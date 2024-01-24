Как тайные общества англосаксов завоевали Америку

Коллективный или «белый» Запад из кожи вон лезет, пытаясь взять под свой тотальный контроль жизнь на планете во всех её сферах и проявлениях

© wikipedia.org // Ритуал посвящения в масоны

Очевидно, что формальные руководители коллективного Запада в лице почти безумного Байдена, вертлявого Макрона, «полуцветного» приспособленца Сунака и тем более «зелёной дурочки» Бербок с её нетрадиционным для немцев начальником Олафом и иже с ними даже «все в кучу» явно неспособны, да и просто физически никак не могут рулить глобальными процессами. Между тем им все же удаётся проводить какой-никакой единый внешнеполитический курс.

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Следовательно, за их спинами кто-то стоит и координирует их действия. Говорят о якобы существующем невидимом «мировом правительстве» или, что особенно популярно за океаном, каком-то глубинном государстве - Deep State. В СМИ время от времени проскальзывают маловразумительные термины вроде влиятельных «внутренних партий» или «коллективном олигархате». С неизбежностью встаёт вопрос: что же скрывается за всеми этими эвфемизмами?

Куда ведут следы

Примечательно, что все разговоры о скрытых пружинах власти, прежде всего в государствах Запада, ведутся не первый год и даже не одно десятилетие. Существует версия о том, что всё дело в тайных обществах, вроде организаций масонов, или, что более правильно, франкмасонов (в переводе - «вольные каменщики»), опутывавших, да и продолжающих опутывать своей паутиной страны Запада и играющих далеко не последние роли в формировании их внешнеполитического курса. Причём, прежде всего охватывая государственную элиту в претендующих на главные роли на планете англосаксонских государствах.

Одновременно можно услышать, что, мол, эта теория довольно избита, уже много раз рассматривалась и обсасывалась со всех сторон. А воз, образно говоря, и ныне там. Но можно посмотреть на данный вопрос немного «сместив прицел», а именно сугубо через призму англосаксонских претензий на доминирование во всех сферах и, в конечном счёте, на мировое господство, и сделать, наконец, выводы!

Комната масонской ложи в Дублине, Ирландия

Итак, оставим в стороне историю возникновения масонства как такового, но примем во внимание факт беспрецедентной скрытности, жёсткой дисциплины членов масонских организаций и их непомерные амбиции в деле подчинения своей воле и своим планам правящих кругов тех государственных образований и разного рода транснациональных корпораций, на которые сделаны ставки в деле руководства мировым сообществом. Понятное дело, что речь прежде всего должна идти о государствах или, точнее, государстве, которое и не скрывает своих амбиций в данной сфере, то есть о Соединённых Штатах Америки, и той роли, которую играли масоны при становлении и развитии этой искусственно созданной страны.

Наивные переселенцы

Первые поселенцы, прибывшие на территорию нынешних Соединённых Штатов, представляли различные ветви христианства и были людьми глубоко религиозными. В основной своей массе они были выходцами из Туманного Альбиона, где в конце XVI века сформировалась приобретшая популярность среди местного населения община так называемых пуритан (от лат. Puritas «чистота») - английских протестантов, стремившихся оздоровить продажную и погрязшую в грехах Римско-католическую церковь.

Несмотря на то, что английский король Генрих VIII провозгласил независимость англиканской церкви от Рима, в чём его чуть позже поддержала королева Елизавета I, епископальная структура местной церкви оставалась нетронутой. Это вызывало недовольство, а затем и открытые протесты сепаратистов-пуритан, которые подвергались жёстким гонениям. Их надежды были связаны с шотландским королём Яковом VI, который в 1603 году, переехав в Лондон, стал королём Англии Яковом I и был известен тем, что терпимо относился к пуританам в Шотландии. Но в Англии новый король был вынужден поддержать англиканскую церковь и усилил преследования пуритан, вынуждая их покидать страну и переселяться в Новый Свет.

Причём прагматичная английская корона поддержала переселенцев, бесплатно предоставив им обширные участки земли в колонизируемой Англией (в пику враждебным Франции и Испании) Северной Америке, с явным расчётом через них закрепиться в Новом Свете.

Переселенцы же, будучи наивными пуританами, рассматривали себя в качестве миссионеров и продолжали лелеять мечту о чистоте веры и нравов, прилагая при этом усилия к строительству на новых землях «образцового общества». Пользовавшийся огромным авторитетом пуританский священнослужитель Джон Уинтроп (кстати, незыблемый авторитет для президента США Рейгана), переселившийся в Новый Свет в 1630 году, в своих трудах рисовал идиллическую картину общины, которая будет «чудесным городом на высоком холме».

Сторонники Уинтропа не были плюралистами и считали своё толкование христианства единственно верным. В заселённых ими колониях в Северной Америке они попытались соединить воедино светскую власть и Церковь, как они это понимали.

Губернатор колонии Массачусетского залива Джон Уинтроп

Хотя первых колонистов на переезд в Америку подвигали религиозные идеалы, далеко некомфортное размещение и жёсткие условия бытия на новых необжитых землях, помноженные на тяготы кровавой борьбы с аборигенами-индейцами и конкурентами-европейцами сделали своё дело: высокая нравственность и идеалистические мечты в конце концов уступили место холодной расчётливости и неуёмной жажде наживы. Теперь их помыслы были связаны не с «возведением Храма на Холме», а с добычей золота и прибыльным вывозом товаров в метрополию. Этому весьма активно способствовали английские коммерсанты, причём не только из купеческой среды, но и из окружения короля (то есть аристократия), которые удивительно быстро подчинили себе деловую жизнь в британских колониях Северной Америки.

Прагматичные заговорщики

Именно в это время, как полагает американский историк Хаггер Николас, перебравшиеся вместе с Яковом VI (или I) в Лондон шотландские масоны, преемники изгнанных в своё время за неблаговидные проступки (включая, кстати, открытое непризнание ими Христа!) с континента храмовников-тамплиеров, распространили в Новом Свете новый вирус - франкмасонство, против которого не оказалось иммунитета.

Английские религиозные сепаратисты и диссиденты ехали в Америку, чтобы абстрагироваться от закоснелой иерархии британского общества, получить землю, недоступную в Англии с её феодальной системой землевладения, и обрести свободу вероисповедания. Но в ещё неустоявшемся и до конца не сформированном разобщённом американском обществе открылись небывалые возможности для организации жёстко структурированных и богатых полулегальных обществ - масонских лож, формально вне зависимости от социального статуса и доходов дававших возможность подняться по иерархической лестнице в том числе и в государственных структурах власти.

Популяризации масонской идеологии в Новом Свете способствовало и формальное совпадение идеалистических мечтаний всё ещё пользовавшихся авторитетом среди переселенцев пуритан и искусно навязывавшихся местному населению идеалов франкмасонов вроде утопии Фрэнсиса Бэкона о необходимости создания в Америке так называемой Новой Атлантиды - мифа, очень уж напоминавшего уинтроповский «Храм на Холме».

Но были нюансы. Масоны утверждали, что в созданном ими государстве не будет религиозной и национальной розни, а люди будут трудиться на благо «Единой мировой республики» (руководимой, естественно, «единым мировым правительством»), которая со временем включит в себя все существующие и сформированные в будущем под их эгидой государства планеты.

При этом всего лишь требуется беспрекословное подчинение «мастерам», то есть масонским руководителям, жёсткое соблюдение дисциплины и неразглашение принимаемых в ложах решений, невыполнение которых карается неотвратимо и жестоко.

Для претворения в жизнь масонских планов, якобы достаточно убрать «с дороги в светлое будущее» тех, чьи взгляды и деяния не совпадают с масонскими. Христианская религия, обращённая на воспитание человека по библейским канонам, призывавшая к мирному сосуществованию, всеобщей любви, состраданию и всепрощению, негласно объявлялась противником франкмасонства как такового. Руководство же расплодившихся на благодатной почве в североамериканских колониях масонских лож, осознавая приверженность населения христианским канонам, цинично проводило среди вновь посвящённых в таинства этих организаций линию на якобы «совпадение очищенных от ереси христианских и собственно масонских идеалов», тем самым окончательно запутывая и дезинформируя обывателя.

Постепенно, но относительно быстро масонское руководство превратило философские идеи масонства в идеи политические, а затем в средства борьбы поначалу за власть «на местах».

Возникшая конкуренция

Тем временем пустившее прочные корни в Англии к концу XVI века шотландское франкмасонство недолго «почивало на лаврах». В результате разного рода заговоров, династических распрей, связанных с ними переворотов, затем буржуазной революции и, как венец, казни Карла I, представителя шотландской династии Стюартов, шотландские же масоны, иногда называемые якобитами (по имени покровительствовавшего им короля Якова I) были вытеснены с лондонской арены чисто английским (или англосаксонским, что будет точнее) масонством, быстро подчинившим себе правящую в Лондоне аристократию. Этому способствовала и фактическая оккупация Англией в начале XVIII века Шотландии.

