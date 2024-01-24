Куда исчез Челябинский метеорит

С дистанции пережитых лет и событий февраль 2013 года с падением метеорита в Челябинской области кажется чем-то далеким и совсем уже неопасным. А ведь тогда появление Суперболида в утреннем небе над Южным Уралом наделало много шума. Ученые говорили и говорят, что этот «космический пришелец» мог «натворить дел», но пронесло…

Свидетельства очевидцев

Видео дня

Уже в день катастрофы в Сети появилось множество свидетельств. Все они давали примерно одинаковые описания: вспышка, а потом ударная волна, от которой тряслись и вылетали оконные стекла.

Вот как рассказывал о происшествии доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра:

«Стою у окна. Ощущение от вспышки — будто машина моргнула дальним светом. Сразу понял, что это метеорит. Тем более, буквально накануне рассказывал студентам о таких явлениях… Сразу побежал к окну на другой конец учебного корпуса, чтобы проследить след от падающего болида. Звоню шефу, чтобы рассказать о «пришельце», и в этот момент приходит ударная волна. Интуитивно хватаюсь за оконную раму, чтобы не вылетела. Окно буквально тряслось у меня под ладонью».

Последствия катастрофы

Впрочем, трясущиеся окна — это самое малое, что стало следствием падения. В ряде городов и населенных пунктов региона стекла просто вылетели от ударной волны, были повреждены некоторые конструкции. А пролившийся над областью метеоритный дождь нанес травмы более чем полутора тысячам человек. Но, это, конечно, пустяки в сравнении с тем, что действительно мог натворить на Земле метеорит. Ведь при столкновении с нашей планетой он имел радиус около 20 метров и массу в 10-12 тонн.

Пронесло

К счастью, Челябинский метеорит прошел практически по касательной, из-за чего ему пришлось преодолевать толстый слой атмосферы, в котором он рассыпался на куски, частично сгорел и испарился. Так что до земли долетели многочисленные осколки, самый большой из которых, массой более полутонны, упал в озеро Чебаркуль. И вода во многом смягчила разрушительную ударную волну, которая, тем не менее, дважды обогнула планету. Ученые уверены, упади метеорит более вертикально — отвесно — последствия были бы куда более серьезными и неприятными.

Куда исчез метеорит