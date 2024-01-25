Как русские казаки отвечают на абсурдные претензии Зеленского

- Для украинских неонацистов, включая Зеленского, в России земля, конечно, найдется. Например, в районе Колымы или Магадана. Там будут рады их встретить, как это было и после Великой Отечественной войны, когда туда отправились члены запрещенного у нас УПА на поселение и в лагеря. Что же касается граждан украинской национальности, которые проживали и проживают в России, то по переписи 2021 года их у нас около четырех миллионов, включая трудовых мигрантов. И никто их права не нарушает.



Зеленский объявляет исконными украинскими территориями Ростовскую, Воронежскую, Брянскую, Курскую области и Краснодар. Но давайте по порядку. Территории Малороссии и запорожского казачества воссоединились с Россией в XVII веке. И запорожские казаки, и малороссы считали себя русскими. Так думали и в Москве, и в Польше. Воссоединились части единого целого. Как говорил Василий Ключевский, народ, который разорвали во время ордынского нашествия и во время существования Речи Посполитой, объединился. Окрепший в лесах северо-восток Руси в XVII веке спас слабеющую часть русского народа в Поднепровье. Никакого разделения по национальностям, по языку и культуре между великороссами, малороссами и белорусами не было. Украинская государственность, язык и идентичность стали искусственно создаваться в конце XIX века во многом благодаря стараниям профессора Лембергского (то есть Львовского) университета Михаила Грушевского, который жил сначала в Австро-Венгрии, а потом перебрался в Россию и начал выдумывать фейки об истории украинского народа. С его легкой руки Украина впервые была противопоставлена России.



Ну а дальше - больше. В XX веке постарались большевики: во время политики украинизации этих земель они насильно заставляли учить украинский язык чиновников, переводили на него делопроизводство, выпускали газеты, журналы, фильмы. При этом 80 процентов населения советской Украины думало и разговаривало на русском языке.



Зеленский говорит о Кубани, где проживает якобы украинская народность, которая является титульной. Мол, запорожское казачье войско в конце правления Екатерины II было переселено на земли Кубани и стало называться сначала черноморским казачьим войском, а потом кубанским. В его логике получается, что это и есть истинные украинцы. Но он, как шулер, подменяет понятия. Сами запорожские казаки считали себя русскими. Кубань сформировалась из многих национальностей, прежде всего русской. Все вместе ее строили и обустраивали эту огромную территорию, которая была частью русского мира. Как и не менее огромная Новороссия, то есть нынешние Мелитополь, Мариуполь, Одесса, Николаев, Херсон и Днепропетровск. Осваивали эти земли всей империей и говорили там на русском языке, хотя сохраняли и другие языки. Национализма у нас нет, каждый народ имеет право разговаривать на своем языке и учиться в своих школах и классах, чего нет на Украине киевского режима. За русский язык в Одессе могут арестовать.



Чем хуже будут обстоять дела ВСУ на фронте и внутри страны, тем чаще президент соседней страны будет поднимать вопрос об ущемлении прав украинцев, проживающих в России.