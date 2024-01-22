Чем «Семнадцать мгновений весны» удивили бывших эсэсовцев

Многосерийная лента «17 мгновений весны» известна каждому представителю советского поколения. Этот фильм полюбили за великолепный актерский состав, интересный сюжет и правдивость, с которой там были показаны немцы. Дело в том, что во многих картинах того времени гитлеровцы выглядели несколько карикатурно, а вот в фильме про Штирлица все было по-другому. Во всяком случае так считали советские граждане…

Тоже люди

Видео дня

Картина демонстрировалась и за границей, в том числе, в ГДР. И немцы отнеслись к ней более критично. Хотя, как вспоминала режиссер Татьяна Лиознова, фильм изначально делался с прицелом на заграничный прокат. А потому в нем так много если не положительных в прямом смысле этого слова, то неотрицательных персонажей с немецкой стороны. Таким образом до иностранного зрителя пытались донести, что в СССР не считают врагом саму немецкую нацию — так как многие ее представители оказались под властью непростых обстоятельств.

Во избежание ляпов

Кстати, специально для показа в ГДР «Мгновения» перемонтировали, чтобы добиться большей достоверности. На этом лично настоял тогдашний глава госбезопасности Восточной Германии Маркус Вольф. Он же выступил и консультантом. Были удалены некоторые сцены, в которых явно угадывалась Прибалтика, а не Германия. Кроме того, по возможности, чтобы это не сказалось на сюжете, купировали эпизоды с курением. Дело в том, что в Третьем Рейхе в годы войны шла активная антитабачная кампания, а потому курение в общественном транспорте, ресторанах, кафе и госучреждениях было запрещено.

В 1939 году личным приказом Гиммлера был введен запрет на курение в рабочее время офицерам СС и полиции. И дело было не только и не столько в борьбе за здоровье нации. В управлении по расовой политике НСДАП считали, что табачная зависимость свойственна низшим расам, но никак не «истинным арийцам».

Также — и это прекрасно знали в Германии все, кому пришлось воевать — не могло быть в СС и Барбары Крайн в звании унтершарфюрер. Женщины в этом элитном формировании не служили, а могли лишь состоять во вспомогательных частях. Да и форма их отличалась от эсэсовской.