День в истории 20 января: освобождение Великого Новгорода, родился Минтимер Шаймиев, итоги премии "Манзара"

20 января пройдет церемония награждения победителей в спортивной и музыкальной премии "Манзара-2024", занимающий вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет в "Баскет-холле" питерский "Зенит", который находится на следующей строчке за ним. В мире отмечают День любителей сыра и День осведомленности о пингвинах, в России — День Республики Крым. Два года назад муниципальный архив Казани переехал в здание Госархива Татарстана, 15 лет назад Барак Обама принес присягу в качестве президента США, став первым афроамериканцем на посту, 80 лет назад Великий Новгород освободили от немецко-фашистских захватчиков. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

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Церемония награждения победителей в спортивной и музыкальной премии "Манзара-2024". В этом году она будет вручаться уже в седьмой раз. Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против питерского "Зенита".

Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — "КОС-Синтез-УОР" против чеховского "Штурм-2002".

Кто родился: Андре-Мари Ампер и Минтимер Шаймиев

1175 — французский физик Андре-Мари Ампер (скончался 10 июня 1836 года). Ввел в физику понятие электрического тока. В честь ученого единицу силы электрического тока назвали "ампером", а соответствующие измерительные приборы — "амперметрами".

1899 — японский инженер Кэндзиро Такаянаги (скончался 23 июля 1990 года). Является создателем первого в мире полностью электрического телеприемника и одним из основателей компании JVC.

1920 — итальянский кинорежиссер и сценарист Федерико Феллини (скончался 31 октября 1993 года). Обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

1937 — первый президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, Герой Труда Российской Федерации Минтимер Шаймиев.

1952 — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России Ирина Аллегрова.1952 советский и российский актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист России Владимир Хотиненко.

Кто скончался: Геннадий Зерцалов и Асгат Сафин

1916 — артист цирка Анатолий Дуров. Является основателем знаменитой цирковой династии.

1957 — американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр Джеймс Коннолли (родился 28 октября 1868 года).

1993 — британская и американская киноактриса Одри Хепберн (родилась 4 мая 1929 года).

2017 — президент общественной организации "Федерация баскетбола Республики Татарстан", заслуженный работник физической культуры РТ Геннадий Ветров.

2019 — японец Масадзо Нонака, признанный старейшим мужчиной в мире. На момент смерти ему было 113 лет и 179 дней (родился 25 июля 1905 года).

2021 — основатель фотошколы "Софит", член Союза фотохудожников России Виталий Агапитов (родился 23 сентября 1940 года).

2021 — российский политик Геннадий Зерцалов (родился 26 мая 1940 года). В конце 80-х он занимал пост первого секретаря Казанского горкома КПСС, а с 1990 по 1991 год — председателя Казанского городского Совета народных депутатов. С 1994 по 2015 годы работал управляющим делами ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".

2022 — директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в 1989—2003 годах, заместитель директора Казанского государственного цирка Асгат Сафин.

Праздники: День Крыма и любителей сыра

День Республики Крым. Установлен в 2009 году и подтвержден законом республики в 2014 году. Дата связана с тем, что 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором высказались за восстановление Крымской автономии.

Всемирный день любителей сыра. Неофициальный праздник, отмечаемый во многих странах мира поклонниками этого продукта.День осведомленности о пингвинах. Отмечать его предложили в США. Утвержден Государственным экологическим надзором США,

События в история: Маяковский в Казани, вечный нейтралитет Бельгии

1714 — Петр I издал указ, по которому дворянину, не постигшему необходимых для службы основ знаний, запрещалось жениться.

1818 — впервые утверждено положение о производстве в ученые степени. Этим документом введены следующие ученые степени: студент (окончивший курс обучения), кандидат (выпускник, представивший собственное письменное сочинение), магистр, доктор. Степени присваивались после испытания, устного и письменного.

1831 — Бельгия провозгласила вечный нейтралитет на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия.

1914 — поэт Владимир Маяковский впервые приехал в Казань.

1921 — образована Дагестанская АССР. Они просуществовала до 7 ноября 1924 года.

1925 — СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор.

1927 — прошел первый из двух творческих вечеров поэта Владимира Маяковского. Это был его второй приезд в Казань.

1944 — Великий Новгород освободили от немецко-фашистских захватчиков.

1953 — первый полет советского стратегического реактивного бомбардировщика М-4.

1955 — вышло постановление Совета Министров СССР о запуске Казанского телецентра.

1958 — в Лондоне появились первые радары для определения нарушения скорости движения на дорогах.

1997 — Госсовет Татарстана принял закон "Об упорядочении татарского алфавита", согласно которому изменился порядок татарских букв Ә, Ө, Y, Җ, Ң, h. Если раньше они писались в конце алфавита, то после принятия закона из разнесли по списку. Инициатором выступил поэт Ренат Харис.

2009 — присягу в качестве президента США принес Барак Обама. Он стал первым афроамериканцем на посту.

2018 — американская компания Q-Stick представила одноименный гаджет, который позволяет превратить любой телевизор в компьютер. По сути, устройство и является компьютером размером с флеш-карту.

2020 — президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Чайка занимал пост генпрокурора с 23 июня 2006 года.

2020 — в Перми пять человек погибли в хостеле. В помещениях, расположенных на цокольном этаже здания, прорвало воду. В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.

2022 — Рафиса Бурганова утвердили ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

2022 — муниципальный архив Казани переехал в здание на улице 8 Марта, 5а, где раньше находился Госархив Татарстана.