Между обеими ветвями масонства начались нешуточные распри. При этом шотландцы-якобиты обвиняли своих конкурентов в том, что те, якобы, открыто и опрометчиво пренебрегают молитвами, напрочь лишили свои обряды христианской окраски и отказались признавать христианские праздники и традиции. Однако победившие в конкурентной борьбе англичане силой выдавили своих «братьев-шотландцев» с Альбиона, заставив их перебраться на континент, главным образом во Францию, где они фактически подчинили себе местных «братьев», но также (и c таким же успехом) в Германию, а затем и в североамериканские колонии, где последние и попытались поквитаться со своими обидчиками-англосаксами.

Масоны-революционеры

Известный историк и религиовед В.В. Матвеев, что называется, с фактами в руках утверждает, что за антианглийским восстанием в североамериканских колониях в 1765-1783 гг. стояли перебравшиеся за океан шотландские масоны, субсидируемые извечным противником Англии - Францией. Англичане, безусловно, чувствовали опасность роста влияния в колониях якобитов и, в этой связи, вовсю содействовали росту количества своих лож прежде всего в крупных и влиятельных поселениях, таких как Бостон и Филадельфия. Крупнейшая шотландская ложа Св. Андрея, вокруг которой группировались ложи помельче, вступила в резкую конфронтацию с поддерживаемой Лондоном ложей Св. Иоанна, запретившей, в свою очередь, какое-либо сотрудничество с ранее формальными «братьями», а теперь - соперниками.

Далее события развивались по нарастающей. Так называемое Бостонское чаепитие, из которого фактически вызрела американская революция, внешне представляло собой акцию протеста американских колонистов, имевшая место 16 декабря 1773 г. в ответ на грубые действия английских властей, в результате чего в гавани Бостона был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Ост-Индской компании, а фактически английской монархии.

Но, как позже показало расследование, бунт был подготовлен ложей Св. Андрея и к тому же поддержан ненавидящими англичан многочисленными беженцами из Ирландии (то есть родственными шотландцам теми же потомками кельтов).

А уже через полтора года, в мае 1775 г., с подачи той же ложи решением так называемого Континентального конгресса в Массачусетсе, помимо призыва к колонистам противодействовать притеснениям Лондона, была сформирована и полноценная американская армия во главе с командующим Джорджем Вашингтоном (с 1768 года - масон шотландского толка или, как его почти открыто называли, масон-тамплиер).

Конгресс назначает Вашингтона главнокомандующим. Рисунок 1876 года

Попутно заметим, что из 33 генералов, находившихся в подчинении главкома, 31 был масоном «нужного толка». Среди высших чинов английской армии, вступившей в противоборство с повстанцами, тоже были масоны, которых, что весьма примечательно, официальный Лондон впоследствии и обвинил в неудачах на фронтах, поскольку они, мол, вступили в сговор с «братьями» из противоположного лагеря. Таким образом, раскол в масонских рядах - ключевой фактор в понимании противостояния североамериканских колоний и Англии, закончившегося на тот момент поражением последней.

Масоны во власти

4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США. Опять же примечательно, что из 56 человек, её подписавших, 53 были масонами. Также весьма показательно, что в этом документе, написанном одним из отцов-основателей нового государства Томасом Джефферсоном, убеждённым масоном-якобитом, не упоминается в негативном плане противная самому духу христианства работорговля, нет ссылок ни на Иисуса Христа, ни на Новый Завет. Более того, когда уже после Войны за независимость, в 1787 году, творцы Конституции новой республики приступили к её написанию, решили, что Церковь должна быть отделена от государства, которое, о чём, правда, открыто не говорили, в принципе должно представлять из себя нехристианскую республику, готовую принять всех поселенцев независимо от национальности и вероисповедания.

Главное, по мнению «мастеров», то есть руководителей масонов, верить в некое «Высшее Существо», «не зацикливаясь на конкретных именах». Тем не менее отцы-основатели побоялись открыто рвать с Христом и христианством, в целом, так как считали, что «пока» эта религия ещё может объединять нацию, хотя и рассматривали её как всего лишь политический инструмент, а не как сферу духовной жизни.

