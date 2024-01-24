GRL: нагрев океана усиливает небольшие и быстрые штормы

Японские ученые из Нагойского университета установили, как изменения климата и увеличение температуры морской воды сказываются на тайфунах. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Тропические циклоны остаются одной из самых опасных разновидностей стихийных бедствий в мире, представляя большую угрозу для жителей Юго-Восточной Азии. Глобальное потепление делает их еще мощнее и более непредсказуемыми.

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Интенсивность штормов связана с температурой поверхности моря (ТПМ). По мере увеличения площади циклона, ТПМ постепенно снижается. Однако нагретая вода позволяет буре дольше сохранять свою мощь.

Чтобы понять, как глобальное потепление влияет на тайфуны, ученые изучили буферный эффект взаимодействия атмосферы и океана на циклонические процессы.

Анализ показал, что степень усиления штормов по мере повышения ТПМ варьируется в зависимости от характеристик циклона. Например, при потеплении воды на 1 °C тайфун Трами, который обрушился на Японию в 2018 году, стал бы мощнее всего на 3,1 гПа (гектопаскаля, единицы измерения атмосферного давления, применяемой для оценки силы циклонов). Тогда как шторм Факсай, ударивший по Японии годом позже, усилился бы на 16,2 гПа при тех же условиях.

Используя полученные результаты, исследователи создали новую модель для прогнозирования воздействия тропических циклонов. Они применили параметр, называемый безразмерной скоростью шторма (S0). Их модель показала, что S0 может различать потенциально разрушительные штормы, которые могут усилиться в условиях глобального потепления и устойчивые к последствиям глобального потепления бури.