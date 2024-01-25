Специалисты объяснили, что в Ермилов день можно делать, а что нет
26 января в православии отмечается День памяти святого Ермила, мученика, который был утоплен в Дунае во времена правления царя Ликинии, передает ГТРК "Ставрополье".
В этот день существует ряд традиций, связанных с кошками, так как по легенде кошка утешала святого Ермила в темнице. Народные приметы на погоду также связаны с этим днем.
В этот день рекомендуется проводить как можно меньше времени на улице и заниматься ленивыми делами. Также приветствуется подача милостыни.
Существуют народные приметы на погоду, а также запреты на то, что нельзя делать 26 января, например, убивать кошку, отгонять ее пинком или трогать лежащую кошку.