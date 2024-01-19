Как появилась кукла Барби и почему ее так зовут

Кукла Барби покорила сердца миллионов девочек по всему миру и подарила им веру в то, что женщина может все — быть олимпийской чемпионкой, журналисткой, пожарным, ученым, полицейским.

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О том, как Барби появилась на свет, — в материале «Рамблера».

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Рут Хэндлер, создательница Барби, была дочерью евреев-эмигрантов из Польши. Вместе со своим мужем Эллиотом Хэндлером и Гарольдом Мэтсоном в 1945 году Рут стала соучредителем компании Mattel, которая в первое время занималась производством пластиковых товаров народного потребления.

Однажды Рут заметила, как ее дочь Барбара играет с бумажными куклами и фантазирует о том, какой женщиной она станет. Рут решила, что должна быть подходящая кукла, на которую девочки могли бы проецировать свои самые высокие устремления. По другой версии, идею Рут подала кукла для взрослых, которую она увидела во время отпуска в Швейцарии. Рут назвала куклу Барби в честь своей дочери. Первая модель была представлена в марте 1959 года на ежегодной ярмарке игрушек в Нью-Йорке.

Фигура Барби поначалу часто подвергалась критике, так как кукла с пышной грудью резко контрастировала с куклами для детей, которые были популярны ранее.

«Если [молодая девушка] собиралась играть в ролевые игры, представляя, какой она будет в 16 или 17 лет, было бы немного глупо играть с куклой, у которой плоская грудь. Поэтому я сделала ей красивую грудь», — рассказывала Хэндлер.

Несмотря на нарекания производителей игрушек, которые утверждали, что никто не захочет играть с куклой, у которой есть грудь, Барби — с ее крошечной талией и изменчивой, но всегда идеализированной внешностью — стала мировым феноменом. В первый год было продано триста тысяч кукол Барби.

Игрушка быстро стала настолько популярной, что ей потребовалась собственная свита. В 1961 году у Барби появился парень, Кен, названный, как ни странно, в честь сына Хэндлеров. В 1963 году у нее появилась лучшая подруга Мидж, а в 1964 — младшая сестра Скиппер.

У нее есть и знаменитые друзья. В 1967 году супермодель Твигги стала первой знаменитостью, которую увековечили в виде куклы Барби. Среди других знаменитостей Барби — Шер, Элизабет Тейлор, Элвис и Присцилла Пресли, а также Ники Минаж.