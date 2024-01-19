Зачем хасиды восемь лет тайно рыли туннель под Нью-Йорком

8 января в центре нью-йоркского района Бруклин развернулось очень странное противостояние. Полиция явилась в синагогу на Истерн-Парквей, 770 и задержала активистов, которые пытались защитить вырытый ими тайный туннель под зданием. Вокруг этой истории сразу же образовался целый ворох слухов и конспирологических теорий. «Лента.ру» решила разобраться в самой загадочной истории начала года.

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Вокруг тайного туннеля под синагогой развернулся крупный конфликт

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Знаменитая синагога на Истерн-Парквей, 770 в районе Краун-Хайтс, которую чаще называют просто 770, заинтересовала власти Нью-Йорка в конце декабря. В пожарную охрану поступило анонимное сообщение о незаконном туннеле под зданием. Уже 22 декабря все местные СМИ писали о загадочных туннелях.

Расследование Израиля, приверженцы одного из направлений хасидского движения «Хабад». Они заявили, что выполняли волю мессии.

Официальный представитель движения «Хабад» Мотти Селигсон назвал действия молодежи вандализмом. В конфликт внутри общины вмешалась полиция Нью-Йорка, что случается достаточно редко

Хасиды традиционно живут обособленными общинами и зачастую стараются свести к минимуму общение с чужаками. Например, в США и некоторых других странах у них есть даже отдельные организации для охраны порядка, называемые шомрим. Они исполняют полицейские функции внутри общины, но не имеют права на ношение оружия и аресты. В случае мелких преступлений или конфликтов многие ортодоксальные евреи в первую очередь обращаются именно к ним.

В итоге туннель было решено залить бетоном, что вызвало грандиозные протесты со стороны юных радикалов. 8 января было задержано 10 человек, которые пытались помешать строителям. Внутри синагоги произошла большая потасовка с переворачиванием столов и попытками построить баррикады. Снова вмешалась полиция.

Конфликт хасидов с полицией в синагоге на Истерн-Парквей, 770

Эти события прогремели на весь мир. На фоне конфликта между Израилем и Палестиной битва вокруг тайного лаза под одной из самых знаменитых синагог на планете не могла не вызвать бурной реакции у разнообразных комментаторов, многие из которых не скрывали антисемитских взглядов.

На нью-йоркских хасидов посыпались обвинения в вымышленных преступлениях

Люди правых взглядов сразу же начали говорить, что под синагогой существует некая сеть туннелей, что является чуть ли не очередным доказательством правдивости историй о кровавом навете.

«Тайные подземные туннели, пропитанные кровью матрацы, детские коляски. От всего этого прямо разит Симоном Тридентским», — написал один из лидеров мнений в социальной сети, имея в виду историю XV века, произошедшую в итальянском городе Тренто. Тогда в ритуальной расправе над двухлетним мальчиком обвинили местных евреев, после чего 15 человек из общины оказались на костре. Эта запись в соцсети собрала 1,2 миллиона просмотров.

Посыпались обвинения в том, что евреи в США якобы практикуют «сатанинское ритуальное половое насилие». Туннели под синагогой 770 назывались сионистскими туннелями — по аналогии с подземными ходами движения ХАМАС в Газе. Появились версии, что хасиды использовали туннели в Нью-Йорке чуть ли не для продажи детей в сексуальное рабство

Этот всплеск антисемитизма вызвал серьезные опасения у многих общественных деятелей. При этом реальная причина появления туннеля под бруклинской синагогой оказалась намного более интересной, чем нафантазировали правые радикалы.

Движение «Хабад» зародилось в Российской империи

Та самая синагога на Истерн-Парквей является штаб-квартирой хасидского религиозного движения «Хабад», к которому, например, принадлежит Берл Лазар — один из двух главных раввинов России.

Оно зародилось в XVIII веке в городе Лиозно Псковской губернии. Лидер движения конца XVIII — начала XIX века Мителер Ребе перенес его центр в деревню Любавичи под Смоленск. После этого «Хабад» стали также называть любавичским хасидизмом.

Возглавлявший «Хабад» в начале XX века Йосеф Ицхок Шнеерсон не нашел общего языка с советской властью и в 1927 году был выслан из СССР. Он обосновался в Польше, а в 1940-м бежал от нацистов в США и поселился в Нью-Йорке. Именно Йосеф Ицхок Шнеерсон купил тот самый дом 770 на Истерн-Парквей в Бруклине и сделал его новым центром движения.

Синагога на Истерн-Парквей, 770

Приверженцы любавичского хасидизма считали своего лидера мессией

В 1950 году Йосеф Ицхок Шнеерсон покинул этот мир, а седьмым и последним лидером любавичского хасидизма стал его зять — Менахем-Мендл Шнеерсон. Он прославился по всему миру своей деятельностью в области образования.

Менахем-Мендл Шнеерсон считал знания основой лучшей жизни, которой достоин каждый человек независимо от веры. За советом к нему обращались политики и общественные деятели всех вероисповеданий. Считается, что при жизни он был «самым упоминаемым в Конгрессе США раввином». С 1978 года 18 апреля, в день рождения Шнеерсона, в Соединенных штатах отмечается День образования.

