Специалисты объяснили, что в Ермилов день можно делать, а что нет

26 января в православии отмечается День памяти святого Ермила, мученика, который был утоплен в Дунае во времена правления царя Ликинии, передает ГТРК "Ставрополье".

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В этот день существует ряд традиций, связанных с кошками, так как по легенде кошка утешала святого Ермила в темнице. Народные приметы на погоду также связаны с этим днем.

В этот день рекомендуется проводить как можно меньше времени на улице и заниматься ленивыми делами. Также приветствуется подача милостыни.