Емелин день: что нельзя делать 21 января

Православные верующие 21 января чтят память благочестивого Емилиана Исповедника. В народном календаре этот день обозначен просто Емелиным.

© Unsplash

До обеда наши предки обычно отказывались от какой-либо работы. За все дела принимались лишь ближе к вечеру. В первой же половине дня старались повидаться с друзьями или родственниками, ходили по гостям или просто отдыхали.

Особо приметой было приглашать для праздничного застолья кумовьев. Наши предки верили, что такая традиция принесет здоровье ребенку, крестные которого собрались в Емелин день за одним столом. Им обязательно стоило прийти к ребенку с подарком. Помимо сладостей, детям чаще всего было принято дарить мыло и полотенца, причем использовать это стоило при первом же купании.

В этот день запрещалось

Запрещалось работать до обеда. На Руси верили, что если проигнорировать этот запрет, и всего года не хватит, чтобы отделаться от забот и важных дел.

Девушкам и женщинам не стоило отказываться в Емелин день от рукоделия. Считалось, что если представительнице женского пола сидеть в течение всего дня, сложив руки, в ближайшее время ее будут мучить боли в суставах.

Плохой приметой считалось молчать за столом. 21 января каждый старался успеть рассказать во время застолья интересную историю. Ее можно было даже выдумать, слукавить, главное, чтобы сюжет был захватывающим.

Тот, кто схватил хворь 21 января, согласно поверьям, должен бы безропотно принять свою болезнь. В таком случае она быстро отступит. Если же приняться за жалобы и нытье, лечиться и восстанавливаться придется долго.

Погодные приметы