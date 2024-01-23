Какие праздники отмечают в России и в мире 23 января

В мире и в России в частности во вторник, 23 января, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни.

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В эту дату празднуют Всемирный день пирога, День ручного письма и День сотрудников органов дознания МЧС России.

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Всемирный день пирога

Этот праздник, несмотря на свой международный статус, носит неофициальный характер. Ряд открытых источников, указывая на место появления праздника, ссылается на решение американской организации, ставящей своей целью сохранение традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Название этой организации созвучно ее целям и сущности — Американский совет по пирогам или Совет по американскому пирогу.

Всем желающим присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога предлагается испечь любимый пирог у себя дома. Или купить в пекарне любой пирог — уже знакомый или новый, который вы еще никогда не пробовали.

День ручного письма

Он же — День почерка. Праздник был учрежден с целью напомнить всем об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости США.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывали и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения.

День сотрудников органов дознания МЧС России

В задачи органов пожарной охраны МЧС РФ входят не только профилактика, тушение пожаров и спасение людей, но и определение причин пожара. Именно этим и занимаются специалисты органов дознания МЧС, отмечающие свой профессиональный праздник.