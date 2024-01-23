В Китае найдена мастерская древней цивилизации

Каменная мастерская возрастом около 5000 лет открыта в Китае, сообщает агентство Синьхуа. Она поможет современным ученым лучше узнать искуство тонкой работы с камнем, которым славилась древняя цивилизация Лянчжу.

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Во время раскопок в городе Ханчжоу на востоке страны археологи обнаружили десятки тысяч отколов, оставшихся при обработке камня. Здесь же найдены руины камнеобрабатывающей фабрики, имевшей сложную организацию.

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«Участок расположен недалеко от гор, и каменщики имели прямой доступ для получения сырья. Эти ремесленники придерживались высоких стандартов, о чем свидетельствуют археологические находки, демонстрирующие множество хорошо выполненных полуобработанных предметов», — говорит младший научный сотрудник кафедры культурного наследия и музеологии Фуданьского университета (Китай) Ли Вэй.

На другом участке раскопок обнаружено более 200 объектов, включая ямы для золы, гробницы, каменные изгороди. Также найдено около 37 предметов, преимущественно — каменных изделий цивилизации Лянчжу. Артефакты показывают различные этапы производства изделий, среди найденных предметов — сырье и инструменты.

Эти находки важны для ученых, так как помогают им понять способы обработки камня, к которым прибегали мастера Лянчжу.

Культура Лянчжу возникла на востоке Китая, в дельте реки Янцзы, около 5300 лет назад и известна своими изделиями из драгоценных и поделочных камней. Этот народ построил выдающийся город. Его руины демонстрируют многочисленные признаки социальных, культурных и технологических достижений последних этапов Каменного века. Продуманная гидротехника позволила представителям культуры Лянчжу построить каналы, плотины и водохранилища, и город называют «неолитической восточной Венецией».