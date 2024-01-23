Для чего в советских унитазах была полочка

Многие годы люди задумывались, зачем же на советских унитазах есть специальная «полочка» в чаше (по-другому — пьедестал).

© Императорский фарфоровый завод

В наше время такие унитазы в России можно встретить редко, хотя в некоторых странах они все еще актуальны.

Оказывается, одной из функций такой полочки была защита от брызг. Благодаря пьедесталу в процессе испражнения и смыва воды получалось меньше брызг.

Если брызг меньше, то меньше и бактерий, которые могут распространиться по всему санузлу и попасть на предметы личной гигиены.

Полочка в советском унитазе также помогала минимизировать вероятность того, что в слив что-то упадет — слив был уже, а потому и, например, рулон туалетной бумаги, не мог забиться туда.

Более того, полочка помогала снизить громкость звуков, которые издает человек при использовании унитаза. Все дело в физике — чем меньше свободного пространства, тем глуше звук.