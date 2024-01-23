Что история кота Твикса говорит о российском обществе

Забудьте про анонимность. Ее все меньше. Жаль, что многие это поняли только после смерти кота Твикса.

Поколенческий разлом между бумерами и миллениалами характеризуется самыми разными вещами: тут и ЗОЖ, и «зеленая идеология», и кофе на кокосовом молоке. Но одним из основных можно назвать то, что миллениалов воспитал интернет, а бумеров — улица, «честное пионерское» и рассказы о Ленине. Соцсети, взрастившие миллениалов, научили их фразе: «Это интернет, тут говорят и делают что хотят». А бумеры привыкли отвечать за слова, фильтруют сказанное и ждут этого от остальных. Спроси любого учившегося в советской школе, и он вспомнит фразу про маленького Володю, который разбил чашку, но потом рассказал правду.

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«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», — сказано в Библии. И так было много веков, пока не появился интернет.

Анонимность интернета, как любая анонимность и вседозволенность, разбудила самые темные чувства людей. Оскорбления, угрозы, преступления — полный набор. Все это происходило буквально на наших глазах. И там, где раньше благородный дон мог гордо сказать: «Вы не сдержали слова, я требую сатисфакции!» — теперь в ответ на такое он слышит: «Да пошел ты!»

«Что ты мне сделаешь?» — вот самый глумливый вопрос в интернете. Разгорались и гасли интернет-срачи, но ни один из них не дошел до каких-либо физических разборок.

Казалось, что культура отвечать за слова и поступки могла быть утеряна навсегда, как рецепт легендарного старорусского блюда — жареного лебедя. Но этого не случилось. Окончательно это стало понятно буквально вчера.

История с котом Твиксом и его пропажей из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург объединила всю страну. В тематическую группу по поиску кота вступили пять тысяч (!) человек, тысячи людей ходили по колено в снегу вдоль путей, пытаясь найти кота. Чуда, увы, не произошло. Кот бежал 10 км за поездом и в итоге погиб буквально за несколько часов до того, как его нашли.

Скорее всего, проводница, которая просто выкинула домашнего кота на улицу из вагона, была уверена, что никто ничего не узнает. Потому что никто не видел. Это почти как в интернете. Нет свидетелей, ты анонимен. Она и не сказала ничего сначала, сообщив уклончиво, что «кот сбежал».

Но тут оказалось, что высокие технологии — это не только про вседозволенность, но и про контроль.

На камерах наблюдения, которые фиксируют прибытие и нахождение вагона на станции, четко видно, как женщина выкидывает котика из вагона в снег. И теперь, похоже, за такой поступок ей придется отвечать.

Это не первый пример, когда «прилетает обратка» за поступки. В рождественские праздники школьники ногами попинали маленькую скульптуру «Ангелочка» в столичном парке. В итоге сломали ее и забрали с собой. Через несколько дней, к их большому удивлению, детей вычислили по камерам. До этого в Красном Селе благодаря камерам нашли детей, затушивших Вечный огонь. То, что раньше делалось и казалось безнаказанным, внезапно обрело сущность.

До кота Твикса все примеры были если не разовыми, то разрозненными. Эта печальная история попала во все новости и продемонстрировала, что даже если кажется, что никто ничего не видел, то все равно за поступки придется ответить. На сегодняшний день идет активный сбор подписей под петицией, чтобы проводницу уволили с работы и возбудили дело по факту жестокого обращения с животным.