Как русские казаки отвечают на абсурдные претензии Зеленского

Кого сечь: русские казаки отвечают Зеленскому
О претензии актера комического жанра и верховного атамана Украины Владимира Зеленского на российские области сказано уже много, если не все. Его указ содержит стандартный коктейль из падающего рейтинга, символических "перемог" при отсутствии реальных, а также пагубных для разума и тела привычек, порождающих панический страх перед будущим. Примитивно, но неокрепшие мозги этой смесью можно ненадолго взбодрить. Закусывать рекомендуется указом о запрете на 50 лет всякого сообщения с Россией.
Классический же рецепт этого напитка не так уже стар, ему максимум полтора века. В исходной версии от украинских историков он гласит, что весь мир крутится вокруг Украины, первыми людьми на планете были украинцы, поэтому им и позволено все, и принадлежит все, куда достанет взор. В местном фольклоре эта доктрина исчерпывающе описывается известным анекдотом: "А вон там бурячки посажу".
Собственно, это и есть формула "политического украинства", где бесплодные мечты о величии и безграмотность, усиленные иррациональной жадностью, ведут к деградации личности, потери способности к построению причинно-следственных связей и, наконец, к шизофрении. А при масштабировании на многомиллионный коллектив - к большой крови. И спастись от этого наваждения трудно. Подобные потуги были у Зеленского ещё задолго до начала СВО. Об этом говорили приближенные к нему люди. Об этом неоднократно предупреждал глава российского государства. Сегодня киевский режим перестал скрывать эти свои замыслы и, более того, их институционализировал.
Вот и Зеленский, человек с полифоническим происхождением, скатился до монохромного и примитивного мироощущения, сродни тому, что двигало украинскими карателями и погромщиками в Гражданскую и Великую Отечественную войны. Наверное, не обошлось и без синдрома самозванца. Он прекрасно понимает, что для настоящих украинских фашистов своим никогда не будет, и оттого во всем им потакает, стараясь быть большим бандеровцем, чем сам Бандера.
Собственно, не чем иным, как самозванством, внутренним пониманием собственной выморочной природы, агрессию "истинных украинцев" к тем, кто им противоречит, к тем, кто не хочет быть как они, и не объяснить. Не сжигают тех, кого считают своими, не обстреливают годами, не объявляют "раковой опухолью" и не пытаются загнать в концлагеря.
Самое забавное то, как смакуют и катают этот указ по нёбу украинские философы и политические эксперты - мол, это сокрушительный символический удар, значение которого оценят только потомки. Этих, когда-то не самых глупых людей можно понять: чего только не скажешь, чтобы здесь и сейчас сохранить ручеек денег от офиса Зеленского и не отправиться со всем интеллектуальным багажом и хроническими болезнями под Авдеевку, жизнью отвечать за амбиции до смерти перепуганного пана атамана.
Образ врага всегда нужен диктатору, который ищет себе место под солнцем
Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества:
- Для украинских неонацистов, включая Зеленского, в России земля, конечно, найдется. Например, в районе Колымы или Магадана. Там будут рады их встретить, как это было и после Великой Отечественной войны, когда туда отправились члены запрещенного у нас УПА на поселение и в лагеря. Что же касается граждан украинской национальности, которые проживали и проживают в России, то по переписи 2021 года их у нас около четырех миллионов, включая трудовых мигрантов. И никто их права не нарушает.
Зеленский объявляет исконными украинскими территориями Ростовскую, Воронежскую, Брянскую, Курскую области и Краснодар. Но давайте по порядку. Территории Малороссии и запорожского казачества воссоединились с Россией в XVII веке. И запорожские казаки, и малороссы считали себя русскими. Так думали и в Москве, и в Польше. Воссоединились части единого целого. Как говорил Василий Ключевский, народ, который разорвали во время ордынского нашествия и во время существования Речи Посполитой, объединился. Окрепший в лесах северо-восток Руси в XVII веке спас слабеющую часть русского народа в Поднепровье. Никакого разделения по национальностям, по языку и культуре между великороссами, малороссами и белорусами не было. Украинская государственность, язык и идентичность стали искусственно создаваться в конце XIX века во многом благодаря стараниям профессора Лембергского (то есть Львовского) университета Михаила Грушевского, который жил сначала в Австро-Венгрии, а потом перебрался в Россию и начал выдумывать фейки об истории украинского народа. С его легкой руки Украина впервые была противопоставлена России.
Ну а дальше - больше. В XX веке постарались большевики: во время политики украинизации этих земель они насильно заставляли учить украинский язык чиновников, переводили на него делопроизводство, выпускали газеты, журналы, фильмы. При этом 80 процентов населения советской Украины думало и разговаривало на русском языке.
