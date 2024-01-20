Приметы и поверья на 20 января: что нельзя делать в день Ивана Бражника

20 января по народному календарю отмечается день Ивана Бражника. Свое название праздник получил из-за того, что крестьяне после Крещения устраивали застолье с алкогольными напитками. В народе считалось, что так можно «запить и забыть беды» на целый год вперед.

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В этот же день, по традиции, запивали не только горести, но и «девическое счастье», когда девушку отдавали замуж без ее согласия. По поверью, если скорби невесты «обмыть» на Ивана Бражника, она вскоре привяжется к будущему супругу и, может быть, даже полюбит его. Мужики в этот день варили брагу и пиво. После ходили в гости друг к другу и угощались спиртными напитками. С этого дня на Руси заканчивался период святочных гуляний, и с завтрашнего дня народ возвращался к обычной жизни.

Застолье на Ивана Бражника нельзя начинать с первых блюд, иначе не добьешься ни одной цели, поставленной на год. Также в этот день не следует бездельничать и лениться, иначе весь год придется провести год в бедности. Кроме того, 20 января не рекомендовалось умываться, чтобы не смыть с себя защиту от мошенников и обманщиков. Еще один запрет касался подарков от малознакомых или незнакомых людей. Считалось, что если принять такой дар, то вместе с ним можно получить проблемы и болезни дарителя.