По замечанию упоминавшегося Хаггера Николаса, «масоны всегда говорят, что они обычные христиане, поэтому в их сети попадают простаки», хотя реально на население они «смотрели с презрением, как на толпу и чернь»! Более того, по словам священника епископальной церкви в Олбани (шт. Нью-Йорк), «почти все основатели (американского) государства были вероотступниками, а из всех первых президентов (Вашингтон, Адамс-отец, Джефферсон, Мэдисон, Монро, Адамс-сын, Джексон) не было ни одного истинного христианина… Вашингтон же вообще старался обходить молчанием религиозные темы!».

Показательно и решение о государственном устройстве новой республики. Первоначально все 13 штатов, бывших колоний, были склонны соблюдать прежде всего свои интересы, а не общие. В этой связи первый президент Джордж Вашингтон резонно полагал, что в Америке вообще-то целесообразно учредить монархию, а самому ему стать королём. Но монархические идеи противоречили убеждениям масонского руководства - сторонников «гибкого» республиканского строя. Естественно, возобладала идея федерализма, заимствованная у тех же масонов: их главный орган - Великая ложа являлась федеральным центром всего «братства».

«Сцена подписания Конституции Соединённых Штатов» (картина Говарда Чендлера Кристи).

wikipedia.org

«Сцена подписания Конституции Соединённых Штатов» (картина Говарда Чендлера Кристи)

В 1787 году принцип федерализма окончательно утвердился во всех бывших колониях. В 1789 году, когда по итогам выборов Дж. Вашингтон стал первым президентом, он уже являлся Великим Мастером ложи в Александрии (шт. Вирджиния). Масоном был и вице-президент Джон Адамс. Президента к присяге приводил Роберт Ливингстон, Великий Мастер ложи Нью-Йорка. Всей церемонией распоряжался генерал Якоб Мортон, масон. Другой генерал и масон Морган Льюис входил в состав почётного эскорта. Трое из первых четырёх членов кабинета, назначенных Вашингтоном, были масонами…

Внимание - символам

И пошло-поехало. Созданная по случаю независимости специальная комиссия разработала национальную эмблему нового государства - так называемую Большую печать США, которая оказалась пропитана символикой масонства. Было принято решение, что недостроенная пирамида, увенчанная глазом - «Всевидящим оком» - обязательный элемент композиции. Это означало, что в Новом Свете должна быть создана «Новая Атлантида» и что предназначение США - завершить её строительство. Другими словами, пирамида - единое мировое правительство, а камни, из которых она состоит, - это отдельные нации. Недостроенная, или усечённая пирамида, то есть масонская символика, возвышалась над вырезанной на спинке кресла президента Вашингтона половиной солнечного круга с изображением глаза и 13 лучей, означавших не только количество штатов, но и особое символическое и почитаемое храмовниками-тамплиерами число. Эта же композиция потом появилась и на долларовой банкноте. Правда, тут же лицемерный девиз - «Мы верим в Бога!»

В планировке новой столицы молодого государства также были заложены некоторые масонские символы. С высоты птичьего полёта их можно было бы легко рассмотреть: циркуль, линейку, угольник, пентаграмму, пятиугольник (попутно вспомним возведённый там же в XX веке Пентагон!) и восьмиугольник. 18 сентября 1793 года, когда Вашингтон закладывал первый камень в фундамент Капитолия, он был одет как масон. Более того, когда он умер, его, не особо церемонясь, хоронили с масонскими почестями.

Одним словом, на смену английскому империализму в чистом виде пришёл масонский интернационал, в какой-то степени принявший форму универсальной мировой религии, занявшей доминирующие позиции в политической жизни Америки.

Вольные каменщики: и тем и другим

Что же было дальше? Английские масоны, ну, никак не могли смириться с потерей позиций в бывших колониях и, соответственно, потерей для метрополии богатейших территорий в Новом Свете. Исподволь они усилили подрывную деятельность, в том числе основали сеть лож, поставленных под фактический контроль Альбиона. Может показаться невероятным, но, как подчёркивает Хаггер Николас, после формально проигранной Второй войны за независимость (1812-1814 гг.) англичанам, используя финансовые рычаги, всё же удалось установить свой «незримый» контроль над богатствами экономически развитых северо-восточных штатов. Но и этого показалось им явно недостаточным: нужен был контроль над всей по сути искусственно созданной страной!

