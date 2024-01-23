«Колыбелями жизни» на Земле признали содовые озера

Ученые из Вашингтонского университета исследовали небольшое содовое озеро в западной Канаде. Согласно их выводам, такой же водоем мог стать колыбелью первой жизни на Земле 4 миллиарда лет назад.

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Известно, что при правильных условиях сложные молекулы жизни могут возникать самопроизвольно. Биологические молекулы способны образоваться из неорганических молекул, однако для формирования РНК и ДНК требуются чрезвычайно высокие концентрации фосфатов, намного выше, чем обычно присутствуют в реках, озерах и океанах.

«Я думаю, что содовые озера дают ответ на проблему фосфатов», – отметил профессор наук о земле и космосе Дэвид Кэтлинг.

Содовые озера получили свое название из-за высокого содержания растворенного натрия и карбоната. Их свойства связаны с реакциями между водой и вулканическими породами под ней. Они также насыщены растворенным фосфатом.

Ученые провели компьютерное моделирование, которое показало, что в ходе естественных процессов содержание фосфата в озерах может подниматься до уровней, в миллион раз превышающих уровни в обычных водах. Затем они решили обследовать настоящее содовое озеро.

Для исследований выбрали озеро Ласт-Ченс во внутренней части Британской Колумбии. Его глубина составляет около 30 см. Оно располагается над вулканической породой в сухом и ветреном климате, который способствует испарению воды и концентрации растворенных соединений в водоеме.

Наблюдения показали, что в определенные сезоны озеро почти полностью высыхает. Однако между слоями соли и осадка сохраняются небольшие запасы воды, где действительно много растворенных фосфатов.