Древнегреческая голова кентавра остается загадкой, несмотря на 200 лет исследований

Голова кентавра из датского музея остается загадкой, несмотря на 200 лет исследований
В Национальном музее Копенгагена (Дания) находится мраморная голова, которая когда-то была частью древнегреческого храма Парфенон в Афинах. Голова изначально принадлежала фигуре кентавра и была частью сцены, изображающей битву лапифов и кентавров. Часть головы покрыта тонкой коричневой пленкой, как и несколько других фрагментов из Парфенона.
Загадочная коричневая пленка была впервые исследована Британским музеем в 1830 году. В конечном итоге был сделан вывод, что это может быть результат химической реакции между мрамором и воздухом или что мрамор содержит частицы железа, мигрировавшие в поверхность, окрашивая ее в коричневый цвет. В 1851 году немецкий химик Юстус фон Либих определил, что коричневая пленка содержит соли щавелевой кислоты. Это было подтверждено более поздними анализами, но происхождение этих солей остается загадкой, рассказывает в Университет Южной Дании. Недавно в Heritage Science опубликовано свежее исследование.
Современные анализы не обнаружили в коричневых пятнах никаких следов биологического вещества — только человеческие отпечатки пальцев и следы птичьего яйца, разбившегося о мрамор в древности. Древние краски обычно изготавливались на основе натуральных продуктов, яиц, молока и кости, не было обнаружено никаких следов таких ингредиентов.
Исследовательская группа обнаружила, что коричневая пленка состоит из двух отдельных слоев. Они примерно одинаковой толщины, около 50 микрометров каждый, и различаются по микроэлементному составу. Однако оба слоя содержат смесь вэдделлита и вевеллита, относящихся к солям щавелевой кислоты. Тот факт, что существуют два отдельных слоя, противоречит теории о том, что они были созданы в результате миграции частиц железа изнутри мрамора или что они возникли в результате реакции с воздухом.
Загрязнение воздуха маловероятно и по другой причине: эта часть античной скульптуры хранится в музее несколько веков. Голова кентавра попала в Данию в 1688 году как подарок королю Кристиану V. Ее привез датский капитан Мориц Хартманд, служивший в венецианском флоте и присутствовавший при знаменитой осаде Афин в 1687 году, когда была разрушена значительная часть Парфенона.