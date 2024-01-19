Последние крепости вермахта: как союзники ликвидировали логова "волчьих стай"

19 января 1944 года Гитлер объявил 14 участков побережья Франции и захваченные британские Нормандские острова в проливе Ла-Манш «атлантическими крепостями». Порты, находившиеся там, надо было удерживать любой ценой, чтобы не допустить высадки войск союзников и открытия Второго фронта. Кроме того, еще не утратили актуальность планы подводной войны, для ведения которой немцам были необходимы базы с прямым выходом в океан.

© Royal Navy official photographer // Британский линкор "Уорспайт"

В обход крепостей

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Крепости-порты входили в состав так называемого Атлантического вала – системы береговых укреплений протяженностью около 5 тыс. км от границы с Испанией до северной Норвегии. Его строительство началось в 1942 году, но план во многом так и остался на бумаге.

Лишь в начале 1944-го отдельные участки были значительно укреплены. Мощная защита с моря и суши этих портовых городов, казалось, полностью исключала проведение стратегической десантной операции англичан и американцев.

Высадка многочисленной армии на необорудованном побережье была в принципе возможна. Однако считалось, что без устойчивого снабжения, для чего требовалась развитая портовая и транспортная инфраструктура, десант будет обречен на поражение.

Союзники, разрабатывая операцию «Оверлорд», не стали искушать судьбу, пытаясь захватить «атлантические крепости». Для высадки в «День Д» – 6 июня 1944 года они выбрали песчаные пляжи Нормандии, где оперативно построили искусственные гавани, способные принимать крупные военные транспорты. Бетонные кессоны, послужившие основой причальных стенок, привели на буксирах из Англии.

Береговая батарея Шербура 40 cm SKC/34

Развитием первоначального успеха стали осада и штурм оккупированных французских портов. Первым пал Шербур – случилось это 1 июля, потом очередь дошла до остальных, в том числе расположенных южнее. Их взятие, помимо прочего, должно было ознаменовать окончательную победу в «битве за Атлантику».

Битва за французский Брест

В период с 7 августа по 19 сентября 1944-го части американского армейского корпуса (около 75 тыс. человек) вели борьбу за Брест – город-порт на западе Франции. Им противостоял достаточно сильный немецкий гарнизон – две пехотные, воздушно-десантная дивизии, подразделения моряков и люфтваффе общей численностью до 45 тыс. человек.

С лета 1940 года военно-морской флот Германии использовал Брест для нарушения морских коммуникаций противника. Отсюда выходили в рейды линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау», здесь же базировались две флотилии подводных лодок. По этой причине порт всю войну считался приоритетной целью для английских и американских бомбардировщиков. Авиаудары наносились регулярно, хотя особого ущерба кригсмарине не приносили.

Американские солдаты ведут бои на улицах Бреста, сентябрь 1944 года

В феврале 1941-го линкоры были переведены в Норвегию, а для субмарин построили железобетонный бункер, способный одновременно вместить два десятка лодок. Так что, когда 7 августа 1944-го американцы блокировали Брест с суши и приступили к штурму, эту операцию правомерно было назвать попыткой окончательного решения давней проблемы.

Крепость оказалась крепким орешком. Ее прикрывали восемь береговых батарей, в том числе «Граф Шпее» – четыре орудия калибром 280 мм. Поддержку атакующим с воздуха обеспечивали сотни самолетов союзников, армейская и корабельная артиллерия. Только 25 августа на германские батареи обрушили бомбы 316 бомбардировщиков, а 9 сентября к делу подключился вооруженный восемью 381-мм орудиями британский линкор «Уорспайт».

19 сентября после ожесточенных уличных боев гарнизон Бреста капитулировал, в плен попали около 38 тыс. немцев. Но огромное защищенное убежище подводных лодок оказалось пустым. Еще с августа 1944-го субмарины начали покидать базу, уходя в Норвегию. 4 сентября, завершив – насколько это позволяли условия – ремонт, базу покинула последняя подлодка – U-256.

Брестский замок

К слову сказать, именно ее командир – капитан-лейтенант Г. Леманн-Вилленброк стал прототипом героя фильма Das Boot («Лодка», в российском прокате – «Подводная лодка»). Ленту снял в 1981 году западногерманский режиссер Вольфганг Петерсен по одноименному роману Лотара Буххайма.

