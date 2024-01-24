Как кубанский парламентарий стал летописцем строительства БАМа

Говорят, лента Байкало-Амурской магистрали, как и Великая Китайская стена, хорошо видна из космоса. Но если ставшее символом Поднебесной сооружение возводили несколько столетий, то БАМ, ставший железнодорожным выходом нашей страны к Тихому океану, начали строить всего полвека назад. В этом году как раз отмечается 50-летие начала грандиозной ударной стройки, участниками которой в свое время были и многие посланцы Кубани. Стараниями подвижников свыше 800 из них уже удалось разыскать.

© Российская газета

Звонок из юности

Видео дня

Настоящим бамовским летописцем стал депутат Законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский. Он с 2002 года избирается в кубанский парламент от одного и того же Славянского округа, где в свое время прошел путь от учителя истории до директора школы, а затем - начальника районного отдела образования. Его работа отмечена многими знаками отличия, самыми дорогими из которых для Виктора Васильевича являются звание заслуженного учителя РФ и грамоты, которых он удостоился за ударный труд на строительстве БАМа.

- В 1981 году я приехал туда в составе студенческого строительного отряда, - рассказывает Чернявский. - Мне доверили возглавить звено плотников. Проработали всего два летних месяца, но они стали решающими в моей судьбе. Думаю, такое же значение время, проведенное на БАМе, имело в жизни всех моих друзей.

Год назад бамовские воспоминания всколыхнул телефонный звонок бывшего командира краевого штаба студенческих строительных отрядов Виктора Красницкого. Он рассказал, что коллеги из Иркутской области ищут кубанцев, участвовавших в строительстве магистрали, которая брала начало от города Усть-Кут, где как раз трудились южане. И предупредил Чернявского, чтобы тот ждал звонка из сибирских далей.

- Буквально через пару часов перезвонил Виктор Антонович Родя, заместитель председателя Иркутской областной организации ветеранов БАМа, - продолжает Чернявский, - и попросил помочь найти материалы о Строительно-монтажном управлении "КраснодарБАМстрой", в составе которого в Усть-Куте трудился и наш студенческий строительный отряд "СКИФ". Поясню, что станция Лена в Усть-Куте раньше была конечной железнодорожной точкой Западной Сибири. Это уже потом БАМ, перешагнув через Лену, устремился на восток, в том числе благодаря землякам, которых предстояло разыскать. Задача оказалась не из легких. Ведь "КраснодарБАМстрой" давно, что называется, канул в лету. Следы архива нашлись в Адыгее. Отыскали фамилию руководителя этого треста - Лантодуб Михаил Владимирович. Знаете, кто вспомнил этого человека? Георгий Петрович Разумовский, в то время председатель крайисполкома. Знаком с ним по встречам кубанского землячества в Москве. Ну а дальше, при поддержке руководителей краевых архивов, официальная информация об участии кубанцев в строительстве БАМа пополнялась новыми данными.

По следу "СКИФов"

Не менее важной стала информация, полученная от участников стройки, откликнувшихся на призыв Чернявского поделиться воспоминаниями, опубликованными на его странице "ВКонтакте". Виктор Васильевич, надо отметить, давно является активным пользователем соцсетей. Но если раньше делился там преимущественно парламентскими новостями, то теперь большинство его постов посвящены БАМу.

- Первый такой появился на моей страничке в январе прошлого года, то есть практически сразу после звонка из Иркутска, - поясняет депутат. - Я попросил участников стройки отозваться, прислать воспоминания и фотографии, чтобы вместе восстановить страницы общей истории. Почином стали снимки из моего архива, на которых запечатлены будни стройотряда "СКИФ" исторического факультета КубГУ, в котором я возглавлял плотницкое звено. Кстати, из него впоследствии вышли два доктора и один кандидат наук.

БАМ возводила вся страна, причем ключевые станции были закреплены за краями, областями и республиками СССР. Усть-Кут обустраивали кубанцы. Специалисты СМУ "КраснодарБАМстрой" возвели здесь первые девятиэтажки, а студенты-историки заливали бетонные дороги для транспорта, прокладывали тротуары, разбивали клумбы и даже работали на строительстве Дома связи. Они были молоды, полны сил и горды тем, что участвуют в грандиозной стройке.