Зеленский говорит о Кубани, где проживает якобы украинская народность, которая является титульной. Мол, запорожское казачье войско в конце правления Екатерины II было переселено на земли Кубани и стало называться сначала черноморским казачьим войском, а потом кубанским. В его логике получается, что это и есть истинные украинцы. Но он, как шулер, подменяет понятия. Сами запорожские казаки считали себя русскими. Кубань сформировалась из многих национальностей, прежде всего русской. Все вместе ее строили и обустраивали эту огромную территорию, которая была частью русского мира. Как и не менее огромная Новороссия, то есть нынешние Мелитополь, Мариуполь, Одесса, Николаев, Херсон и Днепропетровск. Осваивали эти земли всей империей и говорили там на русском языке, хотя сохраняли и другие языки. Национализма у нас нет, каждый народ имеет право разговаривать на своем языке и учиться в своих школах и классах, чего нет на Украине киевского режима. За русский язык в Одессе могут арестовать.
Чем хуже будут обстоять дела ВСУ на фронте и внутри страны, тем чаще президент соседней страны будет поднимать вопрос об ущемлении прав украинцев, проживающих в России.
Образ врага всегда нужен диктатору, который ищет себе место под солнцем и пытается сделать все возможное, чтобы удержаться у власти. Этот образ формируется такими фейками-указами.
По международным законам грамота Екатерины II до сих пор имеет юридическую силу
Виктор Захарченко, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора, народный артист России:
- Когда Запорожскую Сечь по существу упразднили, некоторые здешние казаки, восставшие против царя, ушли за рубеж, а присягнувшему на верность российскому престолу Черноморскому казачьему войску была дарована грамота "на вечное владение" кубанской землей с целью охраны новых южных границ России. Как известно, территория была обещана казакам князем Потемкиным за ратные подвиги в русско-турецкой войне 1787-1791 годов.
Более четырех месяцев дожидались казаки в Петербурге, пока монархиня примет их в Царском Селе. 30 июня 1792 года высочайшая грамота была подписана. На Кубань грамота императрицы вместе с Антоном Головатым ехала через Сечь. Прибыв в главный город черноморских казаков, называвшийся в ту пору Карасунский кут, или лагерь при Кубани, она будто привезла ему имя. В октябре 1793 года в войсковых документах появилось название Екатеринодар.
Жалованная грамота Екатерины II - бесценная реликвия для кубанских казаков. Она хранится в Краснодарском музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына, где ее может увидеть каждый. Кстати, по всем международным законам этот документ имеет юридическую силу и сегодня, поэтому все притязания Зеленского на территорию Кубани являются полным абсурдом. Кубань всегда была, есть и будет российской землей. Она полита нашей кровью и потом, мы ее защищали и будем защищать.
Мои предки - тоже выходцы из Запорожской Сечи, я потомственный казак, но я русский по роду и племени. Ведь Украина как государство на самом деле появилась только после распада СССР. В Советском Союзе ее сделали республикой, а раньше это была российская окраина - Новороссия, откуда родом и мои предки. Такой родины, как Украина, ни у кого из них не было, что подтверждено сотнями документов. Озвучивая сегодня очередной абсурд, Зеленский продолжает выполнять команды своих заокеанских хозяев.
Украинские банды при поддержке немецких войск постоянно вторгались на территорию Курской губернии
Роман Старовойт, губернатор Курской области (Телеграм-канал):
- Указ украинского президента - акт вопиющего передергивания истории. Нельзя не вспомнить события более чем столетней давности. 1918 год. В Киеве установлен марионеточный пронемецкий режим гетмана Скоропадского, о падении которого, кстати, прекрасно рассказал русский писатель Михаил Булгаков. На территории России разгорелась Гражданская война. В этой ситуации украинские банды при поддержке немецких войск постоянно вторгались на территорию Курской губернии. Как и современные идеологические потомки, они заявляли притязания на наш регион. Но как только Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и была вынуждена оставить восточные земли, история все расставила по своим местам. Скоропадский позорно сбежал в Европу вместе с подельниками.
Курская область имеет тысячелетнюю историю. В "Слове о полку Игореве" одно из первых упоминаний о нас, как о русском регионе. Здесь родились и выросли Серафим Саровский, Феодосий Печерский и другие величайшие российские исторические личности. Как я уже сказал, попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область - это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла.
Сегодняшние действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту нашего президента о начале специальной военной операции. Украина является марионеткой сил, которые хотят разрушить Россию и отнять у нее исторические земли. Курская область - русская земля, где свободно и безопасно чувствуют себя люди любой национальности, в том числе и украинцы. Все, кто честно живет и работает.
Официально
Указ Зеленского - абсурдный документ. Так заявления об "исторических землях Украины в России" прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав эти слова агонией.
"Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима, - отметила Захарова в интервью РБК. - Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все". "Людей, как скотину, загоняют на убой, - добавила она. - Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки".