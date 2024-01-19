Деревянная сауна с Олимпийских игр 1948 года в Лондоне получила защиту от государства

Историческое деревянное здание получило защиту после кампании с участием Финляндии, которая изначально его установила, сообщает The Guardian.

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Старейшая деревянная сауна Великобритании, пережившая Олимпийские игры 1948 года в Лондоне, получила статус охраняемого правительством объекта после кампании, в которой приняли участие посол Финляндии в Великобритании, Олимпийский комитет Финляндии и небольшая группа любителей сауны из Кента, которые до недавнего времени все еще пользовались историческим объектом.

Сборное деревянное здание, которое было построено в Лондоне с тех пор почти не изменилось, внесено в список II степени, что обеспечивает тот же уровень защиты, что и Барбакан, дворец Александра и башня Radio City в Ливерпуле.