Какой праздник сегодня, 24 января

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Международный день образования

24 января во всем мире отмечается День образования. Дата была установлена резолюцией Ге­нассамблеей ООН 3 декабря 2018-го по инициативе Нигерии и еще 58 стран – членов организации. Согласно данным ООН, в настоящее время 262 миллиона детей и подростков в мире не посещают школу, 617 миллионов не обладают навыками чтения и счета.

Международный день эскимо

Мороженое считается одним из самых древних лакомств в мире. За 2000 лет до нашей эры в Китае подавались снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами гранатов. Эскимо изобрел владелец лавки сладостей в американском штате Айова Кристиан Нельсон. Согласно легенде, однажды в лавку зашел мальчик, у которого денег хватало либо на шоколадку, либо на мороженое, но ему хотело и того, и другого. Нельсон дал ребенку сразу два лакомства. После этого кондитер задумался, как соединить вместе шоколад и мороженое. Спустя несколько недель экспериментов он изобрел способ, как сделать глазированное мороженое. Патент на изготовление эскимо был получен 24 января 1922-го.

24 января также отмечаются: День памяти жертв политических репрессий казачества,

День рождения баночного пива,

Всемирный день смеха от живота,

День примерки морозного кружева.

События 24 ноября:

315 лет назад (1709 год) был основан Центральный военно-морской музей.

105 лет назад (1919 год) вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор против казаков и их семей.

80 лет назад (1944 год) в ходе Великой Отечественной войны началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция.

40 лет назад (1984 год) был выпущен первый персональный компьютер.

24 января родились:

Французский драматург Пьер Огюстен де Бомарше (1732 – 1799).

Немецкий писатель и композитор Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822).

Советский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР Валерий Ободзинский (1942 – 1997).