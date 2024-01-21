День в истории 21 января: запуск первой в мире АПЛ, родился Иван Егоров, умер Владимир Ленин

21 января казанский "Ак Барс"сыграет на домашнем льду против московского "Спартака". В мире отмечают Всемирный день религии, Всемирный день снега, Международный день объятий. Пять лет назад Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, 50 лет назад в Обнинске запустили первый в мире микротрон непрерывного действия, 70 лет назад в США на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

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Континентальная хоккейная лига — казанский "Ак Барс" против московского "Спартака".

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — "Зенит-Казань" против "Локомотива" из Новосибирска.

Кто родился: Иван Кобяков и Иван Егоров

1855 — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг (скончался 26 ноября 1926 года).1869 — русский целитель Григорий Распутин (скончался 30 декабря 1916 года). Был фаворитом семьи императора Николая II.1905 — французский дизайнер-модельер Кристиан Диор (скончался 24 октября 1957 года). Основатель одноименного модного дома.1917 — начальник Казанского Краснознаменного высшего танкового командного училища ( 1963—1975 гг.) и одновременно начальник Казанского гарнизона, Герой Советского Союза Иван Кобяков (скончался 2 декабря 1993 года).

1941 — испанский оперный певец Пласидо Доминго. Вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом входит в тройку наиболее известных в мире теноров. В 2014 году впервые выступил в Казани.1950 — создатель факультета "Восток" Казанского авиационного института, конструкторско-технологического бюро "Вектор", руководитель кафедры "компьютерные и телекоммуникационные системы" филиала "Восток" КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, генеральный директор АО "Радиокомпания "Вектор" Виктор Классен.1961 — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров.

Кто скончался: Владимир Ленин и Джордж Оруэлл

1924 — советский политик, революционер, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин (родился 22 апреля 1870 года).

1938 — татарский писатель Галимджан Ибрагимов (родился 12 марта 1887 года). Один из зачинателей современной татарской советской литературы. Является одним из создателей журнала "Магариф". Его имя носит Институт языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан.1950 — английский писатель и публицист Джордж Оруэлл (родился 25 июня 1903 года). Самым известным его романом является антиутопия "1984".1968 — русский химик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда Александр Арбузов (родился 11 сентября 1877 года). Родился и учился в Казани. Один из организаторов Казанского химико-технологического института, где сейчас есть мемориальный кабинет Арбузова. Также в Казани вручается Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии.2019 — старейшая жительница России Нану Шаова (128 лет, родилась 15 июля 1890 года).

Праздники: День снега и объятий

Всемирный день религии. Отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций каждый год в третье воскресенье января — в этот году оно выпало на 21 января. Его инициатором в 1950 году стал национальный орган управления Веры Бахаи в США. Девиз праздника — "Религия должна служить причиной для единения". Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта. Отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта для популяризации зимних видов спорта.

Международный день объятий. Был основан в США в 1986 году, но позже распространился по миру. В этот день заключить в дружеские объятия можно даже незнакомого человека.Международный день аспиранта. Дата празднования связана с выходом 21 января 1925 года документов Совнаркома РСФСР "Положения о научных работниках вузов" и "Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и вузах по прикладным, точным и естественным наукам".День инженерных войск. Установлен указом президента России от 18 сентября 1996 года. Дата праздника связана с указом Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве "Школы пушкарского приказа", в которой впоследствии готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

События в истории: 170 лет назад произошла одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, 70 лет прошло со дня спуска на воду первой атомной подводной лодки

1724 — Петр I издал указ об обязательности знания госслужащими законов и уставов и о воспрещении оправдываться их незнанием.1759 — в Казани открылась мужская гимназия. Она стала первым провинциальным учебным заведением подобного типа в России. Ее учредили по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны.1775 — в Москве на Болотной площади казнили донского казака, предводителя Крестьянской войны 1773—1775 годов Емельяна Пугачева.1854 — RMS Tayleur, одна из первых крупных катастроф морского пассажирского транспорта, не связанная с военными действиями. Погибли 362 человека.1954 — в американском штате Коннектикут на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку. Она называлась "Наутилус".1974 — в Обнинске запустили первый в мире микротрон непрерывного действия.