Конец банды «Косого»: как в Омске орудовали подростки-вампиры

В 1946 году в Омске начали пропадать дети. Они исчезали бесследно, среди белого дня и их поиски не приносили результата. Чаще всего это происходило возле кинотеатра «Гигант», где почти всегда было людно. Город охватила паника — родители не отпускали детей одних на улицу и даже сопровождали их в школу. Долгое время милиция смотрела на исчезновение детей сквозь пальцы, списывая все на побеги из дома и тягу молодого поколения к романтике странствий. Но правда оказалась невообразимо ужасной.

В послевоенные годы в СССР в дефиците было практически все. Наиболее остро ощущалась нехватка продуктов и одежды. Особенно высоко ценились детские вещи. Их цена на рынках была высокой и люди были готовы отдать за брюки или пальто даже драгоценные хлеб и тушенку. Разумеется, находились и те, кто встал на путь преступлений, чтобы нажиться на этом.

«Барахолка» в середине 40-х годов

Анатолий Воробьев, которого с раннего детства называли «Косой», родился в 1928 году в деревне Зудилово Большеуковского района Омской области. Отца у парня не было — по одним сведениям он ушел из семьи еще до рождения сына, а по другим — погиб. Воспитывала Анатолия и его младшую сестру мать — дочь кулака Пелагея Беляева. Женщина работала уборщицей и получала гроши, поэтому семья все время нуждалась.

Именно Пелагея рассказала 18-летнему Анатолию о том, что детские вещи — самый ходовой товар. На семейном совете мать и сын решили грабить детей, чтобы, наконец, избавиться от нищеты. Но просто отбирать вещи было рискованно. В детстве Анатолию повредили глаз, и он начал сильно косить. Особая примета быстро бы вывела милицию на Толю и поэтому оставлять потерпевших в живых было опасно. Парень сам додумался убивать жертв, а тела прятать.

Первые жертвы

Из своих дружков Воробьев сколотил банду. В нее вошли 16-летний Александр Рудских и 18-летние Александр Фатеев и Аркадий Королев. 20 октября 1946 года шайка впервые отправилась на промысел. Первой жертвой стал 11-летний беспризорник, которого Королев встретил на улице. Он заманил ребенка в березовую рощу за Кордной фабрикой, где ждали его сообщники.

Когда беспризорник увидел свежевырытую яму и группу подростков возле нее, то испугался и хотел бежать. Но из-за деревьев вышла 40-летняя опрятно одетая женщина и заговорила с ним. Мальчик замешкался, и это стоило ему жизни. На его шее захлестнулась проволочная удавка. Женщина, мгновение назад улыбавшаяся, изменилась в лице и зажала ему рот. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, его раздели. Тело жертвы бросили в яму.

Пелагея внимательно наблюдала за поведением членов банды. Ей показалось, что Фатеев испугался. Парню тут же намекнули, что обратной дороги нет. Если он не хочет сам оказаться в яме, то ему придется взять в себя в руки и делать то же, что и все. Фатеева тут же отправили на поиски новой жертвы. Вскоре он привел еще одного беспризорника. 11-летнего Владимира Цыруля он заманил в рощу за фабрикой обещанием показать место, где зарыт клад. С ним расправились таким же образом, как и с первой жертвой и бросили труп в ту же яму.

Советские беспризорники

Добыча была очень скромной — два комплекта поношенной детской одежды. Вещи тут же продали на местном рынке. После второго убийства Пелагея Беляева убедилась в том, что Александр Фатеев не годится для подобных дел. Убивать его не стали, так как после участи в двух убийствах он вряд ли решится пойти в милицию. Подростка запугали и просто изгнали из банды.

Новая тактика

На место робкого Фатеева взяли 12-летнего беспризорника Константина Зотова. Вскоре в шайку влились еще 10 участников — подростки 12-16 лет. После первых убийств преступники затаились на две недели, но жажда наживы снова толкнула их на новые преступления. Пелагея больше не участвовала в жутком промысле — полноправным главарем стал ее сын Анатолий.

Кинотеатр «Гигант»

Кровавую работу малолетние бандиты решили поставить на конвейер. Им было нужно место, где легко будет находить жертв и на месте с ними расправляться. Вскоре его нашли. Омский кинотеатр «Гигант» на Партизанской улице подходил для этого идеально. На площади перед кинотеатром всегда было полно детей, мечтавших посмотреть фильм.

Преступники знали о потайном лазе, через который можно было попасть на чердак кинотеатра. Это было просторное плохо освещенное помещение с толстым слоем опилок на полу. Один из бандитов находил возле кинотеатра хорошо одетого мальчика или девочку. Он предлагал им бесплатно посмотреть кино, пробравшись в здание «Гиганта» через потайной ход. Разумеется, дети охотно соглашались. Их проводили на чердак, где душили проволокой, раздевали и закапывали тело в опилки.