Исследователи Гражданской войны в США (1861-1865 гг.) утверждают, что если лондонским банкирам-масонам, в числе которых были и пресловутые Ротшильды, относительно легко удалось подчинить себе финансовую систему Севера, то на Юге, где прочные позиции во властных структурах занимали плантаторы-рабовладельцы, у английских масонов дела складывались не так радужно. Поэтому, делается вывод, причину мятежа в южных штатах ищите в заговоре масонов, спровоцированном Лондоном, а не в борьбе с противниками рабства!

Один из моментов битвы при Геттисберге во время Гражданской войны в США (картина Туре де Тулструпа)

Парадокс заключается в том, что, как говорится, по обе стороны баррикад присутствовали «вольные каменщики». Как избранный в январе 1857 года новым президентом США Джеймс Бьюкенен, так и, чуть позже, президент сепаратистской Конфедерации Джефферсон Дэвис были масонами, но каждый из них играл свою, отведённую ему роль, в конце концов приведших к ожесточённой Гражданской войне.

Деньги решают всё

Война же требовала денег. Британские банкиры-масоны, финансировавшие ранее сепаратистов, вскоре пришли к выводу о том, что точка невозврата пройдена и теперь пора предложить услуги новому президенту США Аврааму Линкольну, победа в войне с сепаратистами которого должна обеспечить главенство финансовой империи Лондона над всем Новым Светом. Правда, следует признать, что Линкольн, всегда с подозрением относившийся к масонам всех ритуалов, какое-то время небезуспешно пытался противодействовать лондонским банкирам в их попытках основать подотчётный им Центральный банк США, за что, якобы, и поплатился, став жертвой покушения со стороны масона Джона Бута.

Новый же президент США Эндрю Джонсон, бывший при Линкольне вице-президентом и масоном низкой степени посвящения, «вдруг» быстро «пошёл в гору» и уже в 1867 году был посвящён в одну из высших степеней, причём сразу и в шотландской, и в английской ветвях, то есть впервые формально объединил американское масонство, которое обрело небывалую силу.

А роль английского влияния в США с тех пор, как указывает историк и религиовед В.В. Матвеев, стала ключевой, хотя и прикрытой завесой секретности.

После формирования в декабре 1913 года в США Федеральной резервной системы лондонским банкирам удалось фактически подчинить себе американские финансы и кредит. Забегая вперёд, подчеркнём, что, как свидетельствуют некоторые исследователи, ФРС до сих пор контролируется проротшильдовскими, то есть пролондонскими, другими словами, масонскими банкирскими домами.

Наследники с масонским душком

Духовные ценности в американском обществе, судя по всему, окончательно канули в лету, а циничное масонство обрело небывалую силу. «Вольными каменщиками», причём самых высоких степеней, были и последующие американские президенты: Гарфилд, МакКинли, Т. Рузвельт, У. Тафт, У. Хардинг, Ф. Рузвельт, Г. Трумэн, Л. Джонсон, Форд… И даже те, кто не был масоном, поддерживали связи с Братством. Эйзенхауэр не был масоном, но в его окружении почти все были «братьями». Формально, указывает Хаггер Николас, президенты Кеннеди, Никсон, Картер и Рейган вроде не были масонами, но и их окружение было сплошь «братским». Факт, который особо и не скрывался от общественности.

Оба президента Буша, отец и сын, в строгом смысле среди масонов не числились. Но, обучаясь в Йельском университете, оба были членами элитарного общества «Череп и кости», которое уж очень смахивало на масонскую ложу, хотя формально ею не являлось. Известно, что и Билл Клинтон, также выпускник Йеля, в своё время был членом молодёжной масонской организации. Не столь существенен вопрос о том, принадлежат ли к масонам Обама, Трамп или Байден.

Вообще складывается впечатление, что традиционное интернациональное масонское братство, своими деяниями явно зарекомендовавшее себя далеко не с лучшей стороны и постепенно утрачивающее доверие и авторитет у обывателя, придумало иезуитскую форму мимикрии и приспособления под новые реалии.

Что называется, на слуху целый ряд весьма авторитетных и влиятельных полулегальных либо даже закрытых организаций, по внешним признакам явно отпочковавшихся от «масонского братства», либо продолжающих существовать в виде его своеобразных «филиалов». К ним относятся лондонский «Королевский институт международных дел», «Совет по международным отношениям», «Бильдербергский клуб», «Римский клуб», «Трёхсторонняя комиссия» и ещё десятки других «обществ», доступ в которые открыт только избранным, то есть специально приглашённым деятелям в основном из стран Запада (но не только!), где верховодят (что, естественно, не вызывает сомнения) представители англосаксонской элиты.