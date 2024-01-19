"Разве эта картина не заставляет покраснеть от стыда работников Саратовского совета", - вопрошала "Правда". Главная газета СССР опубликовала фельетон о саратовских крещенских купаниях, которые прошли 19 января 1949-го. Но сделала это аж спустя месяц...

Как известно, во времена Великой Отечественной Иосиф Сталин переменил свое отношение к Русской православной церкви. Гонения прекратились, отмечалась роль церкви в Победе над врагом. Та же линия продолжалась и после войны. Так, в декабре 1948-го глава Совета по делам Русской Православной Церкви Георгий Карпов разослал уполномоченным письмо, в котором отмечалось, что "на местах не нужно чинить препятствий к нормальному совершению богослужений в храмах, а также крестных ходов в дни рождественских и крещенских праздников".

Несмотря на богоборческие 1920-е и 1930-е, репрессии священнослужителей, закрытие и разрушение храмов и монастырей советской властью, огромное количество людей в Советском Союзе оставались верующими. Большое стечение народа на крещенские крестные ходы и водосвятие можно было наблюдать не только в Саратове, но именно они получили наиболее широкую огласку.

Водосвятие на Волге проводил епископ Борис (Вик). Пятью годами ранее, в 1944-м, он, будучи настоятелем саратовского Свято-Троицкого собора, направил Иосифу Сталину письмо, в котором сообщалось, что верующие и причт собора направили 200 тысяч рублей на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского.

- Желаем Вам, Иосиф Виссарионович, здравствовать на долгие годы. Храни Вас Всевышний на страх врагам и на радость нашего народа! - говорилось в письме.

В 1949-м после крещенских купаний ничто не предвещало бури. Епископ Борис сообщил местному уполномоченному Полубабкину, что "служба и крестные ходы прошли нормально, препятствий со стороны местных органов советской власти не было". Собственно, как и предписывалось им в постановлении, разосланным Карповым.

Известно, что в крестных ходах участвовало много людей: в Саратове - до 10 тысяч, в Вольске - до 5 тысяч, в Хвалынске - около 2 тысяч. Но купание в Иордани происходило только в Саратове. Должно ли оно было состояться или все планировали ограничить водосвятием? Неизвестно.

Только через месяц "Правда" в фельетоне "Саратовская купель" писала, как в результате крещенских купаний "Николай Семенович Орешкин, 55 лет от роду, неукоснительно выполнявший предписание своих наставников, заболел воспалением легких", а "Молоканова Любовь Ивановна, также искавшая в ледяной купели утоления своих религиозных страстей, после обряда стала инвалидом - она оглохла".

Крещенские купания, если можно так сказать, поставили крест на карьере председателя Волжского райисполкома Саратова Ивана Прибытка, которого отправили в отставку с занесением выговора в личное дело. Та же участь постигла начальника местного отделения общества спасения на водах Ивана Карамышева, которого "Правда" обвинила в сооружении ледяной купели.

Все эти решения одобрил областной комитет партии. Но этого было мало - постановили усилить антирелигиозную пропаганду, провести районные собрания агитаторов, проверить идейный уровень преподавания в школах. Так сказать, углубить и усилить работу по всем направлениям…

Епископу Борису Святейший Синод объявил выговор и перевел на чкаловскую кафедру - Оренбург тогда назывался Чкаловском. Возможно, сделано это было, чтобы он избежал наказаний со стороны властей.