Как русские стали главными фанатами Джейсона Стейтема в мире

Звезда голливудских боевиков, британский актер Джейсон Стейтем давно стал одним из любимых мемов россиян. Еще в середине 2010-х годов паблики во «ВКонтакте» заполонили картинки с его фейковыми цитатами, авторы которых делились пацанскими мудростями. Мем со Стейтемом оказался на удивление живучим, хотя и трансформировался со временем. Теперь русскоязычные пользователи оставляют сотни комментариев под его постами в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и моментально появляются в других аккаунтах, которые публикуют фотографии Стейтема.

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Чем звезда боевиков так полюбился россиянам и почему они преследует его в сети — в материале «Ленты.ру».

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«Русские на подходе»

Очередной взрыв любви русскоязычных пользователей к Стейтему случился в Instagram после того, как 12 января итальянская компания Stone Island опубликовал снимок актера в зеленой парке. За четыре дня публикация набрала более 120 тысяч лайков и более 1,8 тысячи комментариев. Активность была абсолютно беспрецедентной для компании. Обычно ее посты набирают по 5-10 тысяч лайков и всего 5-10 комментариев.

«Никогда не доверяйте таксистам, ведь они могут вас подвезти», «Однажды мне приснился самый страшный сон, как будто я выложил фотку и там не было ни одного русского комментария», «Однажды городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа», «Слышал, что скупой платит дважды, теперь хочу работать у скупого», «Позвоночник знаешь? Я позвонил», — шутили русскоязычные пользователи в комментариях под постом Stone Island.

«Хмели сумели — и ты сможешь», — комментарий под фотографией Джейсона Стейтема.

«Русские на подходе...» — говорится в одном из немногих англоязычных комментариев под постом. Один из пользователей добавил, что зашел на страницу бренда только ради того, чтобы посмеяться над комментариями. А многие отметили, что за всю историю страницы Stone Island на ней никогда не было такой активности.

«Зашел поздороваться с соотечественниками», — пошутил один из комментаторов, сопроводив текст эмодзи российского флага. «Этот пост официально объявлен собственностью РФ», — поиронизировал другой.

«Любое фото со Стейтемом — это какой-то портал в Россию», — пользователь Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В конце концов россияне начали перекличку. Оказалось, что в числе комментаторов были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Ижевска, Новосибирска, Челябинска, Чебоксар, Краснодара, Перми, Симферополя, Пятигорска, Саратова, Белгорода, Тюмени и многих других российских городов.

Человек с улицы

Мемная слава Стейтема в Рунете во многом основана на том, что он всегда играл в боевиках или криминальных фильмах, где ему доставались роли уголовников или крутых, брутальных парней. Мировую славу актер получил после главной роли в боевике «Перевозчик» 2002 года. Этот образ хорошо закрепился за актером, а сам он признавался, что не стремится к ролям в картинах другого жанра.

«Я люблю то, что делаю. У меня не бывает острого желания попытаться что-то себе доказать, взять и сказать себе: «О, я должен это попробовать. Мне надо на театральную сцену Шекспира играть». Шекспир крут, спору нет, но не для меня. Считаю, каждый должен удовлетворять свою страсть — и я уже удовлетворяю свою. Я люблю боевики. Люблю фильмы, в которых снимаюсь. Люблю людей, с которыми это делаю», — Джейсон Стейтем, актер.

По словам актера, ему близок образ брутального мужчины, который он показывает в боевиках.

«Я привык играть крутых парней», — говорил он.

Сам актер позиционирует себя как человека с улицы.

«Я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах южного Лондона. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность», — отмечал Стейтем.

По словам звезды Голливуда, в жизни он мало чем отличается от своих персонажей. Он признавался, что любит делать то же, что и «мужики вроде него». Например, мастерить что-то своими руками, нести ответственность, а также быть хорошим отцом и защитником своей дамы.

«У меня определенно есть маскулинное нутро. Но в то же время я стараюсь с этим не перегибать. У нас, мужиков, тоже чувства есть. Как и у всех. Скрывать их не всегда правильно», — Джейсон Стейтем, актер.

Рождение мемов

В интервью и в фильмах Стейтем вообще не раз выдавал философские фразы, которые вирусились в сети. Так и зародились мемы с приписываемыми ему высказываниями: сначала россияне использовали в них настоящие цитаты актера, а затем начали придумывать причудливые фразы, которые выдавали за сказанные актером.

