Зачем в 1942 году тыловиков Красной Армии переодели в ватники

В настоящее время значение слова “ватник” приобрело новый смысл и коннотацию — так называют людей с определенной политической позицией. Кто-то использует его в презрительно-негативном смысле, а кто-то, наоборот, в провокационно-позитивном. Почему так произошло? Дело в том, что эта одежда была элементом экипировки красноармейцев и стала, ни много ни мало, одним из символов победы в Великой Отечественной войне. Именно тёплая одежда обеспечила Красной Армии преимущество перед немецкими захватчиками холодной зимой 1941-1942 годов. Но мало кто знает, что с 1 апреля 1942 года некоторым красноармейцам вообще перестали выдавать шинели. Вместо этого в любых условиях они должны были носить ватники.

Ватники Красной Армии

Видео дня

По одной из версий, стеганые телогрейки «советского» образца российские солдаты впервые примерили в Маньчжурии во время русско-японской войны. Тогда по заказу царского командования ватные куртки шили китайские портные на привычный им манер. Так что этот элемент военной экипировки имеет азиатское происхождение.

Окончательный вариант покроя ватной куртки цвета хаки утвердил в 1932 году комитет по стандартизации советского наркомата лёгкой промышленности. Уже после начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, появился вариант с отложным воротником.

Как писал в книге «Солдаты тыла» генерал-полковник Иван Голоушко, к началу зимних холодов первого года войны на складах уже было запасено почти 6,7 млн ватных телогреек и 7,8 млн ватных шаровар.

«Даже удивляться приходилось иногда, откуда бралось столько обуви, особенно валенок, ватных телогреек, полушубков, шапок? – вспоминал главный тыловик армий Георгия Жукова Николай Антипенко. – Ведь мы так много потеряли при отходе летом 1941 года! И всё же суровую зиму того же года войска встретили вполне подготовленными».

Не покладая рук, ватники шили жёны фронтовиков на швейных фабриках. Некоторое количество телогреек поставила Советскому Союзу дружественная Монголия.

Правда, не все красноармейцы надевали ватники. Если позволяла погода, многие обходились длиннополыми шинелями – в них было удобнее спать, укрыв ноги от холода. Эта особенность военного быта подтверждается воспоминаниями ветеранов и находками поисковых экспедиций.

Но вот немцы советским ватникам могли только завидовать. Нехватка зимней экипировки стала одним из факторов, остановивших фашистский блицкриг. Ошибки в снабжении историки исписывают на излишнюю самоуверенность Гитлера, рассчитывавшего победить СССР уже к осени 1941 года. Так или иначе, «арийским сверхчеловекам» в летних шинелях пришлось спасаться от морозов с помощью шерстяных платков, отобранных у баб в оккупированных деревнях.

Переодевание тыловиков

Весной 1942 года главнокомандование Красной Армии решило пересмотреть нормы выдачи обмундирования. 25 марта вышло постановление №ГОКО-1490с «О прекращении с 1 апреля 1942 года выдачи шинелей рядовому и младшему начсоставу тыловых частей, учреждений и отдельным категориям военнослужащих и переводе их на снабжение ватными куртками». Для исполнения данное постановление было объявлено фронтам приказом ГКО №160 от 4 апреля.

Документ за подписью Иосифа Сталина касался различных тыловых служб: санитарных, ветеринарных, продовольственных, обозно-вещевых учреждений, заправщиков техники, сотрудников складов и мастерских, органов военных сообщений. Исключительно ватниками экипировался личный состав рабочих, плотничных, дорожно-эксплуатационных, гужтранспортных, топографических частей. Отдельно упоминались автотранспортные части и «шофёры всех родов войск». К счастью, тыловикам не нужно было впопыхах бежать сдавать ранее полученные шинели. Их разрешалось оставить себе «до износа».

Причина нововведения не объяснялась. Но очевидно, Сталин решил сэкономить шинели для нужд непосредственно фронтовиков. Тыловики носили на ватниках знаки отличия – петлицы с ними крепились на отложном воротнике. Впоследствии, в 1943-45 годах, многие сержанты и офицеры тыла стали носить на ватнике погоны, как бы причудливо это не выглядело. Они или пришивались к плечевому шву, либо держались на специально пришитых шлёвках. Однако официальных распоряжений на сей счёт не издавалась.

По данным Ивана Голоушко, в ходе войны Красная Армия получила около 20 млн ватных телогреек и шаровар. По другой информации, 20 млн – это лишь количество телогреек, которые были полностью изношены и не подлежали восстановлению.