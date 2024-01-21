Самые известные женщины-главари банд в истории СССР и России

Российский писатель, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев задумал обратиться к истории женских группировок. По его словам, бывшие участницы «бабских контор», в которых состояли исключительно девушки, стали охотнее рассказывать о своем прошлом из-за популярности сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Между тем история СССР, да и современной России знает немало случаев, когда женщины не просто состояли в бандах, но и возглавляли их. При этом в своей лихости и жестокости они порой превосходили мужчин. Истории самых известных женщин, ставших лидерами советских и российских преступных группировок, вспомнила «Лента.ру».

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1940-е годы. Разбойница в погонах

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После Великой Отечественной войны на участке железной дороги «Бежецк — Сонково» в Тверской области действовала банда во главе с 28-летней рецидивисткой Софьей Лысковер. В конце войны Софья работала в госпитале, откуда похитила военную форму, ордена и медали, принадлежавшие раненым бойцам.

Главным (и единственным) сообщником Лысковер стал ее знакомый по фамилии Антипов. Схема, по которой действовали разбойники, была проста: на железнодорожных станциях Софья надевала форму капитана медслужбы с наградами и знакомилась с хорошо одетыми женщинами.

Лысковер сообщала им, что они могут помочь в неких секретных государственных мероприятиях по борьбе с тифом, а она как капитан медслужбы якобы должна дать им срочное (и, разумеется, секретное) задание государственной важности. Под этим предлогом преступница заманивала женщину в безлюдное место, где их поджидал Антипов, который обирал потерпевших до нитки. У одной женщины он даже отобрал документы ее мужа — военного летчика.

В сентябре 1946 года на руках бандитов появилась первая кровь: Антипов застрелил фронтовика-разведчика по фамилии Попов. Молодой человек работал путевым обходчиком и заметил разбойников, которые в тот момент искали место под тайник с добычей. Попов попытался задержать подозрительную пару и получил пулю в сердце. Забрав его документы, бандиты скрылись.

Вскоре Лысковер и Антипов поссорились, и Софья решила сдать подельника. Она отправила письмо в милицию города Бежецка, в котором рассказала, где прячется Антипов, и приложила документы покойного Попова.

Разбойника ликвидировали при задержании, но и Лысковер не ушла от правосудия: оперативники вычислили ее по почтовому штемпелю и задержали. Впрочем, благодаря активному сотрудничеству со следствием преступница избежала высшей меры наказания и получила всего пять лет лагерей.

1960-е годы. Львиная Лапа

Во второй половине 1960-х годов огромной проблемой для милиции Азербайджанской ССР стала жестокая банда во главе с Асланхан Меретуковой, дочерью бакинского криминального авторитета. Меретукова была шестой дочерью в семье, и ее отец, устав ждать наследника, стал воспитывать Асланхан как мальчика.

Она носила мужскую одежду, а в подростковом возрасте приобщилась к криминальной деятельности отца — «стояла на шухере», наблюдая за обстановкой, пока он совершал кражи. Девушке без труда удавалось изображать из себя юношу: она легко меняла голос и скрывала фигуру за мешковатой одеждой, плотно бинтовала грудь.

Повзрослев, Меретукова взяла псевдоним Пянджали Аслан (Львиная Лапа) и решила создать свою банду. Ее главным подельником стал крановщик Ариф Алиев. Он был единственным постоянным членом группировки, других разбойников Львиная Лапа набирала перед каждым налетом, а после расплачивалась с ними и обрывала все связи.

Передвигались бандиты на черной «Волге» директора бакинского универмага: всякий раз в день налета Алиев при помощи крана приподнимал гараж, откуда его подельники угоняли машину (как в фильме «Берегись автомобиля»), а затем таким же образом возвращали ее на место. Бандитам удавалось раз за разом проделывать этот маневр потому, что они точно знали график поездок владельца «Волги» и планировали свои преступления с учетом этого.

Кстати, Алиев был единственным, кто знал, что во главе банды стоит женщина: эта тайна открылась ему случайно

Поэтому и для милиционеров правда о неуловимой Львиной Лапе тоже стала большим сюрпризом: прежде чем оказаться за решеткой, разбойники успели совершить около 20 дерзких налетов на магазины Баку и нескольких районных центров. Всякий раз их добычей становились огромные по тем временам деньги — 10-20 тысяч рублей. Налетчики всякий раз угрожали потерпевшим оружием и несколько раз пускали его в ход, — их жертвами стали два человека.

Уже после задержания преступников выяснилось, что часть добычи они отдавали воспитанникам детдомов. Возможно, благодаря этому факту Меретукова, Алиев и их временные подельники получили по 15 лет лишения свободы — никто из них не был приговорен к высшей мере наказания. К слову, Львиной Лапе «вышка» не грозила в принципе — в СССР женщин к расстрелу не приговаривали.

2000-е. Ляля и разбойники

Цыганка Вера Матвиенко (Ляля) из поселка Коксовый (Ростовская область) создала свою банду в 2001 году. Подельниками Матвиенко стали ее любовник Гаврила Беликов, сын от первого брака Сергей и еще восемь человек, один из которых имел диагноз «олигофрения». Они нападали на пожилых жителей Белокалитвинского и соседних районов.