Первая запись в группе «Цитаты Джейсона Стетхема» во «ВКонтакте» появилась в январе 2014 года. Сегодня на просторах соцсетей можно найти десятки подобных пабликов. Все эти сообщества объединяет одно — в них публикуются философские фразы актера, которые он никогда не произносил. На самую популярную подобную группу, которая называется «Джейсон Стетхем», подписано более 262 тысяч человек.

«Завтра рано вставать, встану послезавтра», «Топленое молоко знаешь? Я утопил», «Когда ты почувствуешь себя лохом, то вспомни, что кто-то сейчас встречается с твоей бывшей», «Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем скорая», «Раньше я думал, что вечной любви не существует. Пока не встретил пиво», — шутят авторы мемов со Стейтемом.

Актер признавался, что ему приятен тот факт, что русскоязычный интернет полон его цитат, мемов и демотиваторов с его участием, в которых он предстает «пацанским идеалом» и образцом уличной маскулинности.

В своем аккаунте в Стейтем однажды даже поддержал шутки россиян. «Тот, кто знает... Знает», — такой фразой, отсылающей к псевдофилософским цитатам, актер подписал один из постов.

«По-моему, это нездорово — принимать себя слишком всерьез. Ирония важна. Посмеяться над собой важно. Да и, наоборот, быть серьезным разве весело?», — Джейсон Стейтем, актер.

А вот к своему успеху в кинематографе актер относится довольно спокойно. По его мнению, он не заслуживает всей популярности, которая на него обрушилась, так как ему просто в нужный момент улыбнулась удача.

«Вообще, я же пришел в кино, не особенно заслужив свое место. Кинематограф буквально меня с улицы подцепил — когда Гай Ричи увидел меня в Лондоне и дал мне шанс. Ну а раз я не шел к этому годами и тяжким трудом, то на хрена мне серьезно к себе относиться? Я человек интуиции и инстинктов. Мне повезло», — признавался он.

«В России это мем»

Многие иностранцы до сих пор не понимают ажиотаж в соцсетях актера и того, почему большинство комментариев под его постами — на русском языке. Например, когда Стейтем опубликовал афишу боевика «Пчеловод», в котором он сыграл главную роль, один из пользователей удивился: «Почему так много комментариев на русском языке, этот фильм про Россию?»

«Это довольно смешно. Джейсон Стейтем — национальный герой России», — пользователь Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Те же, кто знает истинные причины ажиотажа, уже не удивляются комментариям на русском языке. Некоторые даже передают приветы россиянам в комментариях у Стейтема, а другие скорее поражаются, если не видят под постами актера реакций на русском. «Россияне, ваш выход», — шутят комментаторы.

Шутка зашла настолько далеко, что некоторые англоязычные пользователи, не погруженные в жизнь Рунета, до сих пор иногда думают, что Стейтем действительно произносил странные цитаты, которые ему приписывают. «Джейсон Стейтем действительно так говорил?» — так звучит заголовок популярного треда на Reddit, в котором многие иностранные пользователи восприняли всерьез картинки с веселыми псевдоцитатами.

Некоторые пользователи предположили, что цитаты Стейтема, которые вирусятся в сети, могли звучать из уст его персонажей. Другие же отметили, что некоторые из подобных популярных фраз действительно говорил сам актер, но в шутку. Однако в итоге нашелся и тот, кто знал правильный ответ.

«В России это мем: они накладывают какие-то глупые, в основном «мужские» цитаты на фотографии Джейсона Стейтема, что-то вроде: «Я запрещаю тебе какать». Я не знаю, популярно ли это где-либо еще, но если зайти на его страницу в Instagram, то можно увидеть множество комментариев на русском языке, в основном — с такими цитатами», — пользователь Reddit.

«Русская интернет-атака»

Стейтем — не единственная западная знаменитость, на чьи соцсети россияне устраивают набеги. Например, пользователи из России оставляли сотни комментариев американскому актеру Вину Дизелю.

«Цитаты Стейтема знаешь? Это я ему написал», «Гонщики не гонят. Они гоняют, но не загоняются», «Охранник рынка — единственный, кто следит за базаром», — писали пользователи в комментариях под постами звезды «Форсажа».

А в июле 2019 года пользователи из России атаковали певицу Леди Гагу после слухов о ее романе с актером Брэдли Купером, за месяц до этого расставшимся с российской моделью Ириной Шейк. В комментариях они рассказывали, как варить борщ, готовить голубцы или использовать банановую кожуру.

Спустя несколько недель россияне устроили флешмоб под фотографией американского солиста группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. В конце августа они пришли в комментарии к музыканту, чтобы попрощаться с уходящим летом.

«Вот и Лето прошло, будто и не бывало», «Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», — шутили они.