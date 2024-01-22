Кологривский леший: как костромской отшельник дал бой ОМОНу

В 2007 году Кологривский лес, что в Костромской области, получил статус заповедника. Проживание людей на этой территории было запрещено, что пришлось не по душе давно обитавшему там отшельнику. Он заявил, что убьет любого, кто появится на «его» территории. К делу были привлечены правоохранители…

Кологривский леший

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О прошлом Александра Бычкова известно немного. Он был разведен и имел двоих детей, за которых платил алименты, характером обладал не самым покладистым и частенько конфликтовал и с соседями, и с семьей. В начале 1990-х почти сорокалетний мужчина после очередной ссоры ушел из дома и поселился в 111-м квартале Кологривского лесничества. Там построил себе дом, разбил огород, жил за счет продуктов с него и убитых животных. А шкурки продавал егерям или обменивал у местных жителей на патроны, спички, одежду.

Человек, которого нет

В 1997 году суд признал Бычкова умершим. Но этот человек, внезапно исчезнувший для государства, продолжал жить в лесу отшельником. Среди жителей окрестных деревень за ним закрепилось прозвище «Леший». За полтора десятилетия такой жизни Бычков стал в Костромской области полулегендарной фигурой. Им пугали детей. Да и сами взрослые его побаивались. Порой он воровал картошку на огородах, но это было еще довольно безобидным делом. Когда на рубеже нулевых брошенные деревенские дома стали массово скупать городские, «Леший» начал их поджигать, не желая делить «свой лес» с кем-то еще.

Последний бой

Несмотря на жалобы местных жителей, правоохранители долгое время бездействовали — ведь формально лес не был жилой зоной. Кроме того, они побаивались «Лешего», который отлично ориентировался на местности и всегда ходил с заряженным ружьем. Тем не менее в 2007 году — после смены статуса территории — пришлось заняться вопросом. Некоторое время правоохранители и лесники изучали повадки и образ жизни отшельника, а на март 2008 года была запланирована операция по захвату и выдворению Бычкова с территории заповедника.