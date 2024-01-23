Гримасы эволюции: почему европейцы послушные и покладистые

- Для эволюции важнее, чтобы граждане были послушные, покладистые и неинициативные, тогда все будет хорошо. Поэтому Европу мы сейчас и видим такой - это плоды эволюции. Создав искусственную среду, антропологически человек упрощается, - сказал Савельев. - Возник запрос на умных, ранее брали количеством и силой. Стали отбираться люди, которые лучше наблюдали, соображали, как ввести в действие новые источники пищи. Жизнь становилась более предсказуемой. Земледелие, животноводство появились, потому что лень-матушка - сложно бегать по лесам, охотясь.