Гримасы эволюции: почему европейцы послушные и покладистые

Ученые объяснили, почему европейцы послушные и покладистые
В передаче "Агора" на телеканале "Культура" выступил известный ученый, палеоневролог, руководитель лабораторией развития нервной системы "РНЦХ им. академика Б.В. Петровского" Сергей Савельев. Он рассказал об особенностях поведения европейцев и о том, почему люди до сих пор эволюционируют.
- Для эволюции важнее, чтобы граждане были послушные, покладистые и неинициативные, тогда все будет хорошо. Поэтому Европу мы сейчас и видим такой - это плоды эволюции. Создав искусственную среду, антропологически человек упрощается, - сказал Савельев. - Возник запрос на умных, ранее брали количеством и силой. Стали отбираться люди, которые лучше наблюдали, соображали, как ввести в действие новые источники пищи. Жизнь становилась более предсказуемой. Земледелие, животноводство появились, потому что лень-матушка - сложно бегать по лесам, охотясь.
- Масса мозга у австралопитеков отличалась на 18-20 процентов, у человека умелого - на 22-23 процентов, у человека выпрямленного, прямоходящего - на 25-40 процентов. А что же сейчас? Максимальное отличие массы мозга у современных людей - 360 процентов. Это говорит только об одном - в результате человеческой эволюции индивидуальная изменчивость увеличилась в шесть раз, что дает основу, базу для дальнейшей эволюции, она идет полным ходом, - говорит Савельев.
- Человеческий мозг, таланты человека определяются индивидуальной комбинацией структур мозга, которые отличаются у разных людей количественно в 3-40 раз, а качественно - еще больше. Это принципиальные отличия, которые являются субстратом для отбора, - сказал Савельев. - Мы сформировались примерно 300 тысяч лет назад. Но дальше эволюция пошла еще интенсивнее, потому что мы соматически, телесно перестали себя отбирать, но стали жесточайшим образом отбирать по мозгу. Эволюция человека интенсивно продолжается.