История и традиции Дня инженерных войск России

Инженерные войска появились раньше многих других родов войск, однако свой праздник в России они получили относительно недавно. Датой празднования установлено 21 января — именно в этот день более трехсот лет назад была учреждена Школа пушкарского приказа, которая готовила военных инженеров. «Лента.ру» рассказывает, чем занимаются инженерные войска в современной России и как отмечают этот день.

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Когда отмечают День инженерных войск

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День инженерных и саперных войск отмечается каждый год 21 января. В 2024 году этот день выпадет на воскресенье.

Праздник учредил первый президент России Борис Ельцин в сентябре 1996 года. Указ президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ» провозгласил эту дату памятным днем.

Как появился праздник День инженерных войск

21 января в 1701 году царь Петр I распорядился о создании в Москве Школы пушкарского приказа — первого артиллерийского, инженерного и морского училища для подготовки военных инженеров. Вскоре подобная школа появилась и в новой столице страны — Петербурге. В 1723 году эти два учебных заведения были объединены в одну инженерную школу в Санкт-Петербурге. В 1722 году Петр I, ставший уже императором, опубликовал Табель о рангах, в которой инженерные офицеры ради увеличения престижа их службы были поставлены выше офицеров кавалерии и пехоты.

Настоящей проверкой на прочность для военных инженеров стала Отечественная война 1812 года

Понимали важность инженерных войск и в советское время — к 1929 году штатные инженерные части были созданы во всех родах войск.

Активно трудились инженерные войска в годы Великой Отечественной войны. Цифры говорят сами за себя — более 100 тысяч бойцов и командиров инженерных войск были награждены различными орденами и медалями.

655 военных инженеров удостоены звания Героя Советского Союза

Кроме того, о вкладе инженерных войск в победу над Третьим рейхом и Японией можно судить по важному факту — 201 инженерная часть получила статус гвардейской.

Чем занимаются инженерные войска

Состав инженерных войск Российской Федерации:

инженерно-саперные;

инженерные;

понтонно-мостовые бригады;

инженерно-маскировочные полки.

Подготовку офицерских кадров для инженерных войск ведут московская Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ и ее филиал — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А. И. Прошлякова.

Одним из исторических центров развития инженерных войск считается подмосковный поселок Нахабино, где располагается Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск.

Инженерные войска выполняют разнообразные задачи, связанные с инженерным обеспечением военных операций и обеспечением безопасности военнослужащих. В их состав входят инженеры, саперы, минеры, водолазы.

Основные области деятельности инженерных войск:

строительство и обслуживание инженерных сооружений;

инженерное разведывание;

минирование и разминирование;

инженерная разработка;

обеспечение инженерной безопасности;

саперные и разведывательные работы;

ликвидация последствий аварий и катастроф.

Традиции Дня инженерных войск

С поздравлением военных и ветеранов традиционно выступает министр обороны.

В праздничный день командование устраивает для военнослужащих торжественный смотр или собрание, происходит награждение отличившихся военнослужащих, вручаются погоны получившим повышение по службе.

В СМИ могут появляться материалы о профессии служащих инженерных войск.

Небесный покровитель инженерных войск

Небесным покровителем инженерных войск России считается святой благоверный князь Даниил Московский (1263–1303), день его памяти отмечается 17 марта.

Даниил, младший сын полководца Александра Невского, стал первым удельным князем Московским. Ему удалось расширить территорию княжества. В годы его правления укреплялись стены городов и крепостей, прокладывались дороги, строились монастыри. Например, в 1282 году был основан Свято-Данилов монастырь, который защищал подступы к Москве с юга.

Во многом из-за вклада князя в строительное и инженерное дело патриарх Московский и всея Руси Алексий II 17 марта 2002 года объявил Даниила Московского небесным покровителем инженерных войск.

Поздравления ко Дню инженерных войск