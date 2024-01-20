Иван-бражник: что нельзя делать 20 января

Православные верующие 20 января отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народном же календаре этот день именовали Иваном-бражником. Считалось, что с этого дня заканчивались святки, а в народе говорили: «Иван Блаженный все праздники увел».

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Иоанн считался покровителем сельского хозяйства, но помимо этого ему часто молились об избавлении от головной боли.

20 января на Руси было принято с самого утра, до того, как сесть за стол завтракать, обязательно выпить крещенской воды. Также в этот день стартовал период свадеб и помолвок, знакомств со сватами. Он длился до самой Масленицы.

Этот день прекрасно подходил для крещения младенцев. Православные верующие были убеждены, что крещенный 20 января ребенок будет крестником самого Иоанна Крестителя.

Что нельзя делать 20 января

Наши предки считали, что в день Ивана-бражника обязательно нужно выпить хотя бы одну каплю алкогольного напитка. Они верили, что если проигнорировать эту примету, весь год пройдет в печалях и грусти. Вероятно, примета родилась в связи с тем, что на Руси 20 января существовала традиция варить пиво. Опробовать только что сваренный напиток должен был каждый взрослый, однако и мера была крайне важна – тот, кто переусердствует с дегустацией, обречен на несчастья в наступившем году.

Многие считали, что в этот день не стоит умываться – таким образом боялись смыть с себя защиту от обмана.

Лень и отсутствие хоть какой-то деятельности или работы в этот день грозила бедами в течение всего года. На Руси даже молодежь старалась приходить на посиделки в день Иоанна Крестителя с какими-либо занятиями. Например, шитьем, вязанием, или принимались за починку неисправных вещей.