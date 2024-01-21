Догнать Nautilus: как конкурировали атомные подлодки СССР и США

Первая в мире атомная подводная лодка (АПЛ) Nautilus была спущена на воду 21 января 1954 года в США. В 1958-м она сумела достичь Северного полюса. К тому времени советские инженеры построили свою АПЛ — легендарную К-3. Таким образом, холодная война проходила и «под водой», что во многом подстегнуло развитие отрасли. Об истории российских атомных субмарин и о том, что они представляют собой сегодня, — в материале NEWS.ru.

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С чего началась история атомных подлодок

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К разработке корабельного ядерного реактора для ВМС американские специалисты приступили в конце 30-х годов прошлого века, но из-за Второй мировой войны проект притормозили. Деньги на строительство первой в мире атомной субмарины конгрессмены выделили лишь в начале 1950-х, всего было заложено 37 миллионов долларов. Строительство АПЛ началось в 1952 году и закончилось в 1954-м. На спуске лодки на воду, которое состоялось 21 января в американском Гротоне, присутствовал президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Считается, что свое название первая в мире АПЛ получила в честь другой американской подлодки — USS Nautilus (SS-168), которая принимала участие в сражениях Второй мировой войны. При этом распространено мнение, что ее назвали Nautilus в честь корабля капитана Немо из фантастического романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой».

Экипаж АПЛ насчитывал 13 офицеров и 92 матроса. Вооружение состояло из шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, на лодке находилось 26 торпед к ним.

На вооружение ВМС США корабль был принят в 1954 году. А в августе 1958-го субмарина прошла свыше трех тысяч километров под водой примерно за 100 часов и первой в мире достигла Северного полюса. Подводники смогли пройти подо льдами Арктики на глубине примерно 100 метров. При этом осуществить поход удалось лишь с пятой попытки. Примечательно, что Москва факт прохождения американской лодки в территориальных водах СССР в Арктике официально не признала, пишет «Военное обозрение».

Сейчас АПЛ переделана в музей подводных сил ВМС США. Она пришвартована на вечную стоянку в гавани Гротона и пользуется популярностью у туристов.

Кстати, вскоре после похода Nautilus к Северному полюсу это повторила другая американская АПЛ. Речь идет о Skate (SSN-578), спущенной на воду в 1957 году. Ей удалось также совершить первое всплытие на Северном полюсе, пусть это получилось и не сразу. Специалисты считают всплытие Skate более важным достижением для подводных сил США, чем первый поход Nautilus.

АПЛ были созданы на базе атомного реактора, который позволял оставаться под водой неограниченное время, всплывая лишь для перевооружения, смены экипажа и пополнения продовольствия. До этого на вооружении некоторых стран были дизель-электрические лодки. Они могли находиться под водой считаные часы — им приходилось часто всплывать для подзарядки аккумуляторов и пополнения запасов воздуха. Тем самым терялось главное преимущество субмарин — скрытность, поскольку обычные лодки становились уязвимыми для самолетов противника.

Когда советская АПЛ достигла Северного полюса

Побывать на вершине планеты, пробравшись туда под толстыми арктическими льдами, — важный показатель уровня развития подводных сил страны. Советская АПЛ К-63 смогла повторить успех Nautilus в 1962 году — субмарина достигла Северного полюса 17 июля. Совершив разворот на 180 градусов, она пошла в обратном направлении, всплыв наверх для сеанса радиосвязи. Через несколько дней командир АПЛ Лев Жильцов, командир похода Александр Петелин и командир электромеханической связи АПЛ Рюрик Тимофеев были удостоены звания Героя Советского Союза. Остальной экипаж наградили орденами и медалями. В честь успешного похода лодка получила почетное по тем временам наименование «Ленинский комсомол».

В истории службы «Ленинского комсомола» есть и трагическая страница. В 1967 году, когда лодка заканчивала боевую службу в Норвежском море, в первых двух отсеках произошел пожар. Погибли 39 моряков. К счастью, взрыва торпед удалось избежать, и лодка самостоятельно вернулась на базу.

Кстати, успех Skate на Северном полюсе повторила другая советская АПЛ — К-181, совершив всплытие 29 сентября 1963 года. С тех пор отечественные атомные подводные лодки много раз всплывали в этой точке, осуществляя оттуда даже учебные пуски ракет.

