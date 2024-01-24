Какой праздник сегодня, 24 января

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
Международный день образования
24 января во всем мире отмечается День образования. Дата была установлена резолюцией Генассамблеей ООН 3 декабря 2018-го по инициативе Нигерии и еще 58 стран – членов организации. Согласно данным ООН, в настоящее время 262 миллиона детей и подростков в мире не посещают школу, 617 миллионов не обладают навыками чтения и счета.
Международный день эскимо
Мороженое считается одним из самых древних лакомств в мире. За 2000 лет до нашей эры в Китае подавались снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами гранатов. Эскимо изобрел владелец лавки сладостей в американском штате Айова Кристиан Нельсон. Согласно легенде, однажды в лавку зашел мальчик, у которого денег хватало либо на шоколадку, либо на мороженое, но ему хотело и того, и другого. Нельсон дал ребенку сразу два лакомства. После этого кондитер задумался, как соединить вместе шоколад и мороженое. Спустя несколько недель экспериментов он изобрел способ, как сделать глазированное мороженое. Патент на изготовление эскимо был получен 24 января 1922-го.
24 января также отмечаются:
- День памяти жертв политических репрессий казачества,
- День рождения баночного пива,
- Всемирный день смеха от живота,
- День примерки морозного кружева.
События 24 ноября:
315 лет назад (1709 год) был основан Центральный военно-морской музей.
105 лет назад (1919 год) вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор против казаков и их семей.
80 лет назад (1944 год) в ходе Великой Отечественной войны началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция.
40 лет назад (1984 год) был выпущен первый персональный компьютер.
24 января родились:
Французский драматург Пьер Огюстен де Бомарше (1732 – 1799).
Немецкий писатель и композитор Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822).
Советский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР Валерий Ободзинский (1942 – 1997).
Советский и российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист СССР Юрий Башмет (1953).