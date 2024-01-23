На дне Вислы нашли меч возрастом более одной тысячи лет

Польские рабочие недалеко от города Влоцлавек в Куявско-Поморское воеводстве во время углубления дна реки Висла нашли средневековый меч Ульфберта, пишет Daily Mail.

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Возраст отлично сохранившегося артефакта и его принадлежность к группе клинков Ульфберта установили учёные Университета Николая Коперника в Торуне.

Меч был датирован 950 годом нашей эры. По тем временам это был самый высокотехнологический клинок.

Издание отмечает, что в Польше было найдено лишь восемь мечей Ульфберта, тогда как по всей Европе обнаружено более 170 таких образцов, большая часть в Скандинавии.