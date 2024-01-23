Порвали на британский флаг: как зулусы с копьями разгромили английскую армию

Великобритания была крупнейшей империей XIX века, так называемой великой державой. Когда ее армию разгромили туземцы с копьями, это было шоком для всех. Воины племени зулусов перехитрили англичан, уничтожили их лагерь и убили всех, кого смогли. Они расчленили тела врагов, но не от природной злобы, а ради древнего охотничьего ритуала. О самом болезненном поражении колонизаторов в Африке — в материале «Газеты.Ru».
Классика колониализма
Битва при Изандлване, состоявшаяся 22 января 1879 года, стала первым эпизодом Англо-зулусской войны. Тогда, в эпоху расцвета колониализма, Великобритания надеялась подчинить себе всю южную Африку. Противостояли англичанам, вопреки стереотипам, не первобытные племена, а ранние государства, в первую очередь королевство Зулу (или Зулуленд). Его населял воинственный народ зулусов, чей уровень развития примерно соответствовал центральной и восточной Европе V-VII веков (хотя прямую аналогию провести трудно).
По мнению историков, война началась из-за того, что британский колониальный администратор Бартл Фрер выдвинул королевству Зулу невыполнимый ультиматум. Он использовал пограничный спор и единичные нападения зулусских налетчиков как повод для ультиматума и без согласия британского правительства потребовал от Зулу выплатить колоссальную контрибуцию, расформировать армию и принять английского чиновника в качестве арбитра в решениях. Король Кетчвайо даже не ответил на эти требования, и в январе 1879-го британская армия (все еще без согласия правительства) перешла границу и вторглась в Зулуленд.
Общая численность британской армии составляла около 16 тыс. человек, включая кадровые войска («красные мундиры»), ополчение из местных колонистов и туземные войска. Она почти не уступала в численности армии зулусов в 24 тыс. человек, и при таком раскладе у африканцев не было даже теоретического шанса в открытом бою. Однако Кетчвайо смог по-полководчески переиграть британского главнокомандующего, лорда Фредерика Челмсфорда, которому в голову не могло прийти, что племя способно на хитрость и серьезные войсковые маневры.
Зулусы послали вперед небольшой отряд, который вступил в перестрелку с разведкой англичан, наступавших тремя далеко разнесенными колоннами. Те решили, что это авангард основных сил, и потому от центральной колонны отделилась основная группа из 2800 человек, включая большую часть кадровой пехоты. Эта группа пошла искать бой с основными силами зулусов, а небольшой отряд из 1300 человек (600 «красных мундиров» и две пушки) оставили охранять неукрепленный лагерь в тылу. Как оказалось, африканцы выманили англичан и заставили их разделиться, а сами напали на лагерь, имея около 15-20 тыс. человек.
Битва
Британцы верили в огневую мощь кадровой армии, вооруженной современными казнозарядными, скорострельными и дальнобойными винтовками. Набранное из туземцев ополчение также было обучено по европейскому образцу, но обучено очень плохо. Африканцы не понимали концепцию боя линейной пехоты с помощью огнестрельного оружия и считали ружье оружием трусов. Использовать традиционную тактику и вооружение им запретили.
Зулусская армия в массе своей была вооружена копьями с железным наконечником и кожаными щитами. Огнестрельное оружие было от силы у нескольких десятков воинов и представлено устаревшими мушкетами прошлых веков. Тем не менее, зулусы были хорошо дисциплинированы, умели держать строй и являлись, по общему мнению, отважными воинами.
Они наступали в традиционном боевом порядке «рога и грудь буйвола», который предназначен для охвата противника «рогами». С точки зрения британского командующего, подполковника Генри Пуллейна, на него надвигались лишь «грудь» и правый «рог», а левый запаздывал. Против наступающих он выслал всех кадровых британских пехотинцев с двумя батальонами туземцев, которые, после небольшого отступления, заняли оборонительный рубеж по высохшему руслу небольшой реки. В ходе неумелых маневров англичане потеряли ракетную батарею, оставшуюся без прикрытия. Ее захватили африканцы.
Поначалу британский план работал — опытные кадровые солдаты с современными винтовками Пибоди-Мартини залп за залпом расстреливали наступавших зулусов при поддержке пары пушек. Африканцы понесли большие потери и залегли за холмами, поскольку плотность огня была такова, что до британской линии почти никто не успел бы добежать. Однако на этом этапе англичан подвели туземные войска. Лишь у одного из десяти оставшихся в лагере местных воинов было огнестрельное оружие. Видя, что их окружает численно превосходящий враг, туземцы начали сбегать с поля боя.
Поскольку среди англичан осталось мало выживших, точную картину финального этапа битвы восстановить трудно. Судя по всему, спустя примерно час британские войска начали уставать, скорострельность орудий упала, а тем времени ранее отстававший левый «рог» буйвола делал свою работу и окружал англичан. «Красные мундиры» стали организованно отступать в лагерь, но это не несло никакого спасения. Британское командование недооценило африканцев и потому не стало даже окружать палатки сцепленными возами — очень эффективным перемещаемым укреплением той эпохи. Поэтому лагерь не давал никакой защиты, напротив, люди оказались зажаты в кольцо на маленьком клочке земли. Там британское войско и встретило смерть.
Кровавые ритуалы
Зулусский воин описывал события так:
«Солнце померкло посреди битвы [от поднявшегося от стрельбы дыма], мы могли бы решить, что просражались до вечера. Потом [после отступления англичан] мы вошли в лагерь, и там было много дыма и стрельбы. После этого снова выглянуло яркое солнце».
Тела англичан в лагере остались лежать, сгруппированные в небольшие кучи. Вероятно, они попытались дать несколько последних боев, и сопротивление было долгим. Немногочисленные британские кавалеристы, которые легко могли сбежать, предпочли остаться и погибнуть с остальными. Когда закончились патроны, англичане отбивались штыками и прикладами. Зулусы рассказывали о крупном ирландце, который штыком отгонял врагов от командирской палатки, пока его не проткнули копьем. Африканцы захватили два полковых знамени, а третье увез на лошади лейтенант Мелвилл (но потерял его в пути и был убит).
Из 1800 солдат британской армии в бою пали 1300, включая командира Пуллейна и почти всех военных европейцев. Их противники понесли невозвратные потери от 1 тыс. до 2 тыс. человек. Зулусам было приказано не трогать белых в гражданской одежде, зато они казнили сражавшихся за англичан африканцев, поскольку сочли их предателями. Кроме того, африканцы расчленили тела англичан, — те сочти это варварством и впоследствии часто не брали пленных, но этому феномену есть культурологическое объяснение. Зулусы жили племенной общиной и имели множество ритуалов, чтобы сплотить армию в единую целое. В том числе считалось, что ради единства каждый должен обагрить копье в крови врага и стать символическим соучастником победы. Это называлось хломула, и ее практиковали, в том числе, на охоте: завалив опасное животное, каждый из участников подходил и наносил дополнительную рану.
Британской империи территории зулусов были не нужны, но стерпеть такое поражение государство не могло. Поэтому на помощь войскам было выслано подкрепление, Королевство Зулу было разбито и разделено. С той поры англичане в войнах против зулусов всегда укрепляли лагерь.