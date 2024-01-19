Как Советская власть пыталась климат изменить

С момента прихода к власти большевики старались кардинально преобразовать все сферы человеческой жизнедеятельности. Вскоре новые хозяева страны добрались и природы. Строители коммунизма решили, что лучшее доказательство работы партии – это способность сделать благоприятными для земледелия максимально большое количество гектаров. Так в молодом советском государстве стали появляться проекты изменения климата.

Кругом вода

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Многие планы вращались вокруг гидроэнергетического строительства. Большевики хотели не только «разжиться» дешёвой электроэнергией, но и создать огромные водохранилища, которые можно использовать для обводнения засушливых территорий. Проекты поражали своей масштабностью. Советских лидеров не останавливали ни трудности, ни финансовые затраты. Оно и понятно – речь ведь шла о светлом будущем!

В годы Великой Отечественной войны рассматривался проект перекрытия Волги у Рыбинска. Для создания Рыбинского моря, крупнейшего на тот момент рукотворного водоёма в Европе, власти затопили целые города, руины которых до сих пор красуются над водной гладью. Далее стартовало строительство каскадов гидроузлов по Волге и Днепру и ещё одного огромного водохранилища на Дону в связи со строительством Волго-Донского судоходного канала. В 1950 году началось сооружение Каховской ГЭС на нижнем Днепре, в результате чего образовалось Каховское море, которое позволило создать сеть оросительных каналов в Северной Таврии и Крыму.

В сталинское время появился ещё один грандиозный проект, для реализации которого требовалось перекрыть Обь плотиной у Салехарда. Результатом должно было стать появление Западно-Сибирского моря и миллионов гектаров, пригодных для сельского хозяйства. Проект прошёл множество согласований и в итоге был всё-таки одобрен Никитой Хрущёвым. Но в 1960 году в Тюменской области нашли первые крупные месторождения газа и нефти. Так выбор пал на «чёрное» золото и про некогда перспективный проект решили забыть.

Идеи вождя

Активно занимался преобразованием природы и Иосиф Сталин. В 1948 году он подписал план по созданию восьми трансконтинентальных лесополос в степной и полупустынной зонах Советского Союза. Правда, дальше подготовки дело не пошло. Иосиф Виссарионович также ратовал за создание Главного Туркменского канала (судоходного!), протяжённостью более 1200 километров. Он должен был протянуться от низовий Амударьи через Каракумы и до Каспийского моря. К строительству даже успели приступить, однако в 1954 года стало понятно – амбициозный проект осуществить не получится. Власти решили ограничиться «демоверсией» – оросительным Каракумским каналом в южных районах Туркмении.