Убийства на чердаке

Первая расправа на чердаке кинотеатра состоялась 7 ноября 1946 года. Александр Рудских заманил на чердак 9-летнего мальчика. Там его уже ждали убийцы с удавкой. Главарь банды решил, что тело дольше сохранится и не будет сильно пахнуть, если его обескровить. С этого момента подростки, задушив жертву, перерезали ей горло и сливали кровь. Именно поэтому позднее их назвали «бандой вампиров» — все тела убитых ими детей были обескровлены.

Одежда убитых бандой детей

В ноябре 1946 года на чердаке расстались с жизнью еще 10 детей и подростков. Жертвам было от 12 до 15 лет. Их душили или били по голове дубинкой, утыканной гвоздями. Действовали аккуратно, чтобы не испачкать кровью одежду. Орудовала банда и в других местах. Детей заманивали конфетами или игрушками. Пять жертв возрастом от 9 до 16 лет убили на чердаке многоэтажки на улице Короленко. Там оставлять трупы было опасно и их выносили ночью на берег Иртыша и топили в проруби.

Не все жертвы убийц были «детьми улиц». Иногда в руки банды попадали дети, жившие в семьях. Родители обращались с заявлениями о пропаже в милицию, но там относились к исчезновениям несерьезно. Правоохранители считали, что дети сами сбегают из дома — в то время это не было редкостью.

Кинотеатр с дурной славой

Так продолжалось до тех пор, пока не пропал сын директора одного из омских заводов. Его мать убедила милиционеров, что ее сын был тихим домашним ребенком, не склонным к бродяжничеству. После этого милиция зашевелилась. История получила огласку и об исчезновениях заговорил весь город. Детей, гулявших по улицам без взрослых, стало гораздо меньше. Многие родители вообще сопровождали своих отпрысков повсюду, даже в школу и обратно. Осторожнее стали и беспризорники.

Наблюдавшая за обстановкой в городе Пелагея Беляева дала сыну команду залечь на дно. Но это не помогло — в городе уже активно работали сотрудники милиции и их осведомители. На след банды правоохранителей вывел один из ее участников. В декабре 1946 года 12-летний Юрий Ильиных по прозвищу «Рыжий» во время попойки рассказал собутыльникам о том, что убивает детей ради одежды. Проболтался он и о зловещей тайне чердака кинотеатра «Гигант».

Один из участников пьянки работал на милицию. Вскоре оперативники пришли в кинотеатр и изучили помещение под крышей. Но все ограничилось поверхностным осмотром и никаких тел там не нашли. В Омске было уже холодно и тела под опилками замерзли и почти не пахли. Несмотря на это, у «Гиганта» появилась дурная слава и в кинотеатр почти перестали ходить.

Конец банды «Косого»

Хроническое невыполнение плана раздражало руководителей кинотеатра. Поэтому заместитель директора «Гиганта» Боягин сам полез на чердак, чтобы положить конец жутким слухам. Поиски длились недолго — вскоре он обнаружил под опилками три голых детских тела. Прибывшие на место милиционеры нашли еще 10 трупов в разных местах чердака. Их вывозили ночью пожарные, чтобы не создавать панику.

Но информация все равно просочилась в массы. Узнали горожане и о том, что все жертвы были обескровлены. В городе заговорили о вампире или даже целой банде кровососов. В городской милиции зашевелились. 4 января 1947 года задержали троих членов банды: Константина Зотова, Юрия Ильиных и главаря Анатолия Воробьева.

Отлично понимая, что за содеянное ему грозит расстрел, Воробьев раскис и начал плакать и каяться. «Косой» выдал остальных членов шайки. 22 января всех участников убийств задержали. Пелагея Беляева едва не избежала наказания — никто из подростков не решился ее выдать. Она стала жертвой своей алчности. Уже после ареста банды недальновидная женщина попыталась продать вещи убитых детей. Одежда вызвала подозрение у одного из покупателей, и он обратился в милицию. Так Беляева тоже оказалась под следствием.

Приговор, который не смогли исполнить

В марте 1947 года 16 преступников предстали перед судом. 10 из них приговорили к расстрелу, а еще 6 — к большим тюремным срокам. Среди «смертников» оказался и Фатеев, изгнанный из банды в самом начале. Убийства и последующий страх возмездия сломили его морально. Он один из всех бандитов не стал подавать прошение о помиловании и его расстреляли вскоре после суда.

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Остальным убийцам удалось избежать смерти. Они писали одно прошение за другим и их рассмотрение заняло определенное время. Пока длилась бумажная волокита, в СССР ввели мораторий на смертную казнь. Всем заменили высшую меру на 25-летний срок в лагерях. Пелагея Беляева тоже отправилась по этапу, а ее 11-летняя дочь попала в детдом. Дальнейшая судьба героев этой страшной истории неизвестна. Ходили слухи, что Анатолий Воробьев отсидел свой срок и тихо прожил до 1994 года.