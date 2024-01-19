Американку настигло «проклятие Помпеев»

Женщина по имени Деб из Пенсильвании заявила, что стала жертвой «проклятия Помпеев». Она украла артефакты из древнего города, после чего на нее обрушилась череда несчастий.

Туристка посетила Помпеи во время отпуска в 2011 году и прихватила с места археологических раскопок два камешка. Через несколько лет она развелась с мужем, и у нее обнаружили тяжелую болезнь – рак молочной железы. В течение пяти лет она перенесла двойную мастэктомию наряду с химиотерапией.

Деб сначала не связывала постигшие ее беды с «сувенирами» из Помпеев. Но однажды она узнала об очень похожей истории – туристка украла из Помпеев три куска пемзы и также заболела раком. После этого она вернула артефакты с покаянным письмом.

Деб также решила отправить камни обратно спустя год после того, как ей поставили диагноз. Она вложила их в конверт вместе с запиской, где просила прощения и заверяла, что не хотела проявлять неуважение. Что касается состояния ее здоровья, то ей удалось победить болезнь, сообщает The Daily Mail.

Помпеи были разрушены после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Вулканический пепел покрыл город, благодаря чему здания и останки людей сохранились до наших дней.