Среди прочего, знаменитый ребе считал, что Машиах — то есть мессия, явления которого ждут иудеи, — должен проявить себя в ближайшее время.

Мы последнее поколение. Наша задача — привести в мир Машиаха

Менахем-Мендл Шнеерсон

При этом последователи движения «Хабад» были уверены, что Шнеерсон и является тем самым мессией, так как он обладал незаурядными способностями и был известен всему миру своей просветительской деятельностью. Более того, в 1991 году 89-летний ребе сказал: «Я сделал все, чтобы привести Машиаха, но вы все еще в изгнании. Я оставляю это вам. Вы должны трудиться изо всех сил».

Менахем-Мендл Шнеерсон, 1992 год

Последователи ребе впали в экзальтацию. Начался сбор подписей, чтобы признать его мессией. В 1992 году у главы движения «Хабад» случился инсульт, и он больше не мог говорить. На мероприятиях его встречали как мессию. В 1994 году Шнеерсон покинул этот мир.

После ухода ребе в движении «Хабад» случился мировоззренческий кризис

Оставшись без лидера, приверженцы любавичского хасидизма оказались на перепутье. Мессия не мог уйти из жизни, как обычный человек. Часть последователей движения «Хабад» считают, что Шнеерсон остался среди живых. Их называют мешехистами. Антимешехисты, признавая заслуги великого раввина, все-таки считают его почившим.

Со временем противостояние между двумя этими группами нарастало и к 2000-м часто превращалось в открытые конфликты во время мероприятий.

Стычки случались постоянно. Были крики, иногда физические столкновения. Я помню, кого-то за бороду таскали, кому-то очки разбили

Дэвид Лернер, последователь движения «Хабад» из Детройта

Главными центрами противостояния стали две иешивы — высших религиозных учебных заведений для иудеев. Иешива из израильского города Сафед является центром мешехистов; иешива американского Детройта — антимешехистов.

Синагога в Бруклине оказалась в центре противостояния

В той самой бруклинской синагоге на Истерн-Парквей, 770, которая считается иудейской святыней, сложилась странная ситуация. Организация «Меркос» в данный момент курирует образовательную деятельность движения «Хабад», а «Агуч» — всемирное движение любавичского хасидизма. Их возглавляют Иегуда Крински и Авраам Шемтов. Оба они являются антимешехистами. Им же официально принадлежит синагога и соседние постройки, в которых расположены библиотека, иешива, бывший кабинет самого Шнеерсона и другие помещения.

Но здание синагоги фактически находится под контролем мешехистов из иешивы Сафеда. Смотрители храма были их последователями, а Крински со Шметовым буквально не могли войти в здание.

Когда Крински или Шемтов входили в 770, мы нападали на них на словах и деле

Сэм, бывший приверженец мешехистов

У приверженцев того, что Шнеерсон — мессия, сложилась сложная система собственных ритуалов. В частности, они ввели церемонию, во время которой толпа верующих расступалась и снова сходилась, как бы пропуская идущего среди них ребе. Во время собраний ставился стул, на котором якобы сидит Шнеерсон, и так далее.

При этом они пресекали любые попытки поминать бывшего главу движения как почившего. В частности, они осквернили его мемориальную доску на синагоге, 770 и уничтожили некоторые рукописи Шнеерсона, которые антимешехисты хотели опубликовать.

Евреи движения «Хабад» в Бруклине, 2023 год

Верящие в то, что Шнеерсон жив, пытались выполнить его волю о расширении синагоги

Последний лидер движения «Хабад» планировал расширить синагогу 770. Еще в 1980-х годах под его руководством был составлен соответствующий план. Он утверждал, что бруклинский храм — это храм Машиаха, и видел мессианское значение в увеличении его размеров.

Синагога действительно с трудом может вместить всех верующих, особенно во время праздников. Рассказывают, что порой, чтобы, например, выбраться из зала в туалет, нужно было пробиваться к выходу 20 минут, перелезая через лавки и столы.

Так как здание принадлежит антимешехистам Крински или Шемтову, официально расширить ее их идеологические противники не могли. И взялись за дело тайно. Главный зал синагоги находится в подвале. Мешехисты начали расширять его, исполняя волю Шнеерсона. Причем, по некоторым данным, работы начались еще в 2018 году.

Для них ребе жив. Он не лежит на кладбище в Куинсе. Он — царь и мессия. Они не признают авторитета раввинов, общественного совета или «Меркос». Больше нет никакой иерархии. Мессия превыше всего

Йосси Ньюфилд, писатель, журналист, автор работ по мессианских доктринах движения «Хабад»

Как бы ни хотелось людям правых взглядов, события в бруклинской синагоге не имеют никакого отношения к их сказкам о коварных еврейских заговорах против человечества. Они указывают только на то, что раскол в движении «Хабад», который длится уже 30 лет, так не преодолен. И конца этому противостоянию пока не видно.

Раввины перед синагогой на Истерн-Парквей, 770, 20 ноября 2022 года