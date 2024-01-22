Какой праздник сегодня, 22 января

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День авиации войск противовоздушной обороны в России

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22 января в России отмечается День авиации войск противовоздушной обороны. Дата была установлена 25 октября 1996 года приказом главнокомандующего Войсками ПВО. В этот день в 1942 году началось формирование первого истребительного корпуса авиации ПВО. Приказом Народного Комитета обороны СССР дивизии и полки истребительной авиации, а также батальоны аэродромного обслуживания были переданы в подчинение командующему войсками ПВО СССР.

Авиация ПВО несколько раз передавалась из состава войск противовоздушной обороны Военно-воздушным силам и обратно. В 1998-м ВВС и Войска ПВО были объединены в единый вид, в результате авиация ПВО как род войск прекратила свое существование.

День рождения попкорна

22 января было изобретено популярное у многих людей лакомство – воздушная кукуруза. Считается, что попкорн появился в Мексике в XVI веке, а спустя столетие о нем узнали англичане, когда южноамериканские аборигены вручили им мешок воздушной кукурузы. Вместе с тем настоящая популярность к попкорну пришла в конце XIX века, когда в США была изобретена машина для ее производства. Ведерко с попкорном считается неотъемлемым атрибутом любого киносеанса.

22 января также отмечаются: День нудистского пляжа,

День острого соуса,

Международный день тренировочных штанов,

День ответов на вопросы вашей кошки,

День узора в горошек,

День дедушки в Польше.

События 22 января:

518 лет назад (1506 год) в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, которая с тех пор охраняет понтификов и резиденцию папы римского.

30 лет назад (1994 год) указом президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева был создан Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль».

55 лет назад (1969) произошло покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Кто родился 22 января:

Английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон (1788 – 1824)

Советский режиссер Сергей Эйзенштейн (1898 – 1948).

Советский писатель Аркадий Гайдар (1904 – 1941).

Советский физик Лев Ландау (1908 – 1968).

Священник Александр Мень (1935 – 1990).

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Талызина (1935).