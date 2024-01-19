Домашний кот спас пса от койотов

В США двое койотов напали на мальтийскую болонку. Об этом сообщает CNN.

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Лэйн Дайер из Оклахомы рассказал корреспонденту CNN, что его шестилетняя мальтийская болонка по кличке Окли гуляла на заднем дворе, когда из леса внезапно выбежал койот и напал на нее. За первым хищником последовал второй.

У Окли не было шансов отбиться от столь крупных животных, если бы не второй питомец Дайера. Домашний черный кот по имени Бэнкс, которого мужчина подобрал с улицы несколько лет назад, быстро освоился в доме и сразу подружился с болонкой, но не растерял боевых навыков из прошлого. Заметив, что на Окли напали, кот выскочил на задний двор, угрожающе выгнул спину, бросился на койотов и таким образом спас пса. От неожиданности они отпустили Окли и кинулись врассыпную. Все происходящее попало на камеру наблюдения.

За несколько секунд койот успел нанести Окли травмы: он прокусил псу кожу на груди и оставил трещину в одной из костей. Однако Дайер быстро отвез питомца к ветеринару, где ему наложили несколько швов. Всего за месяц Окли полностью поправился.