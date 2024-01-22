Неизвестный СССР. Как Сталин переиграл Трумэна в Северном Китае

До 1917-го об осаде Порт-Артура знал каждый гимназист. После 1991-го об этом городе пишут мало. Разве что появились любители альтернативной истории, утверждающие, что его сдача была поражением японцев и победой России.

© Евгений Халдей/ТАСС // Моряки Тихоокеанского флота в освобожденном Порт-Артуре, 1945

О советском Порт-Артуре знают преимущественно специалисты. В феврале 1945-го в Ялте руководители трёх великих держав: Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании – согласились, что через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе CCCР вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

Видео дня

а) возвращения Советскому Союзу южной части острова Сахалин и всех прилегающих к ней островов;

б) интернационализации Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР.

Тем не менее американцы планировали захват Квантунского (Ляодунского) полуострова ещё до подхода советских войск. Так, американский адмирал Фредерик Шерман в книге «Американские войска в войне на Тихом океане» писал: «13 августа, в один из последних дней войны, я вылетел на самолёте в район боевых действий... Адмирал Нимиц сообщил мне, что он только что получил от президента Трумэна директиву оккупировать порт Дальний около бывшей японской базы Порт-Артур, прежде чем туда вступят русские».

Для быстрейшего захвата Ляодунского полуострова в города Порт-Артур и Дальний 22 августа 1945 г. были выброшены советские воздушные десанты.

В 3 часа утра десять самолётов С-47 с двумя сотнями бойцов взлетели с Мукденского аэродрома и, прикрываемые истребителями, направились к Порт-Артуру. С утра 23 августа началось разоружение японского гарнизона. 24-го в 19:03 в Порт-Артуре сели шесть летающих лодок «Каталина» с десантом моряков Тихоокеанского флота. Одновременно 12 «Каталин» приземлились в порту Дальний. В этих двух десантах было еще 265 человек.

А части 6-й Гвардейской танковой армии были попросту посажены в железнодорожные эшелоны и с комфортом прибыли 24 августа в Порт-Артур. Вслед за ними на Ляодунском полуострове появились войска 39-й армии. Они заняли города Инкоу и Гайпин, а на востоке полуострова вошли в Аньдун.

28 сентября из Владивостока вышел конвой кораблей Тихоокеанского флота, прошёл Цусимским проливом и 5 октября прибыл в Порт-Артур.

Всего в Порт-Артуре и Дальнем было взято в плен свыше 10 тысяч японских военнослужащих.

Когда части советской 39-й армии шли к Порт-Артуру, два отряда армии США на скоростных десантных судах попытались высадиться на берег и занять выгодный со стратегической точки зрения рубеж. Советские солдаты открыли автоматный огонь в воздух, и американцы были вынуждены отступить.

В октябре 1945-го корабли 7-го флота США с гоминдановским десантом вновь подошли к порту Дальний. Командующий эскадрой вице-адмирал Сеттл хотел ввести корабли в порт. Комендант Дальнего заместитель командующего 39-й армии генерал-лейтенант Георгий Кириллович Козлов потребовал отвести эскадру на 20 миль от берега в соответствии с решениями смешанной советско-китайской комиссии. Сеттл не среагировал, и Козлову ничего не оставалось, как напомнить американскому адмиралу о советской береговой обороне: «Она свою задачу знает и отлично с ней справится». Только получив убедительное предупреждение, Сеттл приказал эскадре отойти.

Из Владивостока через Харбин на Ляодунский полуостров прибыли четыре 130-мм железнодорожные батареи Тихоокеанского флота (№№ 866, 867, 868 и 3). Сравнительно недалеко от Порт-Артура находились части всех трёх советских фронтов. Нетрудно догадаться, чем закончилась бы высадка любого американского десанта на Ляодунский полуостров.

С конца 1945-го начался медленный отвод войск Красной Армии из Северного Китая. 3 мая 1946-го территорию Маньчжурии покинул последний советский солдат.

На Ляодунском полуострове в соответствии с договором 1945 г. осталась 39-я армия. Местом дислокации были Порт-Артур и Дальний и Гуаньдунский полуостров на юго-западной оконечности Ляодуна. Советские гарнизоны также оставались вдоль КВЖД.

В апреле-мае 1946-го гоминдановские войска в ходе боевых действий с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) опасно приблизились к ВМБ Порт-Артур. В этой сложной ситуации командование 39-й армии решило поддерживать коммунистов.

В штаб гоминдановских войск, наступавших в направлении Гуаньдуна, выехал полковник Волошин с группой офицеров. Он заявил китайскому командующему, что территория за обозначенным на карте рубежом в зоне 8-10 км севернее Гуаньдана находится под огнём советской артиллерии. В случае дальнейшего продвижения гоминдановских войск могут возникнуть опасные последствия. Командующий с неохотой дал обещание разграничительную линию не пересекать.

