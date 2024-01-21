Что за график изображен на транспаранте у Мавзолея Ленина

В интернете на разных ресурсах пользователи уже несколько лет ищут вопрос на ответ - что за график изображен на снимке с венками у Мавзолея Ленина, сделанном зимой 1924 года. Среди множества версий, таких как "график производства электроэнергии по плану ГОЭЛРО", "график количества членов партии" "показатель соцсоревнования" и других, нам не попалось ни одной, имеющей под собой достаточных оснований.

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Правильный ответ, как мы предполагаем, такой - это график ликвидации безграмотности. Наша версия основывается на снимке, опубликованном в материале "Родины" в 2018 году в статье "Пусть могила эта родит еще миллионы новых Ленинов...", подготовленной сотрудниками Российского архива социально-политической истории и рассказывающей о письмах, которые присылали на смерть Ленина представители различных религиозных организаций. На фотографии к публикации (из коллекции архива РГАСПИ) на снимке с графиком хорошо читается аббревиатура - ЦИТ (Центральный институт труда). Именно этот институт занимался в первые послереволюционные годы организацией мероприятий по ликвидации безграмотности.

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О взлетах и падениях на графике информации пока не нашлось, но мы можем сделать предположение, что падения связаны

Гражданской войной, а взлеты - с контрмерами,

предпринимаемыми институтом и организациями, занимавшимися обучением грамоте населения страны.

Из истории ликбеза

В декабре 1917 года в Наркомпросе РСФСР был создан внешкольный отдел под руководством Надежды Крупской, одной из основных задач которого стала организация ликвидации неграмотности (ликбез) в стране.

26 декабря 1919 года советская власть выпустила Декрет о ликвидации неграмотности населения.

19 июля 1920 года создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧКЛБ).

В ноябре 1920 года на базе внешкольного отдела Наркомпроса был образован Главный политико-просветительный комитет (Главполитпросвет), в состав которого была передана созданная Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, состоящая из пяти членов, утверждаемых СНК РСФСР по представлению наркомата.

Комиссия взяла под свой контроль организацию курсов ликбеза, подготовку учителей, издание учебной литературы. Материальную поддержку, помощь в создании учебников ей оказывали Максим Горький, Лидия Сейфуллина, Валерий Брюсов, Владимир Маяковский, Демьян Бедный, а также ученые Николай Марр, Владимир Бехтерев и другие.

Каждый населенный пункт с числом неграмотных свыше 15 должен был иметь школу грамоты (ликпункт). В программу обучения включались чтение, письмо, счет. В начале 1920-х годов программа была уточнена: занятия на ликпункте имели целью научить читать ясный печатный и письменный шрифты; делать краткие записи, необходимые в жизни и служебных делах; читать и записывать целые и дробные числа, проценты, разбираться в диаграммах и схемах; учащимся объяснялись основные вопросы строительства советского государства.

Для содействия обучению неграмотных для взрослых учащихся сокращался рабочий день с сохранением заработной платы, предусматривалось первоочередное снабжение ликпунктов учебными пособиями, письменными принадлежностями.

В 1920-1924 годах были напечатаны два издания первого советского массового букваря для взрослых Элькиной, Бугославской, Курской. В те же годы появились "Рабоче-крестьянский букварь для взрослых" Смушкова и "Букварь для рабочих" Голанта. Было налажено издание массовых букварей и других начальных пособий для взрослых на украинском, белорусском, киргизском, татарском, чувашском, узбекском и других языках (всего около 40).

Органам народного просвещения для организации занятий по обучению неграмотных позволялось использовать народные дома, церкви, клубы, частные дома, подходящие помещения на фабриках и заводах и в других учреждениях. Наркомпросу и его местным органам предоставлялось право привлекать к обучению неграмотных все общественные организации, а также все грамотное население страны в порядке трудовой повинности.

Большую помощь комиссии оказывало созданное в 1923 году добровольное общество "Долой неграмотность", которую возглавлял Михаил Калинин. Общество через одноименное издательство выпускало газеты и журналы по ликвидации неграмотности, буквари, пропагандистскую и методическую литературу. По данным на 1924 год, в РСФСР общество "Долой неграмотность" содержало свыше 11 тысяч ликпунктов (свыше 500 тысяч учащихся). Во второй половине 1920-х годов оно перенесло основную работу в деревню, где концентрировалась масса неграмотных, направило усилия на шефскую помощь города селу в ликвидации неграмотности.

В том же 1920-м создан ЦИТ, задачами которого было обучение рабочих. Главной целью института было повышение квалификации рабочего класса. Ну а повышение квалификации подразумевало взаимодействие с грамотными рабочими.