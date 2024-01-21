Емелин день: что нельзя делать 21 января
Православные верующие 21 января чтят память благочестивого Емилиана Исповедника. В народном календаре этот день обозначен просто Емелиным.
До обеда наши предки обычно отказывались от какой-либо работы. За все дела принимались лишь ближе к вечеру. В первой же половине дня старались повидаться с друзьями или родственниками, ходили по гостям или просто отдыхали.
Особо приметой было приглашать для праздничного застолья кумовьев. Наши предки верили, что такая традиция принесет здоровье ребенку, крестные которого собрались в Емелин день за одним столом. Им обязательно стоило прийти к ребенку с подарком. Помимо сладостей, детям чаще всего было принято дарить мыло и полотенца, причем использовать это стоило при первом же купании.
В этот день запрещалось
- Запрещалось работать до обеда. На Руси верили, что если проигнорировать этот запрет, и всего года не хватит, чтобы отделаться от забот и важных дел.
- Девушкам и женщинам не стоило отказываться в Емелин день от рукоделия. Считалось, что если представительнице женского пола сидеть в течение всего дня, сложив руки, в ближайшее время ее будут мучить боли в суставах.
- Плохой приметой считалось молчать за столом. 21 января каждый старался успеть рассказать во время застолья интересную историю. Ее можно было даже выдумать, слукавить, главное, чтобы сюжет был захватывающим.
- Тот, кто схватил хворь 21 января, согласно поверьям, должен бы безропотно принять свою болезнь. В таком случае она быстро отступит. Если же приняться за жалобы и нытье, лечиться и восстанавливаться придется долго.
Погодные приметы
- Запотевшие по всему дому окна предвещают оттепель.
- Вьюга сегодня сулит дождливый август в этом году.
- Солнечный же день предвещает жаркий август.
- Ветер дует с юга – летом будут частые грозы.
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