Почему праздник всех влюбленных называется Днем святого Валентина

В середине февраля во многих странах отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. Несмотря на то, что в России этот романтический праздник появился относительно недавно, на самом деле он существует более 16 веков. При этом вокруг истории его возникновения ходит много легенд. «Лента.ру» рассказывает, когда и как появился День святого Валентина и как его принято отмечать в разных уголках мира.

Дата

День всех влюбленных каждый год отмечают 14 февраля. В 2024-м этот день выпадает на среду.

Смысл названия

Праздник имеет сразу два названия: День святого Валентина и День всех влюбленных.

Почему праздник называется Днем святого Валентина?

Здесь все просто: из названия понятно, что день посвящен памяти святого Валентина.

Есть как минимум три мученика с таким именем, которые жили во времена раннего христианства

Однако до наших дней не дошли достоверные сведения об их жизни, более того — нет данных, действительно ли это были разные люди или речь все же идет об одном человеке. Все, что о них известно — жития и устные легенды, которые передавались из поколения в поколение.

Согласно преданиям, первый Валентин умер за веру в африканской колонии Рима в середине февраля: вместе с ним жизни лишились еще 24 человека, которые поддерживали христианство. Второй Валентин был священником в римском городе, а третий — епископом из Умбрии.

Почему праздник называют Днем всех влюбленных?

Считается, что впервые в таком контексте имя святого упомянул в XIV веке поэт Джеффри Чосер в «Птичьем парламенте». Он писал, что именно в День святого Валентина птицы находят себе пару. Позже 14 февраля начали называть днем влюбленных и другие писатели — в том числе Уильям Шекспир.

История

Легенда о вере

Одно из житий святого Валентина относится к XIII веку и содержится в сборнике «Золотая легенда». Там говорится о почтенном священнике по имени Валентин, который призывал римлян обратиться в христианство. Героем этого предания считают епископа из города Интерамна, на территории которого сегодня располагается итальянский город Терни.

Императору Клавдию II не понравилась миссионерская деятельность Валентина, и он приказал заключить священника под стражу в доме одного из вельмож.

Входя в дом, Валентин произнес: «Господи Иисусе Христе, Свет истинный, освяти дом сей, чтобы они познали Тебя — истинного Бога». Тогда вельможа усомнился в этих словах и сказал, что если Бог — это свет, то пусть он исцелит его слепую дочь. Валентин помолился, дочь префекта прозрела, и священник обратил в христианство всех присутствующих. А в 280 году его обезглавили по приказу императора Клавдия (по другим версиям, это произошло в 269, 270 или 273 году).

Другие версии легенды

Распространенная агиография рассказывает, что Валентин, преследуемый за веру, находился под арестом и обсуждал с судьей истинность Иисуса. Чтобы проверить его, судья привел к Валентину свою слепую дочь — священник исцелил девочку и судья уверовал в Бога: уничтожил языческие идолы, освободил христиан-заключенных и крестился вместе со своей семьей и слугами. Однако затем Валентина задержали за продолжение евангелизации и все равно казнили. По еще одной версии легенды, Валентин был знатным человеком в Риме. Он принял христианство и обратил в веру слуг. Когда его пришли арестовывать за веру, он добровольно сдался, чтобы сохранить жизни остальным.

В этом предании ничего не говорится про любовь, и день памяти святого Валентина изначально никак не связывали с романтикой. Однако со временем его житие стало обрастать новыми подробностями.

Романтическая легенда

Это самая популярная версия появления Дня святого Валентина. Согласно преданию, он не только проводил богослужения и распространял христианство, но и был римским легионером.

В те годы императором был Клавдий II, а Римская империя постоянно участвовала в войнах. На службу в армию призывали все больше молодых мужчин, однако солдат, которые должны были участвовать в военных походах, все равно не хватало. А те, кого уже призвали, тосковали по своим женам.

Клавдий II верил, что женатые мужчины думали не о победе, а о возвращении домой и благополучии своих семей, поэтому придумал кардинальное решение этой проблемы. Он приказал запретить военным вступать в браки, чтобы поднять их боевой дух.

Однако даже указ не мог помешать солдатам влюбляться, и во время долгих военных походов они сильно тосковали по своим девушкам. Валентин решил помочь им и начал тайно венчать военных с их возлюбленными, нарушая волю императора. Более того, он помогал им передавать любовные послания своим вторым половинкам.

Вскоре император узнал, чем занимается священник, и его бросили в темницу. Находясь в тюрьме, Валентин встретил Юлию — дочь одного из стражников. Священник влюбился в нее и за день до казни передал девушке записку, в которой признался в своих чувствах. Подписал он любовное послание фразой «Твой Валентин».

