«Русский след гибели Титаника»: в чём британцы обвиняют Россию

На Западе давно сложилась традиция – винить во всех несчастьях Россию, даже в самых невероятных. Местные СМИ и эксперты раз за разом находят возможность удивить. Очередное доказательство тому – результаты «исследования» британцем Самюэлем Халперном крушения «Титаника». Проделав громадную работу, он пришел к выводу, что российский след есть в истории крупнейшего кораблекрушения в истории. Стоит ли верить такому "открытию"?

© кадр из фильма

История вопроса

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«Титаник», ведомый капитаном Эдвардом Смитом, встретил свой злополучный айсберг в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, когда совершал свой первый рейс по маршруту Саутгемптон – Шербур – Квинстаун – Нью-Йорк с 1316 пассажирами и 908 членами экипажа.

Причин, почему считавшееся непотопляемым судно не добралось до пункта назначения, специалисты выделяют несколько. Первая и самая очевидная – погодные условия, создавшие все условия для того, чтобы айсберг мог оставаться незамеченным как можно дольше. В тот злополучный вечер на небе не было Луны, море было спокойным, а сама глыба, возможно, могла перевернуться, из-за чего ее надводная часть стала темной. Как следствие, айсберг вовремя не заметили, а когда увидели – было уже слишком поздно.

Но даже при таких обстоятельствах предвидеть катастрофу было вполне реально, ведь шедшие через океан одновременно с "Титаником" суда неоднократно передавали по радио предупреждения о больших скоплениях льда в районе маршрута. Однако им не было уделено должного внимания – радисты сконцентрировались на отправке и приеме частных телеграмм, поэтому сообщения с других судов игнорировались.

Если бы не это обстоятельство, «Титаник», возможно, сбавил бы скорость, войдя в зону дрейфующих льдов. Формально в этом и не было никакой необходимости – действовавшие на тот момент правила безопасности мореплавания снижать темп не требовали, однако плыви теплоход медленнее, вероятно, у него все же хватило бы времени совершить маневр и уклониться от айсберга.

В результате столкновения с льдиной корабль получил шесть узких пробоин, протяженность которых составила 90 метров. Это привело к затоплению сразу пяти отсеков и возникновению крена, что предопределило гибель лайнера.

Специалисты считают, что, столкнись «Титаник» с айсбергом "в лоб", лайнер серьезно повредил бы лишь носовой отсек, но остался бы на плаву.

Здесь, правда, вмешался и человеческий фактор. Считается, что один из членов экипажа Уильям Мердок, когда столкновение с глыбой было уже делом предопределенным, скомандовал: «Право на борт» и «Полный назад». Торможение, наоборот, снизило эффективность руля, из-за чего судно не смогло в полной мере увернуться от льдины, лишь подставив ей свой бок.

Итог известен: из более чем 2200 человек, находившихся на борту, погибло до 1635. В течение 75 лет крушение «Титаника» считалось крупнейшим в истории.

Много не мало

И вдруг с подачи Сэмюэля Халперна оказывается, что в гибели «Титаника» есть еще одна, куда более весомая причина – Эдвард Смит. Самый высокооплачиваемый капитан британского пассажирского флота начала XX века пользовался большим уважением среди коллег и пассажиров, однако на судах под его командованием часто происходили инциденты. Они неоднократно садились на мель, горели и даже таранили военные крейсера. И тут оказалось, что ко всему прочему капитан «Титаника» имел русские корни! По убеждению Халперна, это должно заставить историков пересмотреть роль Эдварда Смита в кораблекрушении.

В реальности роль Смита в катастрофе не так уже велика. На момент столкновения капитана не было на мостике – дежурство несли двое его опытнейших помощников. Сразу после столкновения он отдал команду закрыть водонепроницаемые переборки (что к тому моменту уже было сделано) и организовал осмотр повреждений судна. Наконец, когда судьба корабля была предрешена, сам капитан сначала отдал приказ о передаче сигналов бедствия, а под конец освободил радистов от обязанностей и попросил их «позаботиться о себе».

Как погиб Смит, доподлинно неизвестно. Его тело так и не было найдено, а свидетельства очевидцев разнятся. То ли его смыло волной, когда корабль подался резко вглубь, то ли он замерз в холодной воде возле спасательных шлюпок.

Зато точно ясно, что никакого отношения к России Эдвард Смит не имел.

«Даже если предположить, что у командира лайнера кто-то из родственников мигрировал из Российской империи, сам он явно не был русским. Мигрировали в то время меньшинства, русским эмигрировать было нельзя по закону. Смит был британским капитаном, он учился в Великобритании, получил британскую подготовку, капитанский диплом ему был выдан в Англии. И он действовал, сообразуясь с навигационной практикой, принятой в Великобритании. Поэтому это полностью британская история. Русскими корнями тут даже и не пахнет», – подчеркивает в комментарии «Комсомольской правде» писатель-историк, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов.

Ученый уверен, что документов о русском происхождении капитана не существует. Эдвард Смит – сын гончара, бросивший школу в 12 лет и отправившийся в Ливерпуль из родного городка Хэнли, чтобы начать морскую карьеру.

Британское прикрытие

Что любопытно, новость о «русских корнях» Смита и работе британского исследователя изначально появилась на польском сайте. В материале говорится, что дед капитана Смита эмигрировал из Российской империи в 1812 году в Великобританию. Правда, запущенную новость о происхождении капитана сам исследователь опроверг почти сразу. А следом был удален и сайт, опубликовавший «сенсацию». Вот только новость к тому моменту уже разлетелась по всем СМИ.