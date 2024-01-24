Почему Российская империя проиграла войну 1904-1905 годов

Вещная, фактическая сторона истории Русско-японской войны 1904-1905 годов известна очень хорошо и расписана по дням и минутам. Гораздо хуже война изучена сквозь оптику нового научного направления - истории эмоций. Однако именно это новое направление позволяет извлечь закрытую информацию из открытых источников и добиться приращения нового знания.

© РИА Новости / Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец"

История эмоций наглядно и доходчиво объясняет, почему Российская империя проиграла эту войну.

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В роковой день 31 декабря 1903 года японское правительство в резкой ноте потребовало от Российской империи немедленного вывода войск из Маньчжурии. Нота была оставлена без ответа. За весь Петербургский или Императорский период истории государства Российского ни одна страна в мире не смела так дерзко и вызывающе разговаривать с великой державой, как это было сделано Японией, 24 января 1904 года разорвавшей дипломатические отношения с Россией.

26 января утром у Николая II состоялось совещание по японскому вопросу. Царь кратко записал в дневнике: "Решено не начинать самим". Это в высшей степени эмоциональное решение привело к трагическим последствиям. Вечером того же дня в Зимнем дворце состоялся большой придворный бал. Никто из его участников не ведал, что этот пышный раздушенный бал стал последним большим придворным балом Империи!

Сохранилось красноречивое свидетельство современника - штабс-ротмистра Кавалергардского полка графа Алексея Алексеевича Игнатьева:

"Приглашенные стали быстро съезжаться, хрусталь люстр заиграл переливами от тысяч электрических ламп, а в соседней к залу галерее был уже открыт высокий, по грудь, буфет с шампанским, клюквенным морсом, миндальным питьем, фруктами и большими вазами с изготовленными в придворных кондитерских Царского Села печеньями и конфетами. Таких сладостей в продаже найти нельзя было, и всякий старался увезти побольше этих гостинцев домой… Никто во дворце не подозревал о надвигавшихся событиях".

В ночь на 27 января японский флот без объявления войны атаковал русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде в Порт-Артуре. Так началась Русско-японская война. Граф Игнатьев узнал об этом событии в полковой канцелярии лейб-гвардии Уланского полка в Петергофе. Господа офицеры, еще не осознавшие трагическую суть этого события, затеяли бессмысленный спор:

"Может ли иностранный флот атаковать нас без предварительного объявления войны? Это казалось столь невероятным и чудовищным, что некоторые были склонны принять происшедшее лишь как серьезный инцидент, не означающий, однако, начала войны. К тому же не верилось, что какая-то маленькая Япония посмеет всерьез ввязаться в борьбу с таким исполином, как Россия".

В тот же день штабс-ротмистр граф Игнатьев подал рапорт командиру полка об отправлении на театр военных действий.

Поразительно, но лишь на следующий день, то есть в среду 28 января 1904 года, последовал высочайший манифест об объявлении войны Японии и указ о приведении в военное положение войск Дальневосточного наместничества.

Свиты Его Императорского Величества генерал-майор и бывший командир Кавалергардского полка Александр Николаевич Николаев никак не хотел поверить в реальность происходящего:

"Узнав в яхт-клубе от престарелого генерала-адъютанта князя Белосельского-Белозерского об объявлении войны, Николаев спросил: "Да где же находится Япония?" Когда же Белосельский объяснил, что она расположена на островах, то Николаев, улыбнувшись в свои густые седые усы, ответил: "Что ты, что ты, батюшка! Разве может быть империя на островах!"