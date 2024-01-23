Какой праздник сегодня, 23 января

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День сотрудников органов дознания МЧС России

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23 января в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты органов дознания МЧС РФ. В этот день в 1928 году совместным циркуляром НКВД РСФСР и НКЮ РСФСР на органы государственного пожарного надзора были возложены полномочия по проведению расследований по делам о нарушении противопожарных правил. С 2002-го Государственная противопожарная служба входит в состав МЧС России.

День почерка

23 января в мире отмечается День почерка. Эта дата была установлена Ассоциацией производителей пишущих принадлежностей. Цель праздника – напомнить обществу об уникальности ручного письма и о неповторимости почерка каждого человека. В этот день родился один из видных американских государственных деятелей Джон Хэнкок. Он первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

В наши дни люди все реже пишут от руки. Компьютеры, планшеты и телефоны давно заменили карандаши и шариковые ручки. Тем не менее ученые считают, что писать от руки очень полезно. Этот процесс развивает творческие способности и улучшает память.

Всемирный день пирога

23 января отмечается Всемирный день пирога. Праздник носит неофициальный характер. Местом появления этой даты считаются Соединенные Штаты. Там данное решение приняла местная организация, которая ставит своей целью сохранение традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях.

Также 23 января отмечаются: День свекрови,

День зеленого света,

Праздник слухов,

День несочетаемых цветов в одежде.

События 23 января:

175 лет назад (1849 год) впервые в мировой истории женщине был вручен диплом врача.

65 лет назад (1959 год) состоялась премьера художественного фильма режиссера Ивана Лукинского «Иван Бровкин на целине».

35 лет назад (1989 год) был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Кто родился 23 января:

Французский писатель Стендаль (1783 – 1842).

Французский архитектор Огюст Монферран (1786 – 1858).

Французский художник-импрессионист Эдуар Мане (1832 – 1883).

Нидерландский киноактер Рутгер Хауэр (1946 – 2019).