Последний бросок: атлета похоронили в день свадьбы

Яркому дзюдоисту Сергею Лебедеву был всего 21 год, когда его жизнь неожиданно прервалась. Отправляясь на соревнования аккурат перед своей свадьбой, спортсмен и подумать не мог, что поездка станет для него роковой. А его тренер впоследствии винил себя в гибели подопечного.

Не хотел ехать

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Сергей Лебедев родился в Челябинске в 1958 году и довольно быстро начал добиваться успехов в дзюдо. Не раз брал медали юниорских внутренних и международных соревнований, побеждал на Спартакиаде народов СССР в 1978 году. Эксперты отмечали его пластичность и интеллект. «Гибкость не хуже, чем у японцев», — так характеризовал атлета главный тренер Челябинской области Александр Миллер.

В 1979-м Сергей должен был жениться, но перед свадьбой предстояло поучаствовать в чемпионате РСФСР в Красноярске. Большого желания ехать на турнир в преддверии семейного торжества дзюдоист не испытывал, но его тренер Юрий Попов настоял. Ослушаться специалиста Лебедев не посмел, поэтому отправился на соревнования и даже дошёл там до финала. В решающей схватке ему предстояло сразиться с Валерием Гаврильчиком, который тоже тренировался у Попова. Однако мотивации у соперника было гораздо больше, так как он не имел в активе столько титулов.

РИА Новости

«Сергей вышел на схватку как обычно, а его противник, наоборот, буквально землю копытом рыл. Хотел доказать, что ничем не хуже и ни в чём не уступает. А ведь в нашем виде спорта в любую секунду может произойти всё что угодно. Соперника нельзя и переоценивать, и недооценивать», — рассказывал «РИА Новости» советский дзюдоист Владимир Тимофеев.

Разница в настрое в итоге и стала ключевой. В одном из эпизодов оппоненты сцепились так, что Сергей получил тяжелейшую травму. Он попытался совершить бросок через спину с колена, но потерял координацию, и голова подвернулась вниз. Результат — перелом шейных позвонков. Тимофеев, находившийся тогда на соревнованиях, подбежал к Лебедеву, лежавшему на татами, и спросил, всё ли с ним в порядке. Тот, похоже, ещё не совсем понимал серьёзность произошедшего и заверил товарища, что всё будет хорошо. Однако, когда парня уносили на носилках, Тимофеев заметил, что он пытается шевелить ступнёй. Чувствительность уже покидала конечности Сергея…

Похороны вместо свадьбы

Для советского спортивного мира произошедшее, разумеется, стало шоком. Но больше всех страдали тренер Попов и соперник Лебедева Гаврильчик. Оба винили себя: первый — потому что заставил спортсмена поехать в Красноярск, второй - потому что стал по сути прямым виновником травмы товарища.

Сергея отвезли в реанимацию, но спасти его было уже невозможно. Несколько дней борец мучился. Постепенно у него начали отказывать конечности, начался воспалительный процесс в позвоночнике. В последний день Лебедеву ненадолго стало лучше, так что он даже плотно поел, однако вскоре он скончался.

Федерация дзюдо Челябинской области

«Похороны Сергея совпали с намеченным ранее днём его свадьбы, она как раз должна была состояться 22 сентября. И ведь он не хотел ехать на эти соревнования, как будто что-то чувствовал. Но его тренер настоял на выступлении. А тогда же интернета не было, и многие люди, которые готовились к свадьбе и купили билеты в Челябинск, попали на похороны», — вспоминал Тимофеев.