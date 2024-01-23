В Китае найдена мастерская древней цивилизации, знаменитой умением работать с самоцветами
Каменная мастерская возрастом около 5000 лет открыта в Китае, сообщает агентство Синьхуа. Она поможет современным ученым лучше узнать искуство тонкой работы с камнем, которым славилась древняя цивилизация Лянчжу.
Во время раскопок в городе Ханчжоу на востоке страны археологи обнаружили десятки тысяч отколов, оставшихся при обработке камня. Здесь же найдены руины камнеобрабатывающей фабрики, имевшей сложную организацию.
«Участок расположен недалеко от гор, и каменщики имели прямой доступ для получения сырья. Эти ремесленники придерживались высоких стандартов, о чем свидетельствуют археологические находки, демонстрирующие множество хорошо выполненных полуобработанных предметов», — говорит младший научный сотрудник кафедры культурного наследия и музеологии Фуданьского университета (Китай) Ли Вэй.
На другом участке раскопок обнаружено более 200 объектов, включая ямы для золы, гробницы, каменные изгороди. Также найдено около 37 предметов, преимущественно — каменных изделий цивилизации Лянчжу. Артефакты показывают различные этапы производства изделий, среди найденных предметов — сырье и инструменты.
Эти находки важны для ученых, так как помогают им понять способы обработки камня, к которым прибегали мастера Лянчжу.
Культура Лянчжу возникла на востоке Китая, в дельте реки Янцзы, около 5300 лет назад и известна своими изделиями из драгоценных и поделочных камней. Этот народ построил выдающийся город. Его руины демонстрируют многочисленные признаки социальных, культурных и технологических достижений последних этапов Каменного века. Продуманная гидротехника позволила представителям культуры Лянчжу построить каналы, плотины и водохранилища, и город называют «неолитической восточной Венецией».
Однако около 4300 лет назад цивилизация Лянчжу загадочным образом исчезла, и древний город был заброшен. Долгое время причины гибели цивилизации оставались неизвестными. По одной из версий, всему виной катастрофическое наводнение, поскольку на сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины. Исследование 2021 года показало, что вероятно гибель города связана с изменениями климата: обильные муссонные дожди привели к такому сильному половодью в Янцзы и ее рукавах, что даже сложные плотины и каналы не спасли от катастрофы.