Какие беды принёс России Малый ледниковый период

Малый ледниковый период – это эпоха похолодания, продолжавшаяся с XIV по XIX век. Суровый климат того периода очень сильно усложнил жизнь русских людей.

Учёные предполагают, что похолодание в Европе началось из-за замедления течения Гольфстрима. Некоторые специалисты связывают резкое изменение температуры с повышенной активностью вулканов: массовые извержения выбрасывали в атмосферу облака пепла, в которых рассеивался солнечный свет, что привело к глобальному затемнению и похолоданию. Малый ледниковый период характерен продолжительными зимами и холодными посевными сезонами, что привело к череде неурожайных лет.

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На Руси, которая только-только начала оправляться от Батыева нашествия, изменения климата сказались особенно сильно. Так, в XIV веке летописцы зафиксировали череду «дождливых» и «морозных» лет.

«Побил мороз всякое жито, и была лютая дороговизна, по 5 гривен зобница (хлебная мера), эта дороговизна оставалась долгое время», – говорится в записи «Псковской летописи» за 1314 год.

Также в XV столетии климатические изменения стали причиной страшного голода на русских землях. В 1435-1438 годах в Смоленске доходило до каннибализма. Трупы людей лежали на городских улицах, где их поедали хищные звери.

Во второй половине XVI столетия из-за неурожая наблюдалась миграция населения из деревень. Англичанин Джайлс Флетчер, побывавший в нашей стране в тот период, писал:

«По дороге к Москве, между Вологдой и Ярославлем встречается, по крайней мере, до 50 деревень, иные в полмили, другие в целую милю длины, совершенно оставленные, так что в них нет ни одного жителя».

Бежавшие от голода на Дон и Яик люди обеспечили рост казацкого населения. При этом отток деревенских жителей из центральных регионов спровоцировал участившиеся набеги крымских татар на русские земли.

Наиболее страшные и холодные годы Малого ледникового периода пришлись на рубеж XVI-XVII веков. Во время правления Бориса Годунова произошла настоящая климатическая катастрофа. С 1601 по 1603 год летом в Москве выпадал снег, шли дожди, осенью рано начинались заморозки.

«Весною в 1601 году небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно, так что сельские жители пришли в ужас», – писал Николай Карамзин о том жутком периоде.

Очевидцы говорили, что жители Москвы из-за голода, как скот, ели траву на улицах Белокаменной. Но и это не спасало: многие падали мёртвыми прямо на площадях. Естественно, голод спровоцировал грабежи, убийства и людоедство. Цены на хлеб в Смутное время подскочили в десятки раз. Даже инициированная Годуновым раздача хлеба из государевых житниц не смогла глобально улучшить ситуацию.

Ухудшение уровня жизни и высокая смертность усилили недоверие народа к царю Борису. Это спровоцировало последующую эпоху самозванцев и польскую интервенцию.