«Десантники в юбках»: каких девушек принимают в ВДВ

Подразделения десантных войск доказали свою эффективность в годы Великой Отечественной войны. В них также служили девушки, но выполняли они совсем не «офицерские» обязанности — работали медсёстрами, связистами, штабистами. Стать офицером ВДВ российские девушки получили возможность относительно недавно — в 2008 году.

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Пятнадцать лет назад Первый канал показал сюжет, в котором говорилось, что девушек-абитуриенток ждут в 17 военных вузах страны. В их числе оказалось Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РГВВДКУ). В рязанский военный вуз конкурс оказался «солидным» — в среднем 20 человек на место. Представительницам прекрасного пола требовалось продемонстрировать соответствующую физическую подготовку, после чего они могли рассчитывать на зачисление в единственное российское училище, готовящее женщин к службе в ВДВ.

Под «соответствующей физической подготовкой» подразумевается не только выполнение всех необходимых нормативов, но также и годность по здоровью, позволяющая прыгать с парашютом. Кстати, наличие опыта самих прыжков в школе ДОСААФ считается дополнительным преимуществом. Конечно, никто не освобождает абитуриенток и от сдачи экзаменов по школьным дисциплинам, в числе которых физика, русский язык, химия.

Первый женский выпуск РГВВДКУ состоялся в 2013 году. Десять лет назад вуз окончили 14 девушек. Естественно, в 2008 году число курсантов-девушек возросло. Выдержали не все, что и не удивительно. Преподаватели РГВВДКУ утверждают — многие парни не доходят до пятого курса, что уж говорить про девушек, ведь нагрузка у всех одинаковая. Новоиспечённые девушки-офицеры признавались — им было в разы тяжелее, нежели юношам, так как они никакого понятия не имели об обращении с оружием, не умели водить технику, в том числе и боевую.

За годы обучения девушки постигли азы топографии, тактики, занимались огневой и воздушно-десантной подготовкой. Также каждой требовалось сделать не менее 30 прыжков с парашютом. На самом же деле, курсантки стремились этот показатель превысить в разы. Например, у Анжелы Счастливенко (окончила вуз с красным дипломом) за плечами свыше 140 прыжков.