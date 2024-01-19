Черная дыра или нейтронная звезда: новый загадочный объект в Млечном Пути

Международная группа астрономов обнаружила в Млечном Пути новый неизвестный объект. Он находится на орбите быстро вращающегося миллисекундного пульсара, расположенного на расстоянии около 40 000 световых лет от нас в шаровом звездном скоплении, сообщает Манчестерский университет (Великобритания). Результаты опубликованы в Science.

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Когда нейтронная звезда — сверхплотные остатки мертвой звезды — приобретает слишком большую массу (обычно в результате поглощения материала другой звезды), она коллапсирует. Во что она превращается потом — загадка. Считается, что в черную дыру.

Астрономы полагают, что общая масса, необходимая для коллапса нейтронной звезды, составляет 2,2 солнечной. Но легчайшие черные дыры намного больше, примерно в 5 раз массивнее Солнца. Новый объект, если это черная дыра, может помочь разгадать эту тайну.

Шаровое скопление NGC 1851, где было сделано открытие, представляет собой плотное соседство старых звезд. Звезды здесь расположены настолько тесно, что могут взаимодействовать друг с другом, нарушая орбиты и сталкиваясь. Астрономы полагают, что именно одно из таких столкновений между двумя нейтронными звездами, как предполагается, привело к созданию массивного объекта, который сейчас движется вокруг радиопульсара, вращающегося более 170 раз в секунду. Радиопульсар — тип нейтронной звезды, которая быстро вращается и излучает радиолучи во Вселенную, как космический маяк.