В 1948 г. на полуострове Шаньдун в 200 км от Дальнего, на территории, занятой Гоминданом, функционировал аэродром американских ВВС. Ежедневно оттуда прилетал самолёт-разведчик и на малой высоте по одному и тому же маршруту фотографировал в Порт-Артуре и Дальнем советские и китайские объекты и аэродромы. Наши лётчики пресекли эту деятельность. Американцы прислали в МИД СССР ноту с заявлением о нападении советских истребителей на «сбившийся с курса лёгкий пассажирский самолёт», но разведывательные полёты над Ляодуном прекратили.

Гражданская административная власть на полуострове формально принадлежала Китаю. Но ее назначение и смещение в Порт-Артуре надлежало согласовывать с советским военным командованием.

Порт-Артур был фактически отрезан гоминдановцами от сил НОАК и от СССР. Связь поддерживалась через маленький отрезок корейской границы и морским путём. Советское правительство по мере возможности помогало Ляодунскому полуострову продовольствием и сырьем. К началу 1947-го там трудились 264 советских инженерно-технических работника и около 3000 рабочих высшей квалификации. Все они были не только наставниками, но и добрыми друзьями китайцев.

В 1949-м гоминдановцы были разбиты и выброшены на Тайвань. Провозглашена Китайская Народная Республика.

С началом войны в Корее по договоренности между правительством СССР и КНР на северо-востоке Китая были дислоцированы крупные советские авиационные части, защитившие индустриальные центры этого района от американских бомбардировщиков. Советский Союз принял необходимые меры по наращиванию своих вооружённых сил на Дальнем Востоке, по дальнейшему усилению и развитию военно-морской базы Порт-Артур. Она являлась важным звеном в системе обороны рубежей СССР, и в особенности Северо-Восточного Китая.

4 октября 1950 г. 11 американских истребителей сбили в Жёлтом море советский самолёт-разведчик А-20 Тихоокеанского флота, выполнявший плановый полёт в районе Порт-Артура. Трое членов экипажа погибли.

Во время Корейской войны личный состав Сухопутных войск СССР на Ляодунском полуострове превышал 100 тысяч человек (с учетом членов офицерских семей). В районе Порт-Артура курсировало четыре бронепоезда.

27 июля 1953 г., в день подписания Договора о прекращении огня (общепринятая дата окончания Корейской войны), советский пассажирский самолёт Ил-12 взял курс из Порт-Артура на Владивосток. Пролетая над отрогами Большого Хингана в 112 км от корейской границы, он был внезапно атакован четырьмя американскими истребителями и сбит. Находившиеся на борту 21 человек, включая членов экипажа, погибли.

Через два дня наши лётчики поквитались за сбитый безоружный борт. Новейший американский четырёхмоторный разведчик RB-50 вторгся в воздушное пространство СССР в районе Владивостока на высоте 7 км и был сбит парой дежурных МиГ-15. RB-50 упал в море в 8 милях от острова Аскольд. 13 человек экипажа пропали без вести.

В начале 1951-го в Порт-Артур прибыла «Группа по изучению подводного флота» в составе 260 человек. Занятия с китайцами проходили на полуострове Тигровый. Приказом командующего 5-м ВМФ СССР для обеспечения корабельной практики обучаемых были выделены подводные лодки Щ-121, Щ-123 и С-123.

Бытует мнение, что вопрос о передаче КНР Порт-Артура был впервые поднят Никитой Хрущёвым. Однако уже при заключении Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи 14 февраля 1950 г. Советский Союз обязывался вывести свои войска с Квантунского полуострова и передать Китаю Порт-Артур не позднее конца 1952 года. Но из-за войны в Корее 15 сентября 1952 г. СССР и КНР обменялись нотами о продлении срока совместного использования военно-морской базы до момента заключения обоими государствами мирных договоров с Японией.

Замечу, что таковой до сих пор не заключен ни Китаем, ни Россией. Так что Порт-Артур на законных основаниях мог до сих пор принадлежать РФ. И у нас в стране по-прежнему идут споры о том, надо ли было возвращать Порт-Артур.

На взгляд автора, передача города Китаю была правильной. Как военно-морская база Порт-Артур, расположенный в глубине Бохайского моря, никогда не мог иметь такого стратегического значения, как Мальта или Гибралтар. Поэтому в 1904-м стал ловушкой для русского флота.

Да, и в 1904-м, и в 1945-м Порт-Артур был ключевой точкой для контроля над Северным Китаем. Разница между этими годами в том, что Николай II хотел превратить Маньчжурию в Желтороссию и в 1903-м включил Маньчжурию, Порт-Артур и российское Приморье в одно Наместничество адмирала Алексеева, который не подчинялся даже российским министрам, а только лично Николаю II. А Сталин с самого начала стремился сделать Китай своим могущественным союзником.

Занятие Красной Армией Порт-Артура в 1945 г. предотвратило захват Северного Китая американцами. Трудно переоценить роль Порт-Артура в ходе гражданской войны 1946-1949 годов, когда он стал крепким тылом и неприступной крепостью товарища Мао. А в Корейскую войну (1950-1953) Порт-Артур был огромной тыловой базой корейских, китайских и советских войск.