14 февраля состоялась казнь Валентина

Юлия получила его записку уже после того, как приговор исполнили. По легенде, она тоже любила его, поэтому хранила ему верность до конца своей жизни.

Другая версия легенды

По другой версии этой легенды, священник по имени Валентин был не легионером, а военным врачом. И с Юлией он познакомился из-за ее болезни: к священнику обратился отец девушки с просьбой исцелить ее от слепоты. Он дал девушке мазь для глаз, а также сказал, чтобы она пришла к нему через некоторое время. Однако вскоре после этого император Клавдий II узнал, что Валентин тайно венчает военных, приговорил его к казни и велел бросить в темницу. Незадолго до своей смерти Валентин написал Юлии записку с признанием в любви и передал ее отцу девушки. В тот же день священника казнили. Юлия получила его послание с подписью «Твой Валентин» уже после этого. Внутри записки был шафран: когда девушка взяла его в руки, она чудесным образом прозрела.

Языческое происхождение

По еще одной версии, День святого Валентина произошел от популярного в Древнем Риме языческого праздника Луперкалии, посвященного богу Луперку. В середине февраля жрецы традиционно приносили в жертву богу козлов, а из их шкур делали ремни. После они шли в город и били этими ремнями каждого встречного. Если женщина попадала под удар, считалось, что у нее будет много детей, а все роды будут легкими.

Когда начали отмечать

Первые упоминания праздника относятся к концу V века — тогда папа римский Геласий I попытался запретить Луперкалии, но столкнулся с сопротивлением общества. Считается, что День святого Валентина ввели, чтобы заменить языческое торжество, однако исторических свидетельств на этот счет нет.

В 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина

Широкую известность как День всех влюбленных праздник получил позже. Так, во Франции, Англии и Шотландии он стал популярен в XV веке, а в США его начали отмечать сразу после обретения независимости страны в 1777 году.

В Россию День святого Валентина пришел совсем недавно — после распада СССР, в 1990-х годах. Однако до сих пор День всех влюбленных в нашей стране не пользуется такой популярностью, как за рубежом. Многие россияне даже выступают против этого праздника, призывая вместо него отмечать День семьи, любви и верности 8 июля.

Символ Дня святого Валентина

В этот день принято дарить своей второй половинке цветы, конфеты, игрушки и другие подарки. Однако главным символом праздника считаются валентинки: открытки в форме сердца, которые влюбленные посылают друг другу, чтобы выразить чувства.

При этом первая валентинка появилась еще в XV веке: ее автором стал герцог Орлеанский Карл. Он сделал открытку для своей жены, когда находился в заключении в Тауэре. Герцог написал супруге стихотворение, в котором назвал женщину своим «нежным Валентином».

Спустя несколько веков, в конце XVIII столетия, в Британии впервые вышел сборник сентиментальных стихов для молодых влюбленных, неспособных придумать собственное признание. Спустя несколько лет печатать открытки со стихами начали типографии. А уже к началу XIX века валентинки завоевали настоящую популярность.

В итоге День святого Валентина стал феноменом и породил явление коммерческих праздников в США.

Традиции в разных странах

Сегодня праздник пользуется популярностью в США, Великобритании, Франции, Австралии, Канаде, Мексике и других государствах. В большинстве стран его отмечают плюс-минус одинаково, однако в некоторых культурах есть особенные традиции.

В Дании 14 февраля принято посылать своей второй половинке подснежники внутри белых писем. А еще — писать стихи для возлюбленных, но не указывать авторство.

В Италии в День святого Валентина принято дарить возлюбленным торты и другие сладости, украшенные голубями и сердечками. А валентинки друг другу отправлять без обратного адреса. При этом конверт обязательно должен быть розовым.

В Японии в этот день принято дарить шоколад. При этом такой подарок воспринимают не как признание в своих чувствах к получателю, а как знак внимания. Обмениваться сладкими презентами могут подруги, знакомые и даже дети.

А в Южной Корее в День святого Валентина шоколад могут дарить только женщины и только мужчинам. При этом для тех, в кого они влюблены, жительницы страны делают шоколад самостоятельно, а не покупают готовый в магазине.

В ЮАР, в отличие от других стран, в День всех влюбленных не пытаются держать свою влюбленность в секрете. Наоборот, о ней рассказывают всем: в честь праздника женщины делают валентинку, пишут на ней имя своей второй половинки, а затем прикрепляют ее к рукаву верхней одежды.