Каких успехов добились создатели советских субмарин

Черкашин подчеркнул, что достижений в конструировании подлодок у советских ученых было немало. В частности, они создали самую глубоководную подводную лодку в мире — АПЛ «Комсомолец», способную погружаться на километр и наносить с такой глубины ракетные удары.

«Лодка построена из титана. На воду была спущена 9 мая 1983 года. К сожалению, ее уже нет», — рассказал эксперт.

Не менее уникальным стал советский и российский проект «Акула» — речь идет о тяжелых подводных крейсерах стратегического назначения. Это самые большие в мире подлодки, вооруженные 20 баллистическими ракетами Р-39. Всего было построено с 1981 по 1989 год шесть кораблей. Создавались они как ответ на строительство США стратегических АПЛ типа «Огайо», отметил Черкашин.

«Лодки типа „Акула“ — это были гигантские корабли, предназначенные для того, чтобы выводить ракеты из-под воды на баллистическую орбиту. Лодки состояли из двух корпусов, между которыми находился ракетодром. Получился шедевр атомного подводного судостроения, равного которому, я думаю, в обозримом будущем в мире не будет. Но в прошлом году, к большому сожалению, этот проект закончил свое существование — из строя выведена последняя лодка этого проекта. Она попала под Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2; подписан в 1979 году, но не был ратифицирован США. — NEWS.ru), при этом американцы настаивали на уничтожении этих лодок в первую очередь», — рассказал писатель.

Как заметил Черкашин, когда ОСВ-2 потерял актуальность, у России осталось только три подлодки этого типа. Эксплуатировать их было уже нельзя — с лодок сняли все боекомплекты и важную аппаратуру.

«Наши первые АПЛ имели большое международное политическое значение. Впервые после двух мировых войн США перестали считать себя неуязвимыми благодаря двум океанам, отгородивших их территорию от стран Евразии. После появления К-3 до Вашингтона дошло, что советские АПЛ смогут добраться под водой до Северо-Американского континента и нанести ракетные ядерные удары. После этого резко изменился тон межгосударственных отношений между СССР и США. До сих пор они боятся более всего наших АПЛ», — рассказал эксперт.

Сколько сегодня АПЛ у России

Согласно данным открытых источников, в составе Военно-морского флота РФ сегодня находится 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 27 АПЛ с ракетно-торпедным вооружением, 19 дизельных подводных лодок, восемь АПЛ специального назначения и одна дизельная подводная лодка специального назначения.

«Что касается количества российских подлодок, то цифра, которую мы видим в открытой печати, не обязательно соответствует фактическим данным из-за соображения секретности», — уточнил Черкашин.

Он уточнил, что наиболее совершенными в составе подводных сил России остаются субмарины «Ясень». Это серия многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами четвертого поколения. В 2014 году головной атомный подводный крейсер базового проекта «Ясень» К-560 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота ВС РФ. Следующие корабли строятся по модернизированному проекту «Ясень-М». Всего запланировано строительство девяти АПЛ, из них по состоянию на декабрь 2023 года построено пять, следует из данных открытых источников. Предельная глубина погружения лодок этого проекта — 600 метров, автономное плавание — 100 суток, подводная скорость — 31 узел.

«Недавно спустили на воду подводную лодку „Император Александр III“. Замечательный корабль. Тактико-технические данные мирового уровня. Но главное — это бесшумный и маневренный корабль. Относится к модернизированному проекту „Борей-А“», — рассказал Черкашин.

В чем особенности российских подводных кораблей

Отечественные подводные корабли имеют свои конструктивные особенности, что отличает их от американских, уточнил эксперт, но в целом сегодня между ними существует паритет.

«Мы создаем лодки с двумя корпусами. Американцы строят полуторакорпусные корабли или однокорпусные. У каждого такого типа есть свои преимущества и недостатки. Это больше национальная приверженность к тому или иному типу лодок. По тактико-техническим данным наши и их лодки примерно равны. Другое дело, ракетное вооружение кораблей. Последние ракеты, которые мы продемонстрировали миру, произвели впечатление, в том числе и на американцев, благодаря своей дальности и скорости полета. Будем надеяться, что наши ракетчики все-таки обошли американских», — сказал Черкашин.