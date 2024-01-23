Где придумали пасту на самом деле: история хита итальянской кухни

Когда вы думаете об итальянской кухне, первое, что приходит на ум, это, наверное, паста. Но знаете ли вы, что макароны на самом деле возникли не в Италии?

"Рамблер" расскажет об этом подробнее.

До того, как итальянские макароны распространились по всему миру, они назывались «маккаронаро». Это означает «энергично замешивать тесто». В арабских странах нечто похожее на вермишель назвалось «Итрийя», а в Древней Греции использовали латинское слово «лагана» для обозначения типа макарон, чем-то напоминающего лазанью.

Откуда же взялись макароны, несмотря на все эти разные названия?

Оказывается, впервые макароны завезли на Сицилию именно арабы, и называли они их словом "Итрийя", однако тогда они имели присущие арабской кухне ближневосточные вкусы - их готовили с изюмом и корицей.

Однако, нельзя сказать, что арабы сделали кулинарную революцию и придумали это блюдо единолично. Считается, что до того, как арабы придумали свой собственный вид пасты, древние римляне и греки ели макароны под названием «лагана», которые немного похожи на нашу хорошо известную пасту под названием «лазанья». В подтверждение этой теории в древности существовал миф о боге, который проталкивал тесто через приспособление, чтобы получить тонкие съедобные листы.

Макароны в Неаполе

В 17 веке неаполитанцы были известны как «маккаронаро» — это слово переводится как «едоки макарон». До 17 века, считалось, что макароны ели только богатые люди, но с 17 по 18 века они были известны как основной продукт питания в Неаполе. Это настолько укоренилось в кулинарной культуре Неаполя, что нищие в Неаполе, которых называли «лаццарони», просили ровно столько денег, чтобы купить «маккаронаро».

Чтобы способствовать распространению этого удивительного блюда в других городах Италии, были созданы производственные машины - специальное приспособление для изготовления макарон под названием «торчио» появилось в 17 веке.

Начало пути к итальянской пасте

В это время, когда макароны начали распространяться из Неаполя в остальную часть Италии, Томас Джефферсон, который был послом США во Франции, съел свой первый «маккаронаро». Это была любовь с первой пробы!

Он был настолько очарован итальянской пастой, что во время своей следующей поездки в Америку взял ее с собой, а когда она закончилась, попросил своих друзей в Неаполе прислать еще. Это положило начало революции макаронных изделий по всей Америке. Он был настолько увлечен макаронами, что даже изобрел машины для изготовления макарон в США.

Ингредиенты для пасты

До XIX века помидоры в Италии считались сатанинскими и ядовитыми, потому что они были красными. Только когда новые научные данные показали, что помидоры действительно способствуют пищеварению, итальянцы начали есть помидоры. Так начался тот самый крепкий союз помидоров и макарон, который привел к тому, что томатный соус стал одним из самых популярных для пасты.

Паста завоевала мир