Первыми потерпевшими от рук банды стали супруги-пенсионеры Поповы из хутора Новопокровский: у них налетчики похитили около восьми тысяч рублей, часы, кожаную куртку и четыре пары носков. Затем бандиты напали на 80-летнюю женщину: жестоко избили и забрали у нее 860 рублей и дешевую посуду.

Для следующей жертвы — 73-летней жительницы хутора Ленин — налет банды Ляли закончился трагически: во время пыток раскаленным утюгом у нее остановилось сердце. Среди прочего добычей налетчиков стал старинный серебряный крест, но банда Ляли не брезговала ничем — разбойники, как правило, забирали все, вплоть до консервов.

При этом Матвиенко не только непосредственно участвовала в налетах, но и лично пытала пожилых людей, чтобы узнать, где они хранят ценные вещи. Ее сын Сергей занимался тем же самым, не гнушаясь бить стариков ногами.

Задержать банду помог случай: машину с Лялей, Гаврилой и двумя бандитами остановили для проверки инспекторы ДПС

При осмотре салона милиционеры обратили внимание на приметный серебряный крест. Преступников задержали. После ареста Матвиенко отрицала свое лидерство в группировке и валила вину на подельников, но те дали развернутые показания против нее. Следствие установило, что на счету банды — 17 налетов и 7 жизней.

Из всей группировки скрыться удалось лишь сыну Ляли. 10 октября 2002 года суд приговорил двоих участников банды к пожизненному лишению свободы, еще шестеро получили от 3 лет до 13,5 года колонии, а главарь банды Ляля Матвиенко отправилась в места лишения свободы на 22 года.

2000-е. Золотая Ручка

Выпускница Щепкинского театрального училища Софья Козлова не нашла себя на сцене, поэтому ей пришлось сменить несколько мест работы. В какой-то момент она устроилась кассиром в обменный пункт. Девушка выяснила все тонкости его работы и в 2008 году решила создать банду, чтобы обчищать столичные обменники.

Первыми участниками группировки стал бывший сотрудник СИЗО подмосковного Серпухова Ян Гончаров и его жена Ольга Лян, которая раньше работала проституткой. Позже к ним примкнул экс-любовник Лян и еще три человека, в том числе мать и сын из Владимирской области.

Бандиты действовала по одной и той же схеме: они выслеживали сотрудников столичных обменников и похищали их прямо на улице. Затем в машине потерпевшим вкалывали психотропные препараты и подробно выясняли у них, как получить доступ к деньгам в обменных пунктах.

Когда наличные оказывались в руках разбойников, они расправлялись с похищенными, а их тела вывозили в Киржач Владимирской области.

Преступники лишили жизни пятерых человек, а их добычей за два года стали 1,5 миллиона долларов

При этом Козлова не гнушалась забирать все личные вещи потерпевших, включая драгоценности, которые сбывала знакомым ювелирам. Бандитов подвело появление камер видеонаблюдения: во время одной из попыток похищения в мае 2010 года они и их машина попали на записи.

Вскоре были задержаны Лян и Гончаров, которые сразу же сдали всех сообщников, включая главаря Козлову — в телефонах бандитов она была записана как «Сонька Золотая Ручка». Рядовые участники группировки получили от 11 до 21 года лишения свободы, Козлова — 23 года колонии.

2000-е годы. Роковая амазонка

Жительница села Дивное Ставропольского края Инесса Тарвердиева создала свою группировку, получившую известность как «банда амазонок», в 2007 году. Вторым главарем банды стал любовник Тарвердиевой Роман Подкопаев. Кроме того, в группировку вошла Виктория — дочь Инессы, а также сестра Романа Анастасия и ее муж, милиционер Сергей Синельник.

По версии следствия, в 2007-2013 годах жертвами «банды амазонок» — одной из самых жестоких группировок в истории современной России — стали как минимум 26 человек, включая четверых сотрудников правоохранительных органов. На счету группировки — 60 краж и разбойных нападений.

Самое громкое свое преступление банда совершила в июле 2009 года. Разбойники расправились с командиром нижегородского СОБРа Дмитрием Чудаковым и его семьей — женой, семилетним сыном и одиннадцатилетней дочерью. Они возвращались из отпуска и остановились на обочине для отдыха — бандиты убили их ради добычи, стоимость которой составила 56 тысяч рублей.

Участников группировки задержали осенью 2013 года, причем Роман Подкопаев оказал сопротивление оперативникам и был ликвидирован. Через четыре года бандитам вынесли первый приговор, по которому они были осуждены на сроки от 16 лет до 21 года лишения свободы.

В феврале 2023 года благодаря уликам, собранным следствием, Ростовский областной суд вынес новый приговор по делу Инессы Тарвердиевой и ее подельников

Основанием для него стал вердикт присяжных заседателей, которые сочли всех участников банды виновными в серии расправ. Сроки Тарвердиевой и ее дочери увеличили до 25 лет лишения свободы, этот срок — максимальный для женщин в России. Анастасия Синельник (Подкопаева) получила 24 года лишения свободы.