- Когда смотрю на Женю Бондаря, запечатленного с баяном прямо на рельсах, тут же переношусь на 81-й километр магистрали, - признается Виктор Чернявский. - Мы тогда оставили свои автографы на верстовом столбе. Не знаю, сохранились ли они, ведь с тех пор уже прошло 43 года. Ну а сама дорога навсегда оставила автографы в наших сердцах.

Нынешний руководитель Краснодарской филармонии Вероника Журавлева (слева) с легендарным композитором Григорием Федоровичем Пономаренко в 1976 году дали на БАМе 76 концертов. Фото: Из архива Евгения Балышкина

Стройка судьбы

На размещенные в соцсетях фотографии сразу последовал отклик. Бывшие бамовцы звонили и писали со всех концов Кубани. В архивах СМУ "КраснодарБАМстрой" сохранились листки по учету кадров, в том числе стройотрядовцев. В списке принятых на работу 26 фамилий, а в списке уволенных - их 25: Чернявского машинистка, как выяснилось, пропустила. Депутат по этому поводу говорит, что он и в самом деле продолжает ощущать себя бамовцем.

История строительства БАМа - это еще и успешный опыт социализации молодежи

- Мне удалось разыскать шестерых кубанцев, поехавших на стройку в апреле 1974 года в составе ударного отряда имени XVII съезда ВЛКСМ, - рассказывает он. - Командир отряда Геннадий Сатуленков в полной безвестности проживал на хуторе Малый Разнокол под Анапой. Это человек потрясающей судьбы. Кавалер ордена Мужества, после БАМа он прошел Чернобыль, стал инвалидом-колясочником. Очень обрадовался моему звонку. Я связался с руководством Анапы, рассказал о подвигах их земляка. Теперь Геннадий окружен вниманием и заботой, встречается с детьми, молодежью, делится с ними воспоминаниями.

По словам Виктора Васильевича, разговор с теми, кого удается разыскать, он начинает с символического пароля:

"Сначала звонок с неизвестного номера настороженно воспринимают, но стоит сказать, что я, как и мой собеседник, - бамовец, все барьеры снимаются. Это своего рода кодовые слова. Произносишь их - и сразу на одну волну выходишь".

Постепенно депутат обрастал помощниками. Сотрудники Краснодарской краевой научной библиотеки имени Пушкина, подняв подшивки местных газет 1970-1980-х годов, отыскали в них 150 заметок об участниках стройки. С прошлой весны к поисковой работе с подачи департамента внутренней политики краевой администрации подключились студенты-архивисты КубГУ и работники муниципалитетов края. Сотрудники кубанских СМИ публиковали воспоминания своих земляков и отправляли их Чернявскому. Его лента "ВКонтакте" теперь плотно заполнена бамовскими историями. Некоторыми из них можно зачитаться.

К примеру, заслуженный журналист Кубани Евгений Балышкин, узнав, что нынешний руководитель Краснодарской филармонии Вероника Журавлева с легендарным композитором Григорием Федоровичем Пономаренко в 1976 году дали 76 концертов на БАМе, записал воспоминания народной артистки России. Их тоже можно найти на странице Виктора Чернявского.

- Очень много дел впереди, - говорит он. - Готовимся к юбилею, который будем отмечать в июле. Думаю, будет организована выставка, а возможно, даже издана книга. В любом случае начатую работу надо продолжить. Хотя бы потому, что она заставила дедов достать старые фотографии, посадить на колени внуков и рассказать им, как они начинали строить БАМ.

Прямая речь

Андрей Зайцев, председатель Совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека, участник строительства БАМа:

- БАМ - это не только крупнейший экономический проект, но и символ эпохи для молодежи тех лет. Переоценить значение этой стройки невозможно, особенно сейчас, когда в нашей геополитике произошел крутой разворот на Восток. История строительства - это еще и успешный опыт социализации молодежи. Взять хотя бы пример краснодарца Павла Вертлиба, который строил БАМ, получил там колоссальный опыт, а вернувшись домой, сразу пошел в карьерный рост. В кубанской столице его до сих пор помнят и как главного строителя города, и как блестящего вице-мэра.