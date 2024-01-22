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Смерти, запреты и отмены: проклятье «Мастера и Маргариты» в кино

25 января в прокат выходит новая экранизация «Мастера и Маргариты». В кинематографической среде роман часто называют «нехорошей книгой» и браться за него опасаются: считается, что мистическое произведение Михаила Булгакова противится любому воплощению на экране. В преддверии одной из самых громких кинопремьер года «Газета.Ru» вспоминает, какие неудачи преследовали режиссеров предыдущих экранизаций и что стало с самими фильмами.

«Нехорошая книга»: проклятье «Мастера и Маргариты» в кино
© АМЕДИА // кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)

Снят с показа: «Мастер и Маргарита» (1972 год, Италия-Югославия)

Кадр из фильма Александра Петровича «Мастер и Маргарита» (1972)

Великий роман был впервые экранизирован в 1971 году в ФРГ. Спустя год свет увидела вторая киноадаптация произведения, ее снял югославский режиссер Александр Петрович. Изначально он планировал создать картину в Югославии при финансировании французских продюсеров, но сложившийся в местной киноиндустрии кризис не позволил даже начать съемки. В результате вместо французов продюсерами выступили итальянцы, а сам фильм вышел в двух версиях — на итальянском и сербско-хорватском языках.

Проблемы были и с актерским составом: Джан Мария Волонте, приглашенный на роль Мастера, отказался от съемок по политическим мотивам, а Роми Шнайдер, которая по задумке Петровича должна была сыграть Маргариту, заменила американская актриса Мимзи Фармер.

Но это были только «цветочки»: после двух дней показа в Белграде киностудия «Дунай фильм», выступившая сопродюсером картины, приняла решение снять фильм с проката по «политическим причинам» — произведение сочли сильно антикоммунистическим. На несколько лет имя Петровича исчезло отовсюду — режиссеру больше не предлагали съемки, а его фильмы перестали показывать. В 1976-м Петрович был вынужден покинуть свою страну и переехать в ФРГ.

Более 15 лет на полке: «Мастер и Маргарита» (1994 год, Россия)

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита» (1994)

Самая драматичная история произошла с экранизацией режиссера Юрия Кары. По слухам, во время съемок на Патриарших прудах к съемочной группе подошел странный человек, который сказал: «Ничего у вас не получится». Пророчество оказалось не совсем верным: фильм с суперзвездами отечественного кино (Анастасия Вертинская в роли Маргариты, Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата) пролежал на полке больше 15 лет, но все-таки вышел.

Все это время (с 1994 по 2011 год) создатели картины спорили с наследниками Булгакова из-за авторских прав, одновременно пытаясь договориться с продюсерами относительно хронометража картины. Вопрос с наследниками решили, но продюсеры остались непреклонны. В результате длительность фильма, которая в режиссерской версии составляла 3 часа 20 минут, была сокращена до двух часов, из-за чего пришлось убрать из картины многие сюжетные линии, что, в свою очередь, вызвало недовольство актеров.

Череда смертей актеров: «Мастер и Маргарита» (2005 год, Россия)

Владислав Галкин (Иван Бездомный), Александр Адабашьян (Берлиоз) и режиссер Владимир Бортко на съемках сериала «Мастер и Маргарита», 2004 год

В 2005 году на телеканале «Россия» состоялась премьера 10-серийного телефильма «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко — пожалуй, пока что лучшей экранизации. Режиссер получил предложение снять картину еще в 1987 году — сразу после того, как закончил работу по другому роману Булгакова «Собачье сердце». Тогда Бортко отказался, уступив проект своему другу Элему Климову, который планировал снять фильм с итальянцами и американцами, но так и не реализовал задумку. В 2000 году Бортко вернулся к экранизации «Мастера и Маргариты» и даже, по слухам, утвердил Галину Тюнину, Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого и Виктора Сухорукова на главные роли. Но в планы режиссера вмешались наследники писателя, которые перепродали права на экранизацию американским продюсерам, и вернуться к съемкам Бортко удалось лишь после того, как телеканал «Россия» выкупил права на роман.

Известно, что в роли Воланда режиссер видел Олега Янковского, но тот наотрез отказался, заявив, что «Дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя». Александра Калягина, приглашенного на роль Берлиоза, не оказалось в проекте из-за здоровья. В результате Берлиоза сыграл Александр Адабашьян, а Воланда — Олег Басилашвили. Мистика или нет, но после съемки монолога Воланда на Патриарших актер потерял голос и попал в больницу с диагнозом «кровоизлияние в голосовую связку». Сам Бортко в «проклятье книги» не верил, но технические сложности и проблемы с актерами сделали свое дело: в какой-то момент на площадку был приглашен священник, чтобы освятить съемочную группу вместе с оборудованием. С Божьей помощью или нет, но фильм был снят, вовремя вышел и собрал у экранов внушительные 40 млн зрителей.

Казалось бы, все хорошо и никакой мистики больше нет. Однако в течение нескольких лет после премьеры один за другим стали умирать актеры, снявшиеся в проекте, причем далеко не все из них были в преклонном возрасте. В декабре 2006-го ушел из жизни Станислав Ландграф (критик Латунский), в 2007-м — Кирилл Лавров (Понтий Пилат), в 2009-м скончались Александр Абдулов (Коровьев) и Владислав Галкин (Иван Бездомный), в 2012-м умер Илья Олейников (Григорий Римский), а в 2013-м — Валерий Золотухин (Никанор Босой).

Пандемия, смена названия и нехватка бюджета: «Мастер и Маргарита» (2024 год, Россия)

Аугуст Диль в роли Воланда в фильме «Мастер и Маргарита» (2024)

Съемки выходящей на следующей неделе экранизации «Мастера и Маргариты» должны были начаться в марте 2020 года, но из-за пандемии и локдауна стартовали лишь летом 2021-го. Изначально продюсеры хотели привлечь к проекту голливудских звезд: Ольгу Куриленко на роль Маргариты и Гэри Олдмана в качестве Воланда. Однако те запросили слишком высокие гонорары — и от идеи пришлось отказаться. Снимать картину должен был режиссер «Экипажа» Николай Лебедев, но из-за финансовых вопросов и пандемии он не смог продолжить работу, уступив кресло создателю «Серебряных коньков» Михаилу Локшину.

В процессе съемок картина сменила не только режиссера, но и название — из «Мастера и Маргариты» в «Воланда». Такое решение создатели объяснили изменением художественного вектора — после внесения правок сценарий «отошел» от книги. Впрочем, в апреле 2023 года продюсеры передумали и проект вернулся к истокам — 25 января нас ждет премьера «Мастера и Маргариты».

Истории
Понтий Пилат
Станислав Ландграф
Джан Мария
Аугуст Диль
Галина Тюнина
Михаил Локшин
Владислав Галкин
Анастасия Вертинская
Илья Олейников
Кирилл Лавров
Роми Шнайдер
Николай Лебедев
Александр Калягин
Олег Янковский
Александр Адабашьян
Михаил Ульянов
Олег Басилашвили
Дмитрий Певцов
Владимир Бортко
Сергей Маковецкий
Ольга Куриленко
Валентин Гафт
Валерий Золотухин
Михаил Булгаков
Виктор Сухоруков