Долгая осада Лорьяна

Задачей союзников также было взятие нескольких «атлантических крепостей» в Бискайском заливе, которые немцы превратили в настоящие логова «волчьих стай». Например, порт Лорьян на протяжении нескольких лет был главной базой немецких подводных лодок на атлантическом побережье Франции. Бетонные бункеры, надежно защищавшие от авиаударов, могли одновременно принять 31 субмарину. Кстати, в ноябре 1940 – марте 1942 года в пригороде Лорьяна Керневель располагалась штаб-квартира командующего подводным флотом адмирала Карла Деница.

Бункер для подводных лодок в Лорьяне

С моря Лорьян защищали многочисленные береговые батареи германской армии. Самые мощные – трехорудийная калибром 340 мм и четырехорудийная калибром 203 мм. Вокруг города немцы возвели около 500 долговременных оборонительных сооружений, выставили 36 тыс. мин, по периметру выкопали противотанковый ров шириной 3,5 и глубиной 2,5 метра.

Пытаясь ликвидировать базу подводных лодок, союзная авиация всю войну бомбила Лорьян. Только между 14 января и 17 февраля 1943 года бомбардировщики сбросили 500 фугасных и более 60 тыс. зажигательных бомб. В основном пострадал город, в котором было разрушено около 90% зданий.

Накануне штурма, 6 августа 1944-го, британские бомбардировщики сбросили на бетонные убежища субмарин 11 супербомб «Толлбой» весом более пяти тонн. Лишь одна попала в цель, но перекрытие – семь с половиной метров бетона – выдержало.

Бои на ближних подступах к Лорьяну развернулись 7 августа. В атаках участвовали американская и французская дивизии. К этому времени большая часть гражданского населения была эвакуирована, в городе оставалось всего около 500 жителей.

Бывшая штаб-квартира адмирала Карла Дёница в Керневеле (справа)

Крепость обороняли несколько подразделений вермахта. Руководил обороной генерал Вильгельм Фармбахер. Натолкнувшись на упорное сопротивление и понеся тяжелые потери, союзники от продолжения штурма отказались. Осада затянулась на девять месяцев. Гарнизон Лорьяна сложил оружие только после капитуляции Германии – 10 мая 1945 года. Не обошлось без скандала – генерал Фармбахер отказался сдаваться французам.

Капитуляция генерала Вильгельма Фармбахера в Лорьяне, 10 мая 1945 года

Что касается подводных лодок, то база утратила свое значение много раньше. Последняя остававшаяся в строю субмарина U-853 покинула Лорьян еще 27 августа 1944-го, а две неисправных затопили экипажи.

Сдались после падения Берлина

По схожему сценарию развивалась ситуация вокруг Сен-Назера и Ла-Рошели, где также располагались базы подводных лодок (по две флотилии в каждой). С моря и воздуха порты защищали береговые и зенитные батареи, на побережье были возведены многокилометровые противодесантные заграждения.

Бои за Сен-Назер начались 27 августа, за Ла-Рошель – 12 сентября 1944 года. Американские и французские войска безуспешно штурмовали «атлантические крепости». Осажденные сумели продержаться до падения Берлина: Ла-Рошель сдалась 7 мая, Сен-Назер – 11 мая 1945 года. Ключевая роль в обороне принадлежала морякам береговых частей и экипажей потопленных и поврежденных кораблей (всего около 21 тыс. человек).

Немецкие моряки в Сен-Назере, 15 июня 1942 года

До конца января 1945-го в блокированные крепости периодически прилетали немецкие самолеты со снабжением и почтой. Все подводные лодки кригсмарине, остававшиеся в строю, покинули свои базы до 23 сентября 1944 года. Но сами базы остались целы и при необходимости могли быть использованы по прямому назначению. Так, в Сен-Назер 23 апреля 1945-го пришла U-510 с грузом марганца, молибдена, каучука, медикаментов. Субмарина следовала в Норвегию, но из-за нехватки топлива и плохого технического состояния командир прервал поход. После капитуляции крепости субмарина